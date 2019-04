Nuorten tyttöjen rintoja litistetään kuumilla kivillä ja raudoilla, tavoitteena vähentää rintojen kasvua – tapa on levinnyt jo Afrikasta Britanniaan

Britanniassa on litistetty nuorten tyttöjen rintoja kuumilla kivillä ja raudoilla sekä sitomalla.

Jopa tuhatkunta tyttöä on jo joutunut väkivaltaisen perinteen uhriksi Britanniassa.

– Aika ei poista sen kivun muistoa, kertoo kymmenvuotiaana rintojen litistämisen kohteeksi joutunut nainen Britannian yleisradioyhtiölle BBC:lle. (siirryt toiseen palveluun)

Nainen esiintyy nimellä Kinaya. Hän on jo aikuinen ja hänellä on omia tyttäriä. Hän muistaa hyvin, miten kauheaa litistäminen oli. Äiti perusteli sitä sillä, että muutoin miehet alkavat lähennellä tytärtä ja haluavat seksiä hänen kanssaan.

– Sinun ei edes anneta huutaa. Jos valitat, sinulle sanotaan, että olet tuottanut häpeää perheellesi, et ole "vahva tyttö".

Kun Kinayan vanhin tytär täytti kymmenen vuotta, Kinayan äiti ehdotti, että tyttärentyttärenkin rintoja pitää litistää. Kinaya kieltäytyi ehdottomasti:

– Ei, ei, ei, minun lapsistani yksikään ei joudu kokemaan sitä, mitä minä jouduin. Elän yhä sen trauman kanssa!

Naisten ympärileikkaus on hyvin terveys- ja opetusviranomaisten tiedossa, mutta afrikkalaistaustaisten tyttöjen rintojen litistäminen on noussut julkiseen tietoisuuteen vasta viime aikoina. Sitä on silti harjoitettu Britanniassakin vuosia.

Seurauksena voi olla vakavia kudosvaurioita

Kyse on nuorten tyttöjen kasvavien rintojen väkivaltaisesta litistämisestä sitomalla tai painelemalla ja hieromalla kuumalla esineellä. Esineenä voidaan käyttää kiviä, lusikoita tai vaikkapa pihtejä.

Operaatio on erittäin kivulias ja sitä voidaan jatkaa jopa vuosia, viikottain tai parin viikon välein. Seurauksena voi olla vakavia terveysongelmia, muun muassa palovammoja, kystia sekä rintakudoksen muutoksia. Toinen tai jopa molemmat rinnat saattavat tuhoutua, ja imettäminen on myöhemmin vaikeaa.

Tekijä on yleensä tytön oma äiti, joka haluaa operaatiolla estää tyttären rintojen kasvua ja vähentää riskiä, että tytär joutuu miesten seksuaalisen ahdistelun kohteeksi.

Taustalla voi olla halu mahdollistaa tytön keskittyminen opiskeluun ja työhön, mutta myös halu varjella perhettä avioliiton ulkopuolisen raskauden tuomalta häpeältä.

Arviot ilmiön laajuudesta vaihtelevat. Muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC (siirryt toiseen palveluun) sekä Guardian-lehti arvioivat (siirryt toiseen palveluun) kansalaisjärjestöjen työntekijöiden haastatteluihin perustuen, että Britanniassa jopa tuhat tyttöä on joutunut rintojen litistämisen uhriksi. Mitään tarkempaa määrällistä tutkimusta ei ole tosin tehty.

Litistämistä harjoitetaan eri puolilla Afrikkaa

Naisten ympärileikkausta vastaan kampanjoiva National FGM Centre arvioi (siirryt toiseen palveluun), että rintojen litistäminen on peräisin Afrikasta. Sitä harjoitetaan ainakin kymmenessä Afrikan maassa, mahdollisesti useammassakin. Oheinen kartta näyttää maat, joissa tapaa on tutkittu.

Maahanmuuttajataustaisten naisten terveyttä ja hyvinvointia edistävän kansalaisjärjestön Cawogidon johtaja Margaret Nyuydzewira kertoo Guardianin haastattelussa, että hänenkin rintojaan litistettiin lapsena. Hänen mielestään brittiviranomaiset eivät ole ottaneet ilmiötä tosissaan, eikä lapsiin kohdistuvasta väkivallasta ole nostettu syytteitä, koska sitä pidetään "kulttuurisena käytäntönä".

– Britit ovat niin kohteliaita, että kun he huomaavat jotakin tuollaista, he yrittävät kunnioittaa kulttuurisia tapoja. Mutta jos kulttuurinen tapa on vahingoittaa lapsia, pieniä tyttöjä, kotona tai julkisesti, sellainen ihminen pitäisi saattaa vastuuseen, sanoo Margaret Nyuydzewira.

Sekä BBC:n että Guardianin haastattelemat kansanedustajat suhtautuivat ongelmaan vakavasti. He katsoivat muun muassa, että opettajia pitää kouluttaa huomaamaan oppilaillaan merkit rintojen litistämisestä ja raportoimaan huolistaan.

Erityistä lakia ei asiasta ole, mutta rintojen litistäminen voidaan katsoa väkivallaksi lasta kohtaan. Toistaiseksi rikosilmoituksia ei ole tehty Britanniassa.

Suomessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Ihmisoikeusliiton naisiin kohdistuvaan väkivaltaan erikoistuneet asiantuntijat eivät ole kuulleet rintojen litistämisestä Suomessa.

– Olen kuullut tuosta brittikollegoilta, mutta voi olla, että siellä on enemmän maahanmuuttajia esimerkiksi Kamerunista, jossa tapaa esiintyy, pohtii Ihmisoikeusliiton sukupuolittuneen väkivallan vastaisen työn päällikkö Johanna Latvala.

Aiheesta kirjoitti aiemmin myös Turun Sanomat. (siirryt toiseen palveluun)