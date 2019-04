Tosifanitus vaatii omistautumista – MMer ei laske odotukseen käytettyjä tunteja, kun haluaa nähdä idolinsa

Kesäkuussa Helsingissä konsertoiva norjalaisduo Marcus&Martinus on erittäin suosittu etenkin Pohjoismaissa. Puoli seitsemän -ohjelma toteutti 14-vuotiaan Hilma Viippolan unelman tavata norjalaistähdet.

Puhelin, laturi, hiusharja, vesipullo ja rahaa. Ne 13-vuotias July Ahosilta ottaa mukaansa, kun hän lähtee odottamaan norjalaisduo Marcus&Martinuksen näkemistä.

Ahosillalle on kertynyt vuosien mittaan satojen tuntien odotuskokemus. Hän on odottanut muun muassa lentokentällä, keikkapaikkojen edustalla, hotellin edessä, kauppakeskuksissa ja levy-yhtiön aulassa. Ahosilta on MMer, tosifani, joka omistautuu idoliensa näkemiselle.

Odottavan aika kuluu teltassa

Kesällä 2018 Marcus&Martinus esiintyi Helsingissä ja silloin Ahosilta odotti ystäviensä kanssa Kaisaniemen puistossa yli viikon, jotta pääsisi ensimmäisenä parhaille paikoille lavan eteen.

– Heräsin aamulla neljältä ja olin jonossa viideltä.

Kaisaniemessä tytöillä oli mukanaan teltta, jossa pysyi suojassa auringolta tai sateelta. Yöksi heidän oli mentävä kotiin, sillä poliisi ei sallinut puistossa yöpymistä, eikä siihen suostuneet Ahosillan vanhemmatkaan.

Pohjoismainen poptapaus

17-vuotiaat norjalaiskaksoset nousivat suosioon viitisen vuotta sitten, kun he voittivat norjalaisen Melodi Grand Prix Junior -laulukilpailun. Suosio räjähti nopeasti etenkin Pohjoismaissa ja tällä hetkellä veljekset ovat isossa nosteessa myös muualla Euroopassa.

Norjalaistähtien fanitus on keskittynyt sosiaalisen mediaan, jossa popduon Instagram tilillä on 1,5 miljoonaa seuraajaa. Youtubessa tilaajia on 2,6 miljoonaa. Marcus&Martinus on julkaissut kolme studioalbumia, kaksi kirjaa ja heistä on tehty myös dokumenttielokuva.

Ahosilta kertoo, että nykyään häntä kiinnostaa laulajien musiikin sijaan enemmän heidän tuottamansa sisältö some-kanaviin. Hassutteluvideot, kertomukset päivän kulusta, tarinat keikkapaikoilta.

Kannusta ja kuljeta

Julyn äiti Mirva Ahosilta suhtautuu tyttärensä intohimoiseen fanitukseen hyväksyvästi.

Tunnelma sähköistyy, kun norjalaispojat saapuvat Suomeen. Silloin Mirva Ahosilta on valmiina kuljettamaan Julya ja tämän ystäviä ympäri kaupunkia, jotta tytöt pääsevät näkemään edes vilaukselta idolinsa.

– Tätä vaihetta eletään nyt muutama vuosi ja olen mielelläni tyttären fanituksessa mukana. Nämä hetket koetaan nuorina ja on ihanaa nähdä tyttöjen ilo ja yhteishenki. Itsekin olen kerran istunut viisi tuntia autossa odottamassa poikien saapumista hotellille, mutta aika kului musiikkia kuunnellen ja tyttöjen kanssa jutellen.

Välillä äidin tehtävänä on neuvotella julkisten tilojen vartijoiden kanssa, jotka kokevat lattioille leiriytyvät fanit häiritsevinä. Äiti vastaanottaa myös tyttöjen tunteenpurkaukset pitkän odotuksen jälkeen.

–Poikien näkemisen jälkeen tytöt ovat väsyneitä ja itkuisia. Tunteikkaiden päivien jälkeen he haluavat vain syödä ja nukkua.

Idoli on yhtä läheinen kuin paras ystävä

Muille vanhemmille Ahosilta suosittelee kiinnostumista lapsen maailmasta ja idoleista puhumista. Idolit ovat nuorille yhtä läheisiä kuin parhaat ystävät ja parhaimmillaan fanina oleminen vahvistaa ystävyyttä, tuo lisää ystäviä ja antaa sisältöä elämään.

Aikuiselle tuntikausien seisominen kauppakeskuksessa teini-ikäisten poikien hiustupsun näkemisen toivossa voi tuntua turhauttavalta, mutta fanin maailmassa kyse on isoista asioista. Hilma Viippola, 14, valaisee asiaa.

– Jos mulla on tosi huono päivä, ne saa mut helposti hymyilemään, kun mä katson niiden videoita ja tulee paljon parempi mieli. Marcus ja Martinus on mulle tosi tärkeitä.

Halaus palkitsee odotuksen

Marcus&Martinus esiintyy jälleen kesällä Helsingissä ja July Ahosillan suunnitelmat ovat jo valmiina.

– Tällä kertaa en aio jonottaa hyvää paikkaa konserttiin, vaan kierrän poikien perässä ympäri kaupunkia. Haluan nähdä heidät mahdollisimman monta kertaa. Olisi ihanaa päästä juttelemaan ja tietysti halaamaan.

Kesäkuun lähestyessä puskaradiosta alkaa tihkuu tietoa poikien liikkeistä, lentoaikautauluista, haastattelupaikoista ja hotelleista. Niiden mukaan MMerit suunnittelevat optimaalisen aikataulun. Tavoitteena on päästä halaamaan poikia.

Mirva Ahosilta on lupautunut jälleen huoltojoukkoihin ja autokuskiksi.