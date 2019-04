Niinistö tapaa ensi viikolla Putinin Pietarissa

Presidentti Sauli Niinistöllä on ensi viikon tiistaina kahdenvälinen tapaaminen Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa Pietarissa.

Asiasta kertoo Twitterissä tasavallan presidentin kanslia.

Tapaaminen järjestetään kansainvälisen arktisen foorumiin yhteydessä. Presidentti Niinistö pitää puheenvuoron foorumin pääistunnossa.

Viidettä kertaa järjestettävän Arctic: Territory of Dialogue -foorumin tavoitteena on edistää yhteistyötä ja kestävää kehitystä arktisella alueella. Tämän vuoden teema on arktinen alue mahdollisuuksien valtamerenä.

Presidentti Niinistö on osallistunut foorumiin aiemmin vuosina 2017 Arkangelissa ja 2013 Salehardissa.

Suomella on toukokuuhun asti Arktisen neuvoston puheenjohtajuus, jonka jälkeen se siirtyy Islannille.