Onko Nordic Noir jo nähty? Suomalaiset hakevat huomiota rikossarjalla, jota kuvataan Lontoossa, Dublinissa, Antwerpenissä – ja Kajaanissa

Tästä on kyse Viaplayn ensimmäisen suomalaisen alkuperäissarjan kuvaukset ovat käynnissä Kajaanissa.

Kansainvälisesti mittavaa tuotantoa kuvataan myös Lontoossa, Dublinissa ja Antwerpenissä.

Sarja voi olla yksi suomalaisten tv-tuotantojen ponnahduslauta ulkomaille.

KajaaniKansainvälisen rikosdraaman päähenkilöt, Pihla Viitala ja Sofia Pekkari, kävelevät kohti vanhaa, hylättyä taloa. He jäävät katsomaan talon peitettyjä ikkunoita.

Viitala on jo kääntymässä pois, kun yhtäkkiä Pekkari juoksee hankea pitkin lähemmäksi taloa.

– Lia, Viitala huudahtaa ja lähtee kävelemään Pekkarin perään englanniksi hiljaa kiroten.

Kohtaus on pohjoismaisen Viaplay-nettipalvelun ensimmäisestä suomalaisesta alkuperäissarjasta (siirryt toiseen palveluun). Kirjailija Pekka Hiltusen palkittuihin Studio-rikosromaaneihin perustuva jännityssarja kertoo yhteiskunnan epäkohdista ja omankädenoikeudella tehtävistä huijauksista.

– Päähenkilöt ovat suomalaisia naisia, jotka ovat tavanneet Lontoossa. Kohtauksessa toinen heistä palaa kotitalolleen isänsä hautajaisten jälkeen. Tarina kertoo myöhemmin takauman muodossa naisen kohtalosta, Cold Courage -sarjan tuottaja Pauli Pentti Luminoir Oy:stä kertoo.

Kahdeksanosaista sarjaa on kuvattu tällä ja viime viikolla Kajaanissa. Aikaisemmin kuvauksia on tehty Lontoossa ja Dublinissa, ja kuvaukset jatkuvat Antwerpenissä. Sarjassa puhutaan suurimmaksi osaksi englantia.

– Sarjaa on ollut monella tasolla kiinnostavaa tehdä. Vaikka tämä on kulttuurien sekasoppa ja kieli vaihtuu lennosta, on ollut ilo huomata, että kuvauksissa kieli on yhteinen ja kaikkialla toimitaan samalla tavalla, Pihla Viitala sanoo.

Näyttelijä Pihla Viitala esittää sarjassa toista päähenkilöä, Maria. Hän pitää hyvänä, että sarjaa on kuvattu myös Kajaanissa. Kaupunki näyttäytyy sarjassa aurinkoisena ja lumisena paikkana. Tiia Korhonen / Yle

Suomessa sarjaa kuvataan ainoastaan Kainuussa. Tähän on tuottajan mukaan yksinkertainen syy: käsikirjoituksen mukaan sarjan toinen päähenkilö on kotoisin Kajaanista. Lisäksi Kainuusta oli mahdollista saada kuvauksille sopivia tuotantopalveluja sekä jonkin verran paikallista rahoitusta.

– Kainuu edustaa sarjassa ikisuomea, eli metsiä, järviä, lunta ja kauniita maisemia. Paikka on nostalginen, kadotettu paratiisi, Pauli Pentti kuvailee.

Uuden sukupolven sarjassa naiset keskeisessä roolissa

Alkuperäissarja poikkeaa perinteisistä rikossarjoista, joissa rikoksia usein ratkoo hieman elämässä kolhuja saanut keski-ikäinen mies.

Tuottaja Pauli Pentti pitääkin sarjaa uuden sukupolven tarinana, koska klassisia rikostarinoita voidaan kertoa yhä useammin myös naisten kautta.

– Uuden sukupolven näkemys asioista on täysin toisenlainen kuin esimerkiksi Raymond Chandlerilla tai Susikoskella, eli maailma on muuttunut. Sarjoista tulee kiinnostavampia, kun heitämme sinne toisen näkökulman, Pentti sanoo.

Klaffitaulu kertoo kuvauksissa siitä, montako ottoa kohtauksesta on otettu. Tiia Korhonen / Yle

Näyttelijä Pihla Viitala on pääosassa myös toiselle tuotantokaudelle edenneessä rikossarja Karpissa. Hän sanoo olevansa onnekas, koska saa olla molemmissa rikossarjoissa nainen, jolla on tarina.

– On hyvä, että mielenkiintoiset naisroolit lisääntyvät selkeästi. Ajattelen vähän samalla tavalla kuin kirjailija Saara Turunen, joka puhui siitä, miten on niin kyllästynyt katsomaan maailmaa keski-ikäisen (siirryt toiseen palveluun) (Apu) miehen silmin, Viitala kertoo.

