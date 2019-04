Analyysi: Parlamentti hokee "ei" kuin vanhan sketsin ritarit – samaan aikaan Britannia lipuu kohti sopimuksetonta eroa

Alahuone on torjunut eri brexit-vaihtoehdot jo 12 kertaa ja erosopimuksen kolmesti. Tilanne on kuin Monty Python -sketsistä, kirjoittaa EU-kirjeenvaihtaja Petri Raivio.

BrysselVuosi 1975 oli käännekohta Britannian historiassa. Britit äänestivät kansanäänestyksessä ylivoimaisesti Euroopan yhteisöön liittymisen puolesta. Samana vuonna julkaistiin elokuva Monty Pythonin hullu maailma (Monty Python and the Holy Grail).

Britannian parlamentin alahuoneen eilinen äänestys brexit-vaihtoehdoista sulki ympyrän näiden kahden merkkipaalun välillä.

Elokuvassa on kohtaus, jossa kuningas Arthur seurueineen törmää metsässä ritareihin, jotka toistavat sanaa "Ni". Sanan "Ni" kuuleminen pelottaa Arthurin seuruetta, joka lupaa lepyttää ritareita tuomalla heille heidän vaatimansa pensaikon.

Pensaikko ei kuitenkaan riitä, vaan ritarit vaativat, että Arthur miehineen läpäisee koetuksen. Heidän on kaadettava metsän isoin puu pelkän sillin avulla.

Nykypäivän ja tosielämän ritarit, jotka sanovat "Ni", ovat Britannian parlamentin alahuoneen jäsenet. Eilen maanantaina he sanoivat "no" neljälle eri ehdotukselle, joilla mitattiin kannatusta brexit-vaihtoehdoille.

Alahuone torjui tulliliiton ja sisämarkkinoiden tavoittelun, uuden kansanäänestyksen sekä ajatuksen siitä, että brexit voitaisiin perua sopimuksettoman eron tullessa tarpeeksi lähelle.

Ehdotus tulliliittoon pyrkimisestä hävisi vain kolmen äänen erolla, mutta hävisi kuitenkin.

Viime viikolla alahuone oli sanonut "no" kahdeksalle eri ehdotukselle brexitin suunnasta. Lisäksi se on ehtinyt tammikuusta alkaen torjua jo kolmesti Britannian hallituksen EU:n kanssa neuvotteleman erosopimuksen.

Tänään pääministeri Theresa Mayn hallitus istuu pohtimaan, pitäisikö alahuonetta jotenkin lepyttää tarjoamalla sille esimerkiksi pehmeämpää brexitiä. Se olisi kuin pensaikko, joka tuskin ratkaisisi itse ongelmaa.

Mayn hallituksen ja kuningas Arthurin seurueen päällimmäinen ero on siinä, että Mayn hallitus ei ole tähän saakka osoittanut mielenkiintoa parlamentin lepyttämiseen myönnytyksillä.

Yhtäläistä tilanteissa on, että samoin kuin ritarit eivät päästä Arthuria metsän läpi, alahuone ei päästä Mayn hallitusta sopimuksineen irti EU:sta. Sen jäsenmaiden johtajat kokoontuvat ensi keskiviikkona jälleen ylimääräiseen huippukokoukseen pohtimaan vaihtoehtoja.

Vaihtoehdot ovat päästää Britannia eroamaan ilman sopimusta kaksi päivää myöhemmin tai myöntää sille uudelleen lisää aikaa.

Lisäaika törmää kuitenkin vaalikalenteriin: jos ero lykkääntyy, Britannian on EU:n mielestä pakko osallistua eurovaaleihin.

Tämä johtuu siitä, että Britannialla on oltava vaaleilla valittu edustus Euroopan parlamentissa jotta parlamentti olisi varmasti toimivaltainen.

Vaalien järjestäminen olisi omituista ja poliittisesti hankalaa etenkin pääministeri Maylle. Mantereen puolellakin ajatus jakaa mielipiteitä.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron on tiettävästi vastustanut jatkoaikaa tällä perusteella. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk on toisaalta sanonut, että pitkä jatkoaika on pidettävä tarjolla, jos Britannia haluaa muuttaa lähestymistapaansa.

Vaihtoehtoisia lähestymistapoja oli tarjolla eilisessä alahuoneen äänestyksessä, mutta ne torjuttiin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että brexitin lykkääminen uudelleen olisi suljettu pois.

Uusi lykkäys houkuttaa monia EU:n puolella, sillä se välttäisi sopimuksettoman eron tuoman taloudellisen iskun ja jättäisi auki monen haikaileman mahdollisuuden, että Britannia vielä muuttaisi suuntaansa. Toisaalta jo edellisessä brexit-hätäkokouksessa käytettiin puheenvuoroja, joiden mukaan absurdi peli kannattaisi jo viheltää poikki.

Parlamentin alahuoneen taipumattomat ritarit toistelevat sanaa "Ni", ja Britannian ero ilman sopimusta käy päivä päivältä lähemmäksi. Pääministeri Mayn tehtävä on kuin kuningas Arthurin koetus: Kaada metsän suurin puu sillillä.