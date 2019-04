Helsinkiläiset harrastavat laiskasti terveysasemashoppailua – Yle selvitti: Täältä näet kuinka paljon sinun terveyskeskukseesi tullaan muilta alueilta

Pikkuinen vauva nukkuu turvallista untaan vaunuissaan.

Äiti Elina Hallamaa pujottelee vaunuineen lääkärin vastaanottohuoneeseen maanantaiaamuna Lauttasaaressa. Vauva saa jatkaa uniaan, kun äiti ja lääkäri alkavat jutella.

– Täällä on ollut hyvä palvelu, hän kehuu.

Tosin Hallamaa ei ole montaa kertaa tarvinnut lääkäriä Lauttasaaressa asumisen aikana.

Hallamaa sai ajan lääkärille pari viikkoa sitten. Hänet ottaa vastaan johtava ylilääkäri Liisa Grönhagen.

Jonot kiireettömään hoitoon ovat tällä hetkellä jopa kuukauden mittaisia.

Hallamaa ei olisi halukas menemään lääkärille sillan toiselle puolelle, vaikka valinnanvapaus takaakin helsinkiläisille mahdollisuuden vaihtaa terveysasemaa milloin tahansa.

– Riippuisi siitä kuinka kiireisestä asiasta olisi kyse. Kun on pieni vauva, niin ei viitsisi kovin kauas lähteä. Riippuu vähän asiasta olisinko valmis vaihtamaan asemaa. Voisin harkita myös yksityistä lääkäriä, Hallamaa sanoo.

Kirsi Vuori vaihtoi Viiskulmasta Laruun: "Sympaattinen paikka"

Sillan toiselta puolelta moni jätkäsaarelainen tulee Lauttasaareen oman, Viiskulman aseman sijaan.

– Muutin noin kymmenen vuotta sitten Ruoholahteen, joka kuuluu nykyisin Jätkäsaareen. Olin aiemmin käynyt Viiskulmassa, mutta minulla on huomattavasti paremmat kulkuyhteydet Laruun, koska metrolla sinne pääsee nopeasti, kertoo Kirsi Vuori.

Muitakin terveysemashoppailuun houkuttavia tekijöitä löytyy.

– Lauttasaaren terveysasema on paljon sympaattisempi paikka, mukavan kokoinen, henkilökunta on tuttua ja mukavaa. Olen ollut erittäin tyytyväinen lääkäreihin.

Joitakin vaihtajia houkuttaa se, että sillan yli on helpompi hurauttaa autolla ja saada parkkipaikka kuin Viiskulmassa. Myös Töölöön saatetaan mennä lääkäriin Jätkäsaaresta, koska sinne pääsee suoraan yhdellä ratikalla.

Ylilääkäri Liisa Grönhagen toivottaa muutkin kuin lauttasaarelaiset tervetulleiksi terveysasemalle, mutta on huolissaan lääkäreiden riittävyydestä jopa saaren omille asiakkaille.

Väestö kasvaa hurjaa vauhtia joka puolella lähialueilla, niin Lauttasaaressa kuin Jätkäsaaressakin. Myös Koivusaareen ja Hernesaareen suunnitellaan on uusia asuinalueita.

– Meillä on nyt 13 lääkäriä yhteensä, jos ylilääkäri lasketaan mukaan. Varmaan yksi tai kaksi lääkäriä tarvitaan lisää tulevina vuosina, Grönhagen laskee.** **

Koska jonot ovat pitkät jo nyt, lääkärit ja hoitajat alkavat olla kovilla.

– Kyselymme mukaan henkilökunnalla menee jo nyt jaksaminen yli sietokyvyn. On ruuhkaisia päiviä ja henkilökunta on väsynyttä, Grönhagen sanoo.

Uusien asuinalueiden kupeessa vaarana jonojen piteneminen

Vaikka Lauttasaaren terveysasemalle vaihtajat eivät vielä kokonaan näy tilastoissa, niin terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen uskoo, että vaihtaminen alkaa näkyä.

Huoli jonojen kasvamisesta uusien kaupunginosien kupeessa on Lukkarisen mukaan todellinen, mutta hän vakuuttaa, että kaupunki seuraa tarkasti kuinka paljon palveluita käytetään kullakin terveysasemalla ja sen mukaan sijoitetaan uutta henkilökuntaa terveyskeskuksiin.

Aina henkilökuntamäärä ei kuitenkaan pysy kävijöiden kasvun vaihtelun määrässä mukana: Yle kertoi aiemmin, että terveysasemien välillä on hirmuiset erot jonojen pituudessa.