Sarjan muissa keskeisissä rooleissa näyttelevät muun muassa Antti Reini, Jonna Järnefelt, Rea Mauranen ja Antti Virmavirta.

Sarjassa nähdään myös monia kansainvälisiä nimiä, kuten brittinäyttelijät John Simm ja Caroline Goodall. Simm on suomalaisille tuttu esimerkiksi Doctor Who -sarjasta ja Goodall elokuvasta Schindlerin lista.

Kansainväliset mitat täyttävä tuotanto

Pohjoismaiset rikossarjat ovat olleet pitkään käsite, mutta myös monet suomalaiset rikossarjat ovat herättäneet kansainvälistä kiinnostusta. Muun muassa Sorjonen ja Karppi leviävät Netflixissä ja lukuisilla ulkomaisilla tv-kanavilla.

– Pohjoismaiset rikossarjat kiinnostavat, koska meillä on uniikki tarinakulttuuri ja tietynlainen pohjoinen eksotiikka. Nordic Noir on ollut jo pidempään meille todellinen vientivaltti, Viaplayn Suomen kaupallisen liiketoiminnan johtaja Sanna Reunanen sanoo.

Viaplay-nettipalvelusta tulee tänä vuonna ulos yli 20 alkuperäissarjaa. Reunanen pitää Suomen suurimpiin lukeutuvaa tv-sarjatuotantoa arvokkaana lisänä pohjoismaisten alkuperäissarjojen tuotannossa. Cold Couragesta on pyritty rakentamaan kansainväliset mitat täyttävä tuotanto.

Reunanen korostaa, että alkuperäissarjat ja koko tuotantomäärän lisääntyminen antavat mahdollisuuden viedä suomalaista osaamista tv-sarjatuotannoissa ulkomaille.

– Voimme tarjota katseluelämystä ja suomalaista tietotaitoa sekä skandinaavisille maille että niiden ulkopuolelle, Reunanen kertoo.

Cold Courage -rikossarjaa on kuvattu Suomessa ainoastaan Kajaanissa. Sarjassa nähdään muun muassa vanha sairaala, kaivos ja kartano. Tiia Korhonen / Yle

Myös Cold Couragen tekijät uskovat, että suomalaisille tarinoille on nyt tilausta maailmalla.

– Meillä ei ole pula tarinoista tai tekijöistä, mutta ehkä enemmän uskalluksesta ja luottamuksesta siihen, että ammattitaito kantaa. Se avaa ovia, ja kun yksi sarja pääsee maailmalle, toisen on helpompi tulla perässä, näyttelijä Pihla Viitala sanoo.

– Mielestäni Nordic Noir alkaa olla hieman iäkäs, joten asioita on tehtävä hieman toisin. Tässä sarjassa on vahva poliittinen ulottuvuus, joka liittyy brexitiin, oikeistopopulismiin ja Metoo-liikkeeseen. Olemme hyvin ajankohtaisia, vaikka kysymys onkin rikossarjasta, tuottaja Pauli Pentti jatkaa.

Sarja saa ensi-iltansa vuoden kuluttua. Sen leviäminen maailmalle tietäisi sitä, että sarja eläisi pidemmän aikaa, mikä on Pentin mukaan toivottavaa ja myös todennäköistä.

– Uskon kuitenkin, että vaikka sieltä ei tulisi latin latia, tietoisuuden leviäminen ja levittäminen johtavat aina parempiin tuloksiin sekä tuotannon että teosten suhteen, Pentti sanoo.

Kajaanissa sarjan kuvauksissa ohjaajana on belgialainen Kadir Balci. Sarjan toinen ohjaaja on ruotsalainen Agneta Fagerström Olsson. Tiia Korhonen / Yle

Kansainvälisessä tuotannossa on suuremmat hartiat kuin perinteisesti Suomessa. Sarja on Suomen, Belgian ja Irlannin välinen yhteistuotanto. Lisäksi sarjalla on islantilainen osatuottaja.

– Tuotanto on normaalin skandinaavisen sarjan tasolla. Budjettia emme toki paljasta, mutta suomalainen budjetti on ainakin pienempi kuin skandinaavien, Pentti kertoo.

Näyttelijän mielestä ero suomalaisen ja kansainvälisen tv-sarjatuotannon välillä on selkeä. Jo pelkästään se, että kuvauksia tehdään useassa maassa kertoo mittakaavasta.

– Meillä on hieman enemmän aikaa päivässä kohtausten tekemiseen. Esimerkiksi nyt meillä on neljä kohtausta, eikä päivään tarvitse ängetä kymmentä kohtausta. Se on ihanaa, koska silloin pystyy keskittymään ja voi tehdä variaatioita, hieman leikkiä sen kanssa, Pihla Viitala kertoo.

