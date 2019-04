Facebook sulki liki 700 oppositiopuolueeseen liitettyä sivua ja tiliä Intian jättivaalien alla

Sosiaalisen median palvelu Facebook on kertonut poistavansa lähes 700 sivua ja tiliä, jotka liittyvät Intian suurimpaan oppositiopuolueeseen, kongressipuolueeseen. Syyksi kerrottiin "koordinoitu epäaito käyttäytyminen", raportoi uutistoimisto Reuters.

Facebookin mukaan yksittäiset ihmiset käyttivät valetilejä ja liittyivät erilaisiin ryhmiin saadakseen sisällöilleen enemmän huomiota. Jaetuissa julkaisuissa käsiteltiin paikallisia uutisia ja kritisoitiin poliittisia vastustajia, kuten pääministeri Narendra Modin BJ-puoluetta.

Facebookin mukaan poisto liittyy tekijöiden käyttäytymiseen, ei heidän jakamaansa sisältöön.

Facebook sanoo, että tekojen taustalla oli kongressipuolueen it-osastoon liittyviä ihmisiä. Poistettavia tilejä ja profiileja on 687.

Intian jättivaalien äänestys alkaa ensi viikolla.

Facebookin puuttuminen merkittävän puolueen tekemisiin on harvinaista. Palvelulla on Intiassa yli 300 miljoonaa käyttäjää.

Samaan aikaan Facebook on myös päättänyt poistaa Pakistanissa 103 sivua, ryhmää ja tiliä. Syy on sama kuin Intiassa, "koordinoitu epäaito käyttäytyminen". Tässä kyseessä on verkosto, joka on liitetty Pakistanin armeijan viestintäosastoon.

Viime vuosina on keskusteltu paljon poliittisesta vaikuttamisesta ja äärimielipiteistä sosiaalisen median alustoilla.

Facebook kertoi tammikuussa eurovaaleja silmällä pitäen kiristävänsä vaalimainontaa koskevia säännöksiä.

Viime viikolla Facebook ilmoitti kieltävänsä valkoista nationalismia ja separatismia kannattavat sisällöt palvelussaan.

Lähteet: Reuters