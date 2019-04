Chileläinen Urak-koira saa kannabista kipuihinsa – Suomalaisasiantuntija uskoo koirien kannabishoitojen rantautuvan myös meille

SantiagoTiikerijuovaisen Urak-bokserin häntä heiluu terhakkaasti, kun se hölkkää uteliaana tervehtimään vieraita.

Koirasta huolta pitävän Álvaro Vildósolan mukaan Urakin käytös on muuttunut täysin kahden vuoden takaisesta alakulosta. Silloin bokserilla ei ollut ruokahalua, se vapisi kauttaaltaan ja liikkui tuskin paikaltaan.

Urak kärsi suurista kivuista aiemmin todetun aivokasvaimen vuoksi. Vildósola pitää selvänä, että lopullisen helpotuksen tilanteeseen ovat tuoneet pihalla kasvavat hamppupuskat.

Kannabista sekoitetaan tippoina koiranruokaan

Perinteisen hoidon osoittauduttua riittämättömäksi Urakille haettiin apua lääkekannabista tarjoavasta Fundación Daya -säätiöstä. Chilessä toimiva säätiö oli hiljattain laajentanut toimintaansa ihmisistä eläinpotilaisiin.

Säätiön myöntämän luvan mukaisesti kotipihalla kasvaa nyt kolme kannabiskasvia. Niissä on korkea pitoisuus keskushermostoon päihdyