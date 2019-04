Psykiatriset sairaanhoitajat aloittivat työnsä Turun kouluissa – ongelmiin halutaan puuttua nopeasti

Tästä on kyse Viisi psykiatrista sairaanhoitajaa on aloittanut työnsä Turun kouluissa

Toukokuussa työnsä aloittaa vielä viisi hoitajaa lisää

Psykiatristen sairaanhoitajien avulla nuorten psyykkisiin ongelmiin pyritään puuttumaan varhaisessa vaiheessa, samalla halutaan vähentää erikoissairaanhoidon ruuhkia

TurkuKaksi viidestä tällä viikolla työnsä aloittaneesta psykiatrisesta sairaanhoitajasta tutustui tiistaina tuleviin työpaikkoihinsa.

Yksi niistä tulee olemaan Hirvensalossa sijaitseva Syvälahden koulu. Sen lisäksi hoitajat kiertävät muissa Turun yläkouluissa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa.

– Kukin hoitaja saa itselleen yhdestä neljään vastuukoulua. Kaikissa kouluissa käydään joskus, ja toiminnan edetessä nähdään, pitääkö joihinkin kouluihin esimerkiksi painottaa enemmän, kertoo opiskeluterveydenhuollon osastonhoitaja Terhi Sui Turun kaupungilta.

Nuorten mielenterveyspalveluille on paljon kysyntää

Nuorisoikäisten mielenterveyshoidon kysyntä on kasvanut viime vuosina koko maassa nopeasti. Apua haetaan enemmän kuin koskaan.

Turussa herättiin viime vuonna siihen, että lähetemäärät nuorisopsykiatrian erikoissairaanhoitoon olivat tuplaantuneet parissa vuodessa. Viikossa nuorisopsykiatrian poliklinikalle kirjoitettiin 15–20 lähetettä.

Tämä havahdutti kaupungin palkkaamaan kouluihin psykiatrisia hoitajia. Tällä viikolla aloittaneen viiden hoitajan lisäksi tulee vielä saman verran lisää – he aloittavat työnsä toukokuussa.

Kouluterveydenhuollon osastonhoitaja Anna-Liisa Vesterinen (vas.) kävi tutustumassa Syvälahden kouluun kahden psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa. Paula Collin / Yle

Tarkoitus on, että psykiatriset sairaanhoitajat auttavat puuttumaan ongelmiin varhaisessa vaiheessa. Kouluterveydenhuolto nykyisellään: terveydenhoitaja, lääkäri, kuraattori ja psykologi eivät aina yksin riitä.

– On oppilaita, joilla on lievästä isompaa oireilua, joihin perustason hoitotoimet eivät riitä, mutta kriteerit erikoissairaanhoitoon eivät täyty. Heitä varten palvelu tulee, kertoo kouluterveydenhuollon osastonhoitaja Anna-Liisa Vesterinen.

Kouluissa oppilaiden ongelmat liittyvät yleensä mielialaan, ahdistuneisuuteen, elämän kriisitilanteisiin ja murrosikään. Psykiatriselle sairaanhoitajalle voi hakeutua oman oppilaitoksen terveydenhuollon kautta.

Tavoitteena vähentää erikoissairaanhoidon tarvetta

Psykiatrisia sairaanhoitajia on kouluissa käytössä jo muutamissa muissa kunnissa, esimerkiksi Salossa ja Raisiossa, jossa toiminnasta on saatu hyviä kokemuksia (siirryt toiseen palveluun). Turussa hoitajia tulee kuitenkin olemaan enemmän kuin muualla maakunnassa, ja vielä on hieman avoinna, millaiseksi toiminta tulee muotoutumaan.

Tavoitteena on, että nuoret voisivat paremmin ja psykiatrisen erikoissairaanhoidon lähetemäärät vähenisivät.

Samaa toivotaan erikoissairaanhoidon puolella. Tyksin nuorisopsykiatrian vastuualueen ylilääkäri Kim Kronström arvelee, että psykiatrisilla sairaanhoitajilla on jo nyt saattanut olla vaikutusta nuorisopsykiatrian poliklinikan lähetemääriin, vaikka toiminta on vasta käynnistymässä.

Alkuvuonna poliklinikalle on nimittäin tullut noin 10 lähetettä viikossa, mikä on vähemmän kuin viime vuonna.

– Lähetemäärän lasku voi hyvin johtua siitä, että on ollut tieto, että hoitajat ovat aloittamassa. On ehkä ajateltu, että apua on tulossa. Kyse voi toki olla myös hetkittäisestä vaihtelusta, Kronström sanoo.

