Katso tästä maailmalla järkyttänyt Michael Jackson -dokumentti – pop-ikonia hyväksikäytöstä syyttävät pojat pääsevät ääneen

– Hän oli lempein, hellin ja rakastavaisin tuntemani ihminen. Hän myös käytti minua seksuaalisesti hyväkseen, toteaa keski-ikää lähestyvä mies, tanssikoreografi Wade Robson.

Dokumentin alussa kuultavat sanat pysäyttävät. Luvassa on yksityiskohtaisia kuvauksia vuosikymmenten takaisista tapahtumista Michael Jacksonin Neverland-tilalla ja luksushotelleissa. Robsonin ja James Safechuckin kertomukset ovat järkyttäneet katsojia maailmalla.

Michael Jacksonin asema maailman merkittävimpänä idolina, imago hyväntekijänä ja loputon varallisuus – muun muassa nämä ominaisuudet nostetaan dokumentissa kerrattavan kauhun mahdollistajiksi.

Teot linkittyvät mediassa esillä olleeseen grooming-ilmiöön. Dokumentin mukaan Jackson vetosi lasten hyväntahtoisuuteen ja rakensi heihin luottamuksellisen tunnesiteen, kieroutuneen rakkaussuhteen.

Wade Robson ja Michael Jackson tapaavat ensimmäistä kertaa.

Ristiriitaisia tunteita herättää luksuselämästä sokaistuneiden vanhempien moraalittomuus. Toinen äideistä kysyy dokumentin loppupuolella, mitä hän olisi voinut tehdä toisin.

Katsojalle herää halu vastata: Älä päästä lastasi vieraan aikuisen kanssa samaan sänkyyn yökylään.

Järkytystä kärjistävät viime viikon uutiset lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista Suomessa. Aihe oli ajankohtainen 30 vuotta sitten. Aihe on ajankohtainen nyt.

Leaving Neverland, Robson ja Safechuck Leaving Neverland on Dan Reedin ohjaama kaksiosainen dokumentti, jonka televisioversio kestää yhteensä kolme tuntia. Elokuvaversiolla on mittaa neljä tuntia.

Dokumentissa Wade Robson ja James Safechuck syyttävät Michael Jacksonia lapsiin kohdistuvasta seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Syytökset perustuvat kaksikon omiin kokemuksiin 1980–90-luvuilla.

Tanssin ihmelapsi Wade Robson tapasi Jacksonin tämän Australian kiertueella, kun Robson oli vasta 5-vuotias.

Koreografina maailmanlaajuisesti menestynyt Robson kertoo, että Jackson käytti häntä hyväkseen yhteensä seitsemän vuoden ajan Robsonin ollessa 7–14-vuotias.

Amerikkalaisen James Safechuck tapasi Michael Jacksonin Pepsi-mainoksen kuvauksissa. Safechuck oli tuolloin 9-vuotias.

Safechuck kertoo dokumentissa, kuinka Jackson hyväksikäytön lisäksi tutustutti pojan alkoholiin.

Valtava todistusvoima, yksipuolinen näkökulma

Jo 1990-luvun alkupuolella popin kuningasta syytettiin lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Silloin asia soviteltiin rahalla. Jacksonin puolelta vakuutettiin, ettei järjestely tarkoittanut syyllisyyttä. Päin vastoin Jacksonin tukijat väittivät, että kysymys oli rahastuksesta.

Uusi rikostutkinta alkoi 2000-luvulla. Brittitoimittaja Martin Bashirin dokumentti Living with Michael Jackson johti poptähden pidättämiseen sekä syytteisiin lapsen hyväksikäytöstä ja huumaavan aineen tarjoamisesta lapselle. Oikeus vapautti laulajan kaikista syytteistä kesällä 2005.

Tällä vuosikymmenellä asialla ovat olleet Leaving Neverland -dokumentin päähenkilöt Wade Robson ja James Safechuck, jotka aiemmissa tapauksissa toimivat todistajina Michael Jacksonin syyttömyyden puolesta.

Tähden tukijat ja perikunta ovat olleet tyrmistyneitä siitä, että syytökset esitetään vasta, kun vuonna 2009 kuollut poptähti ei ole puolustamassa itseään.

Maailmalla dokumentti on aiheuttanut monimuotoista kuohuntaa, josta kerromme myöhemmin tässä jutussa.

Leaving Neverland seisoo kohujen keskellä omilla jaloillaan. Robson ja Safechuck kertovat dokumentissa yksityiskohtaisesti kokemastaan hyväksikäytöstä. Todistusvoima on valtava, mutta näkökulma yksipuolinen: ääneen pääsevät vain ne, jotka syyttävät Jacksonia – asia, josta ohjaaja Dan Reedia on kritisoitu laajalti.