Kaupungin sivuilla ilmoitetaan kuukausittain eri terveysasemien jonotilanteesta (siirryt toiseen palveluun). Niitä seuraamalla asiakkaat voisivat tarkistaa missä on lyhyemmät jonot ja hakeutua sellaiselle asemalle.

Tällä hetkellä terveysasemille voi varata ajan ottamalla yhteyttä siihen asemaan, jossa haluaa asioida.

Lukkarinen kertoo, että ajanvaraus vaikkapa jonotilanteen mukaan olisi helpompaa. Suunnitelmissa on jonkinlainen keskitetty ajanvaraus, josta voisi varata aikoja lääkärille mille tahansa terveysasemalle. Ajanvarauksessa olisi ajantasainen tieto siitä, missä on lyhyimmät jonot.

– Ei se tietenkään yksistään ratkaise asiaa, vaan ihmiset valitsevat lähimmän terveysaseman herkästi. Asuinalueet ja koko Helsinki kasvaa hurjaa vauhtia, joten kyllä meidän pitäisi varautua siihen riittävillä resursseilla.

Potilaiden velvollisuus ei ole purkaa jonoja terveyskeskusshoppailulla

Toisaalta terveysasemien johtajalääkäri Lukkarinen myöntää, ettei tavallisen helsinkiläisen vastuulla ole kaupungin terveysasemien jonotilanteen tasoittaminen ja jonojen lyhentäminen terveyskeskusshoppailulla.

– Ei todellakaan, hän sanoo.

Lukkarisen mukaan on silti hyvä, että valinnanvapaus on olemassa ja ne vaihtavat asemaa ja lääkäriä, jotka haluavat. Joka kymmenes vaihtaja on kuitenkin hänen mukaansa vähän siihen nähden, että Helsingissä on hyvät liikenneyhteydet ja terveysasemat ovat lähellä toisiaan.

Vaihtajia on silti huomattavasti enemmän kuin esimerkiksi Espoossa, jossa alle kaksi prosenttia vaihtaa terveysasemaa. Se johtuu muun muassa siitä, että Helsingissä on voinut vaihtaa vuodesta 2013 lähtien asemaa ilman aikarajoitusta. Asemaa voi vaihtaa vaikka joka päivä, eikä asiakkaan tarvitse sitoutua vuodeksi uuteen asemaan toisin kuin esimerkiksi Espoossa.

Toisaalta kaupunki kannustaa pitkiin hoitosuhteisiin. Moni myös jää oman terveyskeskuksen asiakkaaksi, vaikka muuttaisi toiselle asuinalueelle.

Eniten vaihtajia Myllypurossa, Munkkiniemessä ja Laaksosssa

Keskimäärin joka kymmenes vaihtaa terveysasemaa Helisginssä. Luvut on laskettu tammikuun 2016 ja helmikuun 2019 väliseltä ajalta. Yle Uutisgrafiikka

Kaikilta terveysasemilta vaihdetaan toisille asemille ja kaikille asemille riittää myös vaihtajia.

Eniten on viime vuosina vaihdettu Myllypuron ja Munkkiniemen asemille. Noin viidennes asiakkaista eli Myllypurossa yli 4200 ja Munkkivuoressa lähes 2000 asiakasta on jostakin muualta kuin omalta alueelta.

– Myllypurossa, Munkkinemessä ja Viiskulmassa on ruotsinkieliset tiimit. Niihin vahtaa ruotsinkielisiä asiakkaita ympäri Helsinkiä, mutta eniten lähialueilta, sanoo johtava ylilääkäri Raija Puurtinen.

Myös Laaksossa noin 20 prosenttia eli noin 1800 on muualta tulleita. Seuraavaksi suosituin vaihtajien keskuudessa on Paloheinän terveyskeskus, jonka asiakkaista 15 prosenttia on muiden terveyskeskusten asiakkaita. Puurtisen mukaan lähialueilta ja myös uudelta asuinalueeta Kuninkaantammesta tulee asikkaita Paloheinään. Niihin asiakkaita tulee erityisesti lähialueilta.

– Sellaista asemaa ei oikeastaan ole, josta olisi vaihdettu erityisen paljon pois suhteessa siihen kuinka paljon niihin on tullut asiakkaita, sanoo Puurtinen.

Myös Puurtinen on sitä mieltä, että jonojen tasoittaminen asemien kesken olisi paras ratkaisu potilaan kannalta.

– Kyllä on tärkeää, että jonot saataisiin kaikille asemille tasaisiksi eli että kaikille asemille pääsisi yhtä hyvin.

