Euroopasta varastettuja autoja jäänyt kiinni itärajalla – rajavartiosto: toiminta tarkasti johdettua ja ammattimaista

Rajavartiolaitos epäilee, että Euroopasta varastettuja autoja on yritetty kuljettaa Suomen kautta Venäjälle.

Rajavartiolaitos on tutkinut maaliskuussa kahta törkeää kätkemisrikosta, joissa rikollisorganisaation epäillään yrittäneen kuljettaa autoja itärajan rajanylityspaikkojen kautta Venäjälle. Esitutkinnan perusteella kätkemisrikokset eivät liity toisiinsa.

– Tutkinnan näkökulmasta nämä tapaukset eivät liity toisiinsa, mutta ne ovat samanlaisia. Molemmissa on taustalla rikollisorganisaatio, tutkinnanjohtaja Timo Häkkinen Kaakkois-Suomen rajavartioston rikostorjuntayksiköstä sanoo.

Italiasta varastettu auto Vaalimaalla

Maaliskuun alussa Vaalimaan rajanylityspaikalla jäi kiinni Italiasta varastettu auto. Autossa olivat noin 30-vuotiaat ukrainalaiset mies ja nainen. Molemmat henkilöt otettiin kiinni ja heidät vangittiin myöhemmin. Autoa kuljettanut mies on edelleen vangittuna ja odottaa käräjäoikeuden käsittelyä. Tarkemmissa tutkimuksissa selvisi, että auto oli varastettu Italiasta helmikuun lopussa.

Esitutkinnassa selvisi, että autoon on tehty lukuisia muutoksia, joilla auton alkuperäinen identiteetti on häivytetty. Autosta on esimerkiksi yritetty muuttaa autoa yksilöivää runkonumeroa.

Kaakkois-Suomen rajavartioston rikostorjuntayksikkö epäilee, että toiminta on ollut erittäin tarkasti johdettua ja ammattimaista. Esitutkinnan perusteella epäillään, että auton kuljettajalle on maksettu työstä usean kuukauden normaalia palkkaa vastaava korvaus.

Esitutkinta on päättynyt ja asia on syyteharkinnassa Salpausselän syyttäjänvirastossa.

Toinen tapaus Nuijamaalla

Kaakkois-Suomen rajavartioston rikostorjuntayksikkö tutkii myös toista törkeää kätkemisrikosta, joka tapahtui maaliskuun lopussa Nuijamaalla.

Nuijamaan rajanylityspaikalle saapui noin 35-vuotias venäläinen mies, jonka epäillään kuljettaneen Itä-Euroopasta muutamaa päivää aikaisemmin varastettua autoa. Auton kuljettaja on vangittu.

Asian esitutkinta on edelleen kesken, joten siitä ei anneta tässä vaiheessa tarkempia tietoja.

Tutkinnanjohtajan Timo Häkkisen mukaan rajanylityspaikoilta tavataan jonkin verran varastettuja ajoneuvoja. Itärajalla jää kuitenkin enemmän kiinni varastettuja ajoneuvoja, joita yritetään viedä Venäjältä Suomeen eikä päinvastoin.

– Ei tämäkään poikkeuksellista ole, mutta harvemmin viedään näin Euroopasta Venäjälle, Häkkinen sanoo.