Suomesta voisi melkein koota omat Sormuksen ritarit – Tolkien-fanius näkyy jopa lasten nimissä: "Nörttiys velvoittaa"

Muutama Frodo ja Samvais, kourallinen Gandalfeja ja ripaus Legolaksia, Galadrieleja ja Sauronejakin.

Väestörekisterikeskuksen nimipalvelua (siirryt toiseen palveluun) tarkastellessa huomaa, että Suomesta voitaisiin melko vaivattomasti koota maamme omat Sormuksen ritarit – tosin ilman Boromiria, sillä sen nimisiä ei ole – tai vaikka haltioiden armeijan suorittamaan mielikuvituksellisia fantasiatehtäviä.

Kirjailija J.R.R. Tolkienin luomat mielikuvitusmaailmat ovat kiinnostaneet suomalaisia jo vuosikymmenien ajan. Sen tuloksena moni fanisukupolvi on päätynyt nimeämään jälkeläisiään Tolkienin hahmojen mukaan.

3. toukokuuta ensi-iltansa saava Dome Karukosken Tolkien-elokuva nostaa klassikkokirjailijan ja hänen luomansa fantasiamaailman jälleen ajankohtaiseksi.

Mutta millaisia ihmisiä Tolkien-nimien taakse kätkeytyy? Onko nimi enne: kiinnostaako Taru Ringaa, Lorienia ja Arwenia se fantasiamaailma, josta heidän nimensä tulevat?

Taru Ringan Tolkien-nimeä ei aina uskota

Englantilainen John Ronald Reuel Tolkien (1892–1973) lukeutuu kiistatta maailman suosituimpiin (siirryt toiseen palveluun) (Savon Sanomat) fantasiakirjailijoihin. Hänen tunnetuin teoksensa Taru sormusten herrasta on käännetty 40 kielelle, ja sitä on myyty yli 100 miljoonaa kappaletta (siirryt toiseen palveluun) (Wsoy).

Helsinkiläinen opiskelija Taru Ringa Eveliina Korpelainen, 28, saikin kaksi ensimmäistä nimeään koko Taru sormusten herrasta -teoksen kunniaksi. Mahtisormuksen saaga oli tehnyt hänen isäänsä nuoruudessa niin suuren vaikutuksen, että tyttärestä tuli kävelevä Tolkien-eepos.

– Äitini oli päättänyt kolmannen nimeni ilmeisesti kertomatta isälleni asiasta ollenkaan. Isäni sai tietää ristiäisissä, että kolmas nimeni on Eveliina. Siksi olen Taru Ringa Eveliina, Taru sormusten Eveliinasta, Korpelainen toteaa.

Taru Korpelainen on kahlannut nimensä esikuvateoksen läpi ja lukaissut Tolkienin elämäkerrankin. Fantasiakirjauskollisuus periytyi isältä tyttärelle. Nadja Mikkonen / Yle

Korpelainen ei ole sen kummemmin kysynyt isältään, miksi fantasiakirjoja rakastava isä oli valinnut juuri Sormusten herran nimen pohjaksi. Hän kuitenkin olettaa, että syy on käytännöllinen: esimerkiksi Ursula K. Le Guinin klassikkoteos Maameren tarinat taipuisi vaikeasti erisnimeksi.

Korpelainen kertoo, että hänen isänsä kirjahyllystä löytyy kaikki Tolkienin teokset sekä suuri määrä muutakin fantasia- ja scifi-kirjallisuutta.

Nörttiys on periytyvää lajia: Korpelainen kertoo lukeneensa kaikki isän kirjahyllyn Tolkienit ja pitävänsä valtavasti tyylilajin kirjallisuudesta. Hän luki teokset jo lapsena ennen elokuvia, ja sai tuolloin käsiinsä varhaisen suomennoksen Hobitista eli Lohikäärmevuoren.

– Tiesin, että nimeni tuli Taru sormusten herrasta -kirjoista. Kysyin isältä, mistä kirja kertoo, ja isäni vastasi: "Siinä on neljä tyyppiä jotka kävelevät vuorelle", Korpelainen nauraa.

