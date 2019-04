Asuntokauppa vauhdittumassa – erityisen hyvin pääkaupunkiseudulla ja Turun alueella

Suomen Kiinteistönvälittäjät ennakoivat asuntokaupan vauhdittuvan (siirryt toiseen palveluun). Välittäjien mukaan kaikki mittarit ovat nyt selvästi paremmat kuin muutama kuukausi sitten. Erityisen nousujohteiselta näyttää pääkaupunkiseudun ja Turun seudun tilanne, arvioidaan välittäjien markkinaennusteessa.

– Suora korrelaatio talouden kehitykseen ja pörssikursseihin on nähtävissä ja tuo nousua asuntokaupan kysyntään hitaamman vuodenvaihteen jälkeen, sanoo Suomen Kiinteistönvälittäjien toimitusjohtaja Jussi Mannerberg tiedotteessa.

Kysynnässä on kuitenkin merkittäviä eroja. Esimerkiksi Pohjois-Espoossa omakotitalojen kysyntä on laskenut huonontuneiden joukkoliikenneyhteyksien vuoksi. Edullisempi hintataso vetää pientalojen ostajia sen sijaan Lohjan ja Nummelan suuntaan.

Helsingin lähiöiden suuret asunnot eivät käy kaupaksi samaan tahtiin kuin pienemmät. Osittain tilanteeseen vaikuttaa pääkaupungin ja sen ympäristön mittava uudiskohdetarjonta.

Turussa avittaa teollisuuden hyvä tilanne

Turun seudulla pääosa välittäjistä uskoo kerrostaloasuntokaupan joko lisääntyvän tai käyvän ainakin entiseen tahtiin. Kysyntää ylläpitää Turun seudun teollisuuden hyvä tilanne. Voimakkain osakehuoneistojen kysyntä kohdistuu Turun keskustaan.

Myös Tampereella ylivoimainen enemmistö välittäjistä uskoo hyvään kysyntään, jota erityisesti siivittävät uusien raitiovaunureittien varsien asunnot. Toisaalta välittäjien mielestä Tampereen tilanne on turbulenttinen siksi, että kysyntää on paljon, mutta se on valikoivaa.

Kuopiossa ja Joensuussa kysyntä on välittäjien mukaan hyvässä vireessä. Varkauden ja Lappeenrannan tilannetta kuvataan "odottavaksi". Mikkelissä asuntokaupassa on haasteita erityisesti keskustan ulkopuolella.

Itäisessä Suomessa maaseutukiinteistöjen ostajat ovat vähissä, ja kysyntä keskittyy kaupunkien uusiin tai melko uusiin taloihin.

Loma-asuntojen ostajat haluavat hyvin varusteltuja mökkejä. Kuivan maan mummonmökit tai lautamökit eivät herätä kiinnostusta. Välittäjät kuvaavat mökkien ostajia "erittäin valikoiviksi".