Jacksonin syyttömyyden puolesta puhuvat hyväksikäytöstä kertovien tarinoista löydetyt epäjohdonmukaisuudet sekä vuosien varrella tehdyt lukuisat ja pitkät, mutta tuloksettomat tutkimukset poplaulajan mahdollisista rikoksista.

Kaksiosainen dokumentti on nyt Yle Areenassa ja upotettuna myös tähän alle. Juttu jatkuu videoupotusten alapuolella.

Faktoja dokumentin katsomisen tueksi

Michael Jackson on syytön kunnes toisin todistetaan. Vanity Fair kokosi katsojien tueksi (siirryt toiseen palveluun) syytteiden ja aiheen ympäriltä kiistattomia faktoja:

34-vuotiaana Michael Jackson vietti yli 30 yötä peräkkäin samassa sängyssä 13-vuotiaan pojan Jordie Chandlerin kanssa. Tähän mennessä viisi poikaa, jotka ovat jakaneet sängyn Jacksonin kanssa, ovat syyttäneet poptähteä hyväksikäytöstä: Jordie Chandler, Jason Francia, Gavin Arvizo, Wade Robson ja James Safechuck. Jackson sovitteli Chandlerin syytökset 25 miljoonalla Yhdysvaltain dollarilla. Jason Francia sai Jacksonilta 2,4 miljoonaa dollaria. Jordie Chandler piirsi kuvan jäljistä, jotka pigmenttihäiriö oli aiheuttanut Michael Jacksonin penikseen. Rikostutkijoiden valokuvissa jäljet vastasivat Chandlerin piirustuksia. Jacksonin makuuhuoneeseen johtanut käytävä oli varustettu kameroilla ja ääntä pitävillä hälytyslaitteilla. Jacksonilla oli mittava kokoelma eroottista materiaalia ja pornoa matkalaukussa, jota hän piti sänkynsä vieressä. Osasta materiaalia löytyi paitsi Jacksonin myös poikien sormenjälkiä. Neverlandin henkilökunnasta kukaan ei koskaan nähnyt naista viettämässä yötä Michael Jacksonin seurassa. Michael Jacksonin seurassa öitä viettäneiden lasten vanhemmat saivat arvokkaita lahjoja ja etuuksia. Jordie Chandlerin ja Wade Robsonin isät tekivät itsemurhan. Kumpikaan ei ollut enää tekemisissä poikansa kanssa. Martin Bashirin vuonna 2002 kuvatussa dokumentissa Jackson sanoo, ettei hän näe mitään väärää sängyn jakamisessa lasten kanssa.

Jacksonin perhe suuttui – julkkikset asettuvat puolesta ja vastaan

Michael Jacksonin perhe on kutsunut Leaving Neverland -dokumenttia “julkiseksi lynkkaukseksi”. He ovat haukkuneet Robsonia ja Safechuckia valehtelijoiksi ja sanoneet, ettei dokumentti tarjoa todisteita syytöksille.

Jacksonin perikunta on haastanut dokumentin osin tuottaneen HBO:n oikeuteen sopimusrikkomuksesta.

Paris Jackson kuvattuna marraskuussa 2018.

Jacksonin vanhin lapsi Paris, 20, on kertonut, ettei ole hänen tehtävänsä puolustaa isäänsä, sillä kaikki on jo sanottu. Hänen serkkunsa Taj Jackson on sen sijaan vetänyt julkista kampanjaa setänsä puolustamiseksi.

Dokumentti on puhuttanut myös tunnettuja viihdealan ihmisiä.

Tv-tähti Oprah Winfrey haastatteli dokumentissa esiintyneitä miehiä erikoisjaksossa, jonka studioyleisö koostui seksuaalisen hyväksikäytön uhreista. Winfrey itsekin on kärsinyt lapsena seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja väkivallasta. Ohjelman jälkeen hän kertoi saaneensa vihapostia.

Laulaja ja näyttelijä Barbra Streisand.

Laulaja ja näyttelijä Barbra Streisand joutui osaksi Jackson-kohua The Times -lehden haastattelun jälkeen. Hän sanoi uskovansa dokumentissa puhuvia miehiä, mutta lisäsi, ettei mahdollinen hyväksikäyttö tappanut heitä.

– Hänen seksuaaliset tarpeensa olivat hänen seksuaalisia tarpeitaan. Olipa hänen lapsuutensa tai DNA-perimänsä ollut minkälainen tahansa, Streisand sanoi.

Myöhemmin Streisand pyysi anteeksi Jackson-kommenttejaan.

Näyttelijä Rose McGowan on ilmoittanut uskovansa dokumentin syytöksiin lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Hän oli näkyvästi esillä #MeToo-kampanjassa, joka toi esiin Hollywoodin naisnäyttelijöiden seksuaalista hyväksikäyttöä.