Kaikesta huolimatta Korpelaista ei voida laskea Tolkien-faniksi. Tuoreen Tolkien-elokuvan matkaa hän ei ole seurannut, eikä ole varma, mitä mieltä olisi kirjoista, jos olisi tarttunut niihin vasta aikuisiällä. Naishahmoja niissä on vain muutama, ja Korpelainen sanoo teoksia paikoitellen jopa pitkästyttäviksi, vaikka epäileekin saavansa Tolkien-fanaatikkojen kiukun päällensä.

– Pitkä ja hankala vastaus on, että Tolkien ei ole suosikkikirjailijani, mutta hurjan tärkeä minulle kuitenkin, hän summaa.

Korpelainen kertoo, että hänen nimensä on ainakin helppo muistaa, kun hän kertoo etunimiensä taustatarinan.

– Yllättävän moni ei usko, kun kerron asiasta. He ajattelevat, että huijaan, Korpelainen kertoo huvittuneesti.

Usein siinä vaiheessa tehoaa ehdotus soittaa Korpelaisen isälle asian tarkistamiseksi.

Fanisukupolvet tulivat perheenlisäysikään

Suomessa on kymmeniä ihmisiä, joilla on erilaisia Tolkien-aiheisia nimiä. Jutun lopusta löydät lukumääriä joistakin näistä nimistä.

Tutkija Tanja Välisalo Jyväskylän yliopiston nykykulttuurien tutkimuskeskuksesta kuuntelee nimipalvelun tuloksia mielenkiinnolla. Hän on ollut mukana laajassa kansainvälisessä Hobitti-hankkeessa (siirryt toiseen palveluun) (Jyväskylän yliopisto), jossa käsiteltiin muun muassa Tolkienin teoksia ja vastaajien suhtautumista niiden elokuvaversioihin.

Välisalo arvioi, että ensimmäinen aalto suomalaisia Frodoja ja Gandalfeja ajoittuu aikakaudelle, jolloin Hobitin ensimmäinen suomennos, Lohikäärmevuori (siirryt toiseen palveluun)(Kirjasampo),ilmestyi vuonna 1973. Seuraava suomennos, Hobitti eli sinne ja takaisin,tuli vuonna 1985. Tuolta vuosikymmeneltä löytyvät myös ensimmäiset Bilbo-nimiset suomalaiset.

Sen sijaan ensimmäiset Legolakset ovat vasta korkeintaan 10-vuotiaita, siis melko tuoreeltaan nimettyjä. Välisalo huomauttaakin, että suomalaisten saamissa Tolkien-nimissä näkee useamman sukupolven läpäisevän fanikokemuksen.

Legolas on toki vanhastaan tuttu Taru sormusten herrasta -kirjat lukeneille, mutta kenties hahmo sai näkyvyyttä vasta elokuvien myötä ja päätyi siten valituksi nimeksi.

– Legolaksen fanitus on suorastaan oma ilmiö tämän fanikunnan sisällä. Sikäli en ihmettele asiaa yhtään, Välisalo toteaa.

Tolkienin teoksia on suomennettu jo 1970-luvun alussa, ja niistä on tehty myös uusintasuomennoksia. Nadja Mikkonen / Yle

Osittain suomalaisten pitkän Tolkien-fanituksen taustalla lienee varhaiset teosten suomennokset. Välisalon mukaan joissakin Euroopan maissa Taru sormusten herrasta käännettiin kansalliskielelle vasta Peter Jacksonin elokuvaversioiden jälkeen 2000-luvulla.

Välisalo pitää suomalaista Tolkien-fandomia voimakkaan järjestäytyneenä. Suomen Tolkien-seura (siirryt toiseen palveluun) perustettiin jo 1990-luvun alussa, ja Välisalo näkee tärkeänä myös suomalaisen fantasiakulttuurin saavutettavuuden.

– Suomalaiset ja pohjoismaiset fantasia- ja scifi-fanitapahtumat eivät ole tähtitieteellisen hintaisia. Ne perustuvat pitkälti yhdistystoimintaan eivätkä kaupallisuuteen, hän toteaa.

Arwen valikoitui harvoista naishahmoista

On vaikea arvioida tarkkaan, kuinka moni suomalainen on tullut nimetyksi Tolkienin kautta. Kirjailijan maailma on täynnä nimiaiheita. Jos mukaan lasketaan myös yleisessä käytössä olevat nimet, jotka esiintyvät fantasiamaailmassa, luku nousee entisestään.

