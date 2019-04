Uusi osakesäästötili herättänyt suurta kiinnostusta jo nyt: "Ainakin 50 000 tiliä avataan ensi vuonna"

Eduskunnan aiemmin keväällä hyväksymä laki uudesta osakesäästötilistä on herättänyt suurta kiinnostusta piensijoittajien keskuudessa jo nyt, vaikka tilin voi avata vasta ensi vuoden alusta lukien.

Lue tästä 11 kysymyksen ja vastauksen lista siitä, mikä ihme on osakesäästötili.

Mielenkiinto on ilmennyt etenkin Osakesäästäjien keskusliiton koulutuskiertueen sijoittajailloissa joka puolella maata viime viikkojen aikana.

– Osakesäästötili on ehdottamasti ollut koulutusiltojen ykköspuheenaihe. Olen kysynyt osallistujilta joka koulutustilaisuudessa, kuinka moni ottaa osaketilin käyttöön heti ensi vuoden alusta ja reilusti yli puolet, ehkä kolme neljäsosaa on vastannut myöntävästi. Tili on saanut hyvin suuren suosion jo tässä vaiheessa. Pelkästään meidän koulutuskiertueemme osallistujista kertyy satoja tilinavaajia, sanoo Osakesäästäjien keskusliiton koulutusvastaava Sven-Eric Holmström.

Holmström sanoo olevansa varma, että ensi vuoden aikana avataan ainakin 50 000 osakesäästötiliä.

– Se on pieni osa maan 800 000 osakkeenomistajasta ja miljoonasta rahaston omistajasta, mutta se on hyvä aloitus, hän suhteuttaa.

Johtaja Kai Kalajainen OP Ryhmästä uskoo myös, että uudella tilillä riittää kysyntää.

– Siitä tulee suosittu tuote aikaa myöten. Moni nykyinen osakesäästäjä hyödyntää osakesäästötilin tuomat mahdollisuudet aiemman osakesäästämisensä rinnalla, Kalajainen sanoo.

Asenne jarruttaa

Holmström arvioi niinikään, että ensi vaiheessa tilinavaajien valtavirta kostuu nykyisistä osakesäästäjistä.

– Todennäköisesti yli 90 prosenttia on heitä, jotka omistavat jo tällä hetkellä osakkeita, Holmström sanoo.

Hän ei usko, että uudistus ainakaan alkuvaiheessa houkuttaa mukaan suuresti uusia sijoittajia eli kasvattaa sijoittajien kokonaismäärää.

– Tästä on Ruotsista vähän vastaavia kokemuksia. Vaikka verotus putoaisi nollaan, niin ei se toisi yhtäkkiä miljoonaa sijoittajaa lisää.

Sven-Eric Holmströmin mukaan osakesäästötili on ollut piensijoittajien koulutusiltojen ykköspuheenaihe viime viikkoina. Kuva Vantaan tilaisuudesta tältä keväältä. Jani Saikko / Yle

Suomalaisten riskiä karttava asenne painaa enemmän kuin esimerkiksi verotus, Holmström sanoo.

OP Ryhmän Kalajaisen mukaan osakesäästötilin käytöstä pitää tehdä mahdollisimman helppoa ja sujuvaa, jotta se laajentuisi perinteisen sijoittajakunnan ulkopuolelle. Pankki miettiikin parhaillaan siihen keinoja.

– Ettei aloitusta harkitseva ensimmäisenä törmää siihen, miten vaikeaa sijoittaminen on. Sitähän se ei ole, mutta kynnys voi silti olla monelle aika korkea.

Verohyöty vetonaulana

Sijoittaja hyötyy uudesta osakesäästötilistä ennen kaikkea verotuksen kautta.

Normaalisti pörssiosakkeiden myyntivoitoista ja osingoista pitää maksaa pääomatulovero, vaikka ne sijoittaisi heti eteenpäin muihin osakkeisiin. Osakesäästötilin sisällä tehdyistä osakekaupoista ei tarvitse maksaa veroa. Vero maksetaan vasta sitten, kun tililtä otetaan aikanaan pois varoja.

– Osakesäästötili on todellakin tervetullut uudistus. Kun osakekaupat tehdään ilman veroseuraamuksia, katse kiinnittyy vain ja ainoastaan omistuksiin. Myös osingot tulevat verottomana, jolloin brutto on sama kuin netto ja korkoa korolle -efektistä päästään hyötymään.