– Olen todella pahoillani, että teidän sankarinne oli paha mies, McGowan sanoi Jacksonista.

Soul-legenda Stevie Wonder puolestaan toivoi, että Jacksonin musiikki voisi olla jatkossakin inspiraation lähteenä kuten se on ollut tähän mennessä monille ihmisille.

Laulaja Diana Ross pyysi ihmisiä lopettamaan Jacksonin kritisoimisen Twitter-tilillään lainaamalla The Supremes -lauluyhtyeensä tunnettua kappaletta Stop in the name of love.

Puolustavia faneja ja boikotteja

Leaving Neverland -dokumentin julkaisemisen jälkeen Michael Jacksonin fanit ovat puolustaneet idoliaan raivokkaasti.

Esimerkiksi Lontoossa fanit kerääntyivät Channel 4 -tv-kanavan edustalle vastustamaan dokumentin esittämistä. Elokuva näytettiin suunnitellusti, minkä jälkeen kaupungin katukuvaan ilmestyi Jacksonin syyttömyyttä puolustavia mainoksia.

“Faktat eivät valehtele, ihmiset valehtelevat. Syytön”, mainoksissa todettiin.

Myöhemmin mainokset poistettiin, koska hyväksikäytön uhreja auttava järjestö ilmaisi huolensa asiasta.

Michael Jackson -faneja puolustamassa artistia sen jälkeen, kun Leaving Neverland -dokumentissa Jacksonia syytetään lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Dokumentin esittämisen jälkeen Michael Jacksonin musiikki on joutunut myös boikottiin. Muutamat radiokanavat esimerkiksi Kanadassa, Hollannissa ja Uudessa-Seelannissa ovat ilmoittaneet, etteivät ne enää soita hänen musiikkiaan. Laajamittaisesta radioboikotista ei ole kuitenkaan ollut kyse.

Lue myös: Michael Jackson on popjumala, jota syytetään lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä: Kohudokumentin jälkeen artistin kuuntelu tuntuu pahalta

Yhdysvalloissa Rock and Roll Hall of Fame on ilmoittanut, ettei se poista Michael Jacksonia museoon hyväksyttyjen esiintyjien listaltaan. Muusikon muistoesineet saavat myös olla edelleen esillä Clevelandin museossa.

Jackson on hyväkysytty Rock and Roll Hall of Fameen kaksi kertaa: vuonna 1997 Jackson 5:n jäsenenä ja vuonna 2001 sooloartistina.

Indianapolisissa sijaitseva lastenmuseo sen sijaan poisti näytteillä olleet Jacksonin ikoniset käsineet, huopahatun sekä nimikirjoituksella varustetun julisteen.

Michael Jacksonin Triumph-kiertueen oikean käden käsine oli huutokaupattavana marraskuussa 2017.

Animaatiosarja Simpsonit on puolestaan hyllyttänyt jakson, jossa Michael Jackson esiintyy. Tuottaja James L Brooksin mukaan vuonna 1991 tehtyä jaksoa ei enää esitetä. Siinä Jackson esittää psykiatrista potilasta Leon Kompowskya, joka yrittää uskotella Homer Simpsonille olevansa popin kuningas.

– Dokumentti esitti todisteita hirviömäisestä käytöksestä. Vastustan kaikenlaista kirjojen polttamista, mutta tämä on meidän kirjamme ja voimme ottaa siitä yhden luvun pois, Brooks sanoi.

Muotimerkki Louis Vuitton on ilmoittanut vetävänsä Michael Jackson -teemaiset vaatteet pois tulevasta mallistostaan.

"Musiikista saa edelleen tykätä"

Musiikkitoimittaja ja Music Finlandin viestintäpäällikkö Teemu Fiilin on seurannut Michael Jacksonin uraa pikkupojasta lähtien, 1980-luvulta saakka.

Hän pitää tärkeänä jalustalle nostettujen idolien kriittistä uudelleen arviointia.

– Vaikka Michael Jackson oli loputtoman lahjakas ja osaava laulaja, tanssija ja muusikko, niin siitä huolimatta hän oli myös ihminen puutteellisuuksineen ja virheineen, Fiilin sanoo.

Juuri Jacksonin kohdalla jalustan koko on suorastaan hämmentävä. Imagoltaan Jackson oli paitsi maailman tärkein poplaulaja myös hyväntekijä ja suuri humanisti. Ainoastaan tabloidit pyrkivät nostamaan esiin Jacksonin pimeitä puolia. Tukijat rakensivat idolinsa ympärille tähtikulttia Peter Pan -vertauksineen. Kuva Jacksonista ainutkertaisena, outona hyväntekijänä elää monen mielessä edelleen.