Laihialainen Päivi Siljamäki kertoo, että hänen nuorempi lapsensa sai ensimmäisen nimensä isoäidin mukaan, mutta toiseksi nimeksi valikoitui Leinikki. Raskaan sarjan Tolkien-fanit tunnistavat Leinikin hobittien Samvais Gamgin ja Roosa "Ruusa" Töllin yhden lapsen nimeksi.

Siljamäki arvelee, että koska hän ja hänen puolisonsa ovat kovia Tolkien-faneja, nimi on saattanut jäädä alitajuntaan kummittelemaan ja tulla siten valikoiduksi.

Espoolaisen Tünde Taban nimestä taas ei välttämättä arvaisi Tolkien-taustoja, jos ei osaa unkaria.

– Tünde on ihan tavallinen unkarilainen nimi, ja tulee sanasta tündér eli keiju, Taba kertoo.

Taban unkarilainen äiti luki Tolkienin kirjoja unkariksi ollessaan raskaana, ja niissä haltia oli käännetty sanaksi "Tünde". Siitä lapsi sai etunimensä.

Välillä kysytään, olenko vaihtanut nimeni. En ole. Mirjami Arwen Anneli Haverinen

Haltiateemoja pohti myös vantaalainen Veli Haverinen, kun tytär Mirjami Arwen Anneli Haverinen syntyi 20 vuotta sitten. Veli Haverinen kertoo kahlanneensa nuorempana Tarun sormusten herrasta läpi kolmisenkymmentä kertaa. Ei siis ihme, että hän halusi valita tyttären syntymän kunniaksi nimen kirjailijan maailmasta.

– Oma hankaluutensa oli tietenkin siinä, että Tolkienin maailma on itsessään kovin miespainotteinen. Vakavasti otettavia nimivaihtoehtoja ei mielestäni ollut kovin monia, Vesa Haverinen kertoo.

Galadrieltuntui hänen mieleensä liian pöyhkeältä nimivalinnalta; olihan haltiakuningattaren hallussa yksi kolmesta mahtisormuksesta. Hobittinimi Roosa Tölli taas tuntui liian arkiselta ja maanläheiseltä tyttären kunniaksi. Éowyn taas ei käynyt, sillä Haverinen piti hahmoa liian sotaisena sankaritöistään huolimatta.

Siispä hän valitsi Arwenin, kauniiksi kuvaillun puolihaltian nimen.

– Kirjan Arwen-hahmossa henkilöityi sopivassa suhteessa henkistä voimaa, älyä, inhimillistä lämpöä ja arvokkuutta. Eikä henkilön sukutaustassakaan liiemmin vikaa ollut, voisin hieman itseironisesti todeta jälkikäteen, Haverinen huomauttaa.

Tolkien-suhteestaan huolimatta Haverinen vierastaa sanaa "nörtti". Hän kertoo Tolkien-intonsa rajoittuvan kirjailijan tuotantoon ja elämäntyöhön, mutta muihin fanirientoihin hän ei ole osallistunut. Tuleva Tolkien-elokuva kuitenkin kiinnostaa kovasti.

– Aion ilman muuta käydä katsomassa sen. Miten sen voisinkaan taustallani sivuuttaa?

Mirjami Arwen Anneli Haverinen käyttää vain etunimeään päivittäisessä kanssakäymisessä. Vaikka toinen nimi lapsena hävetti, teini-ikään mennessä se alkoi kuulostamaan varsin kivalta. Nadja Mikkonen / Yle

Haverisen haltianimeä kantava tytär Mirjami myöntää, että epätavallinen nimi hävetti hieman lapsena. Nykyään hän kuitenkin pitää nimestään. Haveriselle selvisi jo varhain, mihin hahmoon ja fantasiamaailmaan nimi perustuu.

– Isä on yrittänyt saada minua lukemaan Sormusten herraa, mutta en ole saanut sitä aikaiseksi, sanoo Haverinen.

Klassikkoteos on siis lukupinossa muutaman muun kirjan lisäksi. Haverinen on kuitenkin katsonut Peter Jacksonin filmatisoinnit saagasta. Liv Tylerin näyttelemästä Arwenista hänelle jäi lähinnä hyvin hämäriä muistikuvia.