Holmströmin mielestä verotus on tähän saakka ohjannut ihmisten sijoituspäätöksiä aivan liikaa ja jäykistänyt osakekauppaa. Osakesäästötilin kohdalla tilanne tulee olemaan toinen.

– Päätöksenteko halventuu, jää vain välittäjän kustannus. Tähän asti muutos osakesalkussa on saattanut maksaa tuhansia tai jopa kymmeniä tuhansia euroja verotuksen takia.

Holmströmin mukaan osakesäästötili on sijoittajalle myös kevyempi ja helpommin hallittava kuin perinteinen suora osakeomistus.

– Osakesäästötilissä ei joudu selvittämään kauppoja verottajalle. Ei tarvita raportteja mihinkään, vaan palveluntarjoaja hoitaa kaiken. Tämä on ihan uutta, ja se voi houkutella mukaan uusia osakesäästäjiä.

Holmström ei kuitenkaan usko, että kaupankäynti varsinaisesti vilkastuu lakimuutoksen seurauksena. Ihmisten sijoituskäyttäytymistä salkun hallinnoinnin osalta se kuitenkin muuttaa, koska esteitä salkun uudelleenjakoon tai -sijoittamiseen ei enää ole.

– Se on siis helpompaa ja muuttaa asenteita.

Win-win myös verottajalle

Osakesäästäjien keskusliiton Holmströmin mukaan osakesäästötili on sikäli jännä uudistus, että käytännössä siitä hyötyvät sekä sijoittaja että verottaja eli yhteiskunta.

– Olemme havainneet, että siirtämällä verotusta tulevaisuuteen, verottaja saa lopulta enemmän verotuloja ja myös sijoittajan pääoma kasvaa merkittävästi nopeammin. Lyhyellä tähtäimellä verotulot laskevat jonkin verran, mutta pitkän ajan kuluttua, esimerkiksi 10 vuoden päästä, verotulot todennäköisesti kasvavat pysyvästi. Tämä on erinomainen asia myös verottajan näkökulmasta.

Osakesäästötilejä tarjoavat pankitkin kuuluvat uudistuksen hyötyjiin, koska se osaltaan houkuttaa ihmisiä sijoittamaan. Se on siis uusi keino asiakashankintaan.

– Toivottavasti osakesäästötili tuo kokonaan uusiakin säästäjiä matkaan mukaan, OP-ryhmän Kalajainen sanoo.

Kalajainen ei usko, että osakesäästötili nipistää osaltaan muita pankin tarjoamia sijoitusvaihtoehtoja, kuten rahastoja.

– Jos joku on säästänyt rahastoihin ja haluaa sijoittaa rahastoihin, niin tuskin hän siirtää varojaan suoriin osakesijoituksiin ja nyt osakesäästötiliin. Pikemmin se on "sekä että" -työkalu. Ei ole välttämättä niin, että nyt vaihdan rahat toisesta instrumentista toiseen, Kalajainen sanoo.

50 000 euroa on liian vähän

Osakesäästötilille ei voi lain mukaan siirtää nykyisiä osakeomistuksiaan, vaan ainoastaan rahaa, jolla voi tilin sisällä ostaa pörssiosakkeita. Nykyiset osakkeiden hallinnan arvo-osuustilit säilyvät käytössä jatkossakin.

– Arvo-osuustileille ei tapahdu mitään. Jatkossa useimmilla osakesäästäjillä tulee olemaan kaksi arvo-osuustiliä, siis yksi osakesäästötilin sisällä ja toinen suorien osakkeitten kanssa. Ne toimivat hiukan erilaisella verotuksella, Holmström sanoo.

Osakesäästötiliin voi maksimissaan sijoittaa 50 000 euroa. Holmströmin mielestä se on liian vähän.

– Yläraja joutaisi nostaa vaikka 100 000 euroon. Jos säästät vaikka 500 euroa kuussa, siis 6 000 euroa vuodessa, nykyinen raja on paukkunut alle kymmenessä vuodessa. Yläraja on turha.

OP Ryhmän Kalajainen kertoo, että 50 000 euron katto on puhuttanut asiakkaita.

– Paras olisi osakesäästötili ilman rajaa. Se ei ole ratkaisevinta, mutta sijoittajat keskustelevat siitä ja toivovat, ettei rajaa olisi, Kalajainen sanoo.