– Samaan aikaan tietysti pitää muistaa, että musiikki säilyy sellaisena kuin se on. Siitä saa tykätä, levyjä saa kuunnella, videoita saa katsoa. Musiikki on eri asia kuin ihminen sen takana.

Michael Jackson maaliskuussa 2009.

Moni saattaa kaikesta huolimatta dokumentin nähtyään suhtautua Jacksonin hitteihin eri tavalla kuin ennen. Joku ei enää pysty nauttimaan siitä, toisaalta riittää niitäkin, joiden kuuntelukokemusta kohu ei hetkauta.

Erona aiempiin kohuihin nousee median murros. Uutiset ja tässä tapauksessa syytökset leviävät paljon aiempaa tehokkaammin esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

– Perikunta on pyrkinyt estämään dokumentin levittämisen. Myös siellä on selvästi ymmärretty, mikä vaikutus tällaisella dokumentilla tänä päivänä on.

Parikymmentä vuotta sitten oli helpompi lakaista ikävät asiat maton alle, Fiilin toteaa.

– Oltiin vain, että Michael Jackson on edelleen maailman isoin poptähti, tässä uusi levy.

Rikoksen laadulla on väliä

Helppoa loppua dokumentin synnyttämälle julkiselle keskustelulle ei ole näköpiirissä. Fiilin arvioi, että odotettavissa on vuosikausia vellova epämääräinen ja hähmäinen kohu.

– Toiset uskovat uhreja, toiset Jacksonin syyttömyyteen. On faneja, jotka eivät ikinä pysty ottamaan vastaan idolistaan sanottuja negatiivisia asioita. En usko, että tähän saadaan minkäänlaista päätöstä ainakaan vähään aikaan.

Toisaalta Jacksonista esitetyt syytökset ovat laadultaan juuri niitä kaikkein pahimpia.

– Tiettyjä rikoksia ei anneta anteeksi. Se on huomattu esimerkiksi R. Kellyn tapauksessa ja nämä syytökset ovat varmasti tuhoisampia myös Jacksonin perinnölle.

R. Kelly

Lue myös: R&B-laulaja R. Kelly saa syytteet kymmenestä seksuaalirikoksesta – syyttäjien mukaan uhreina myös alaikäisiä

Yhtä lailla tuhoisia rikoksia artistin kannalta ovat Fiilinin mukaan henkirikokset.

– Poikkeuksena tässä ovat ehkä räppärit, jos taustalla on vaikkapa jengiväkivaltaa. Sellaista saatetaan katsoa läpi sormien.

Kohinaa Suomessakin – espoolaismuseo pitää kiinni päätöksestään

Dokumentin synnyttämän kuohunnan laineet lyövät Suomeenkin.

Espoon modernin taiteen museossa Emmassa vuoden päänäyttely on elokuussa avautuva Michael Jackson: On the Wall. Dokumentin julkistamisesta lähtien museojohtaja Pilvi Kalhama on saanut vastata kotimaisen ja ulkomaisen median kyselyihin näyttelyn järjestämisestä.

Johtajan kanta on selkeä dokumentin Suomen ensi-illan kynnyksellä: näyttely järjestetään suunnitellusti.

– Näyttely ei nosta Michael Jacksonia kritiikittömästi jalustalle, vaan se analysoi kohdetta ja siihen liittyviä ilmiöitä, Kalhama perustelee.

Emman näyttelyssä nähdään esimerkiksi taiteilija David LaChapellen teos "An Illuminating Path" vuodelta 1988.

Päätöksen tueksi on saatu rohkaisevia kokemuksia Saksasta. Eurooppaa kiertävä näyttely avautui viime viikolla Bonnissa.

– Siellä käytävä keskustelu osoittaa, että museokonteksti tarjoaa hyvän alustan näille ajankohtaisille puheenaiheille.

Päätös näyttelyn pitämisestä tai perumisesta Suomessa on yksinomaan Emma-museon käsissä. Museo ei Kalhaman mukaan olisi korvausvelvollinen mahdollisen peruuntumisen seurauksena.

– Toki peruminen aiheuttaisi alaskirjauksia, sillä olemme valmistelleet hanketta jo melkein puolitoista vuotta, Kalhama kertoo.

Michael Jackson: On the Wall -näyttely on National Portrait Galleryn tuottama, ja sen on kuratoinut museon johtaja Nicholas Cullinan. Näyttely on tuotettu yhteistyössä Michael Jacksonin perikunnan kanssa.

Dokumentin molemmat jaksot ovat jo katsottavissa Yle Areenassa.

Docventures erikoislähetys jälkikeskusteluineen: Leaving Neverland Yle TV2:ssa ja Areenassa 2.4. klo 20 alkaen. ** **