Toinen nimi jää ihmisten mieleen, kun Haverinen esimerkiksi näyttää henkilöllisyystodistustaan asioidessaan.

– Välillä kysytään, olenko vaihtanut nimeni. En ole, Haverinen toteaa.

Haverisen mukaan kyselijät pitävät useimmiten Arwen-nimeä erikoisena tai hauskana. Se on yksi Tolkien-nimistä, jonka suosiossa näkyy pieni piikki 2000-luvulla. Taru sormusten herrasta -elokuvatrilogia julkaistiin vuosina 2001–2003, ja vuoteen 2009 mennessä 22 naista oli saanut nimekseen Arwen. Kuluvan vuosikymmenen aikana jo 13 tyttöä on nimetty ylvään hahmon mukaan.

Tutkija Taina Välisalon mielestä Arwen-nimen suosion nousu liittynee siihen, että elokuvan katsoneet ikäpolvet ovat tulleet perheenlisäysikään.

– Monelle Taru sormusten herrasta -elokuvat katsoneille kyseessä oli ensimmäinen tämän lajin teos, johon he todella tutustuivat ja uppoutuivat, Välisalo sanoo.

Arwen on hahmona positiivinen ja romantisoitukin hahmo, joka esitetään niin elokuvissa kuin kirjoissakin ylevässä valossa. Lisäksi Välisalo arvelee nimen sopivan suomalaiseen suuhun.

Olivia Lorien, tyttö tarujen haltiametsästä

Nuori esimerkki Tolkien-aiheisista nimistä on 12-vuotias espoolainen Olivia Lorien Levo. Nimestä pitkälti vastuussa oleva isä Timo Levo kertoo, että Lorien-nimen usein ajatellaan tulevan Tolkienin Lothlórien-termistä. Se viittaa Tolkienin luoman Keskimaan haltiavaltakuntaan, jota hallitsevat Galadriel ja Celeborn.

– Lorien itse asiassa viittaa paljon varhaisempaan Kuolemattomilla mailla sijaitsevaan Lorienin puutarhaan, sanoo Levo viitaten Tolkienin toiseen merkkiteokseen, Silmarillioniin.

Levo muistaa Tolkienin kuvailleen Lorienia lempeänä, rauhaisana paikkana täynnä hopeaisia puita ja kukkia, ja jonka kristallinkirkkaat vedet virkistivät sinne lepäämään tulleita henkiä ja haltioita.

– Halusimme löytää nimen, joka ei suoraan yhdistyisi Taru sormusten herrasta, Hobitin tai Silmarillionin päähenkilöihin, mutta olisi silti tunnistettavissa Tolkienin haltiakieleksi ja sopisi meidän omalle "haltiaprinsessallemme", Levo sanoo.

Siispä Tolkienia fanittavan Timo Levon tyttären toiseksi nimeksi tuli Lorien.

Olivia Lorien Levo lukee parhaillaan Tove Janssonin kuvittamaa Hobittia. Seuraavaksi olisi tarkoitus urakoida Taru sormusten herrasta -trilogia. Nadja Mikkonen / Yle

Olivia Levo itse tietää nimensä taustatarinan ja pitää toisesta nimestään. Hän on myös joskus selittänyt nimensä taustatarinaa kavereilleen, joille Tolkienin tuotanto on vieraampi. Elokuvista hän on katsonut Hobitin ensimmäisen osan, sillä itse kirja on myös parhaillaan luennassa.

– Isä on tykännyt kirjasta pienenä, joten minäkin halusin aloittaa sen lukemisen, Levo kertoo.

Tiettävästi isä myös ilahtui tästä lukuvalinnasta. Tähän asti Hobitti on ollut Levon mielestä kiva, mielenkiintoinen ja vähän jännittäväkin. Lempihahmo on ilman muuta Bilbo Reppuli.

Seuraavaksi hän ajatteli uurastaa Taru sormusten herrasta -trilogian, kunhan Hobitti loppuu. Tulevan Karukosken Tolkien-elokuvankin Levo ajatteli ehkä käydä katsomassa, sillä on jo ehtinyt törmätä leffan mainoksiinkin.

Tolkienista näyttää siis piisaavan aiheita nimivalinnoiksi, kuten eittämättä mistä tahansa populaarikulttuurin ilmiöstä, jonka aiheeseen vihkiytyneet ottavat omakseen.

Mitä tulee lapsensa nimeämiseen fantasiahahmoilla, tutkija Taina Välisalo näkee sen yhtenä fanituksen muotona muiden joukossa.

– Nimellä halutaan kertoa arvoja tai ominaisuuksia. Populaarikulttuuri on enenevässä määrin populaaria kansanperinnettä, jota halutaan välittää eteenpäin.

Tai kuten Leinikki-lapsen äiti Päivi Siljamäki toteaa omasta kokemuksestaan:

– Nörttiys velvoittaa.

Tolkien-aiheisia nimiä Suomessa:

Frodo

syntynyt 1960–1979 miehiä alle 5, naisia alle 5 1980–1999 miehiä alle 5, naisia alle 5 2000–2009 miehiä alle 5, naisia alle 5

Yhteensä: alle 15 miestä, alle 15 naista.

Bilbo

1980–99 miehiä alle 5, naisia alle 5

Sauron

2010–2019 miehiä alle 5, naisia alle 5

Samvais

1960–79 miehiä alle 5, naisia alle 5 1980–1999 miehiä alle 5, naisia alle 5 2000–2009 miehiä alle 5, naisia alle 5

Yhteensä: alle 15 miestä, alle 15 naista.

Samwise

2010–2019 miehiä alle 5, naisia alle 5

Arwen

1960–79 miehiä alle 5, naisia alle 5 1980–1999 miehiä alle 5, naisia alle 5 2000–2009 22 naista 2010–2019 13 naista

Yhteensä: alle 10 miestä, alle 45 naista.

Merri

1940–1959 miehiä alle 5, naisia alle 5 1960-79 miehiä alle 5, naisia alle 5 1980–1999 miehiä alle 5, naisia alle 5 2000–2009 miehiä 7, naisia alle 5 2010–2019 miehiä 5, naisia alle 5

Yhteensä: alle 27 miestä, alle 25 naista.

Meriadoc

1940–1959 miehiä alle 5, naisia alle 5 2000–2009 miehiä alle 5, naisia alle 5 2010–2019 miehiä 5, naisia alle 5

Yhteensä: alle 15 miestä, alle 15 naista.

Pippin

2000–2009 miehiä alle 5, naisia alle 5

Peregrin

1980–1999 miehiä alle 5, naisia alle 5 2010–2019 miehiä 5, naisia alle 5

Yhteensä: alle 10 naista, alle 10 miestä.

Gimli

2010–2019 miehiä alle 5, naisia alle 5

Legolas

2010–2019 miehiä alle 5, naisia alle 5

Aragorn

1980–1999 miehiä alle 5, naisia alle 5 2000–2009 miehiä alle 5, naisia alle 5 2010–2019 miehiä alle 5, naisia alle 5

Yhteensä: alle 15 miestä, alle 15 naista.

Gandalf

1960–79 miehiä alle 5, naisia alle 5 1980–1999 miehiä alle 5, naisia alle 5 2000–2009 miehiä alle 5, naisia alle 5

Yhteensä: alle 15 miestä, alle 15 naista.

Galadriel

1960–79 miehiä alle 5, naisia alle 5 1980–1999 miehiä alle 5, naisia alle 5 2000–2009 miehiä alle 5, naisia alle 5 2010–2019 miehiä alle 5, naisia alle 5

Yhteensä: alle 20 miestä, alle 20 naista.

Éowyn

2000–2009 miehiä alle 5, naisia alle 5 2010–2019 miehiä alle 5, naisia alle 5

Yhteensä: alle 10 miestä, alle 10 naista.

Haltiamieli

1960–1979 miehiä alle 5, naisia alle 5

Nolla kappaletta: Elrond, Sméagol, Klonkku, Boromir, Faramir, Saruman. Sukunimihaun perusteella Suomessa on myös muutamia Reppuleita.

Nimitietojen lähde: Väestörekisterikeskuksen etunimipalvelu. Väestörekisterikeskus ei erittele etunimien eikä sukunimien kappalemääriä, jos niitä on alle viisi kappaletta. Osa listan etunimistä on erisnimiä myös Tolkien-maailman ulkopuolella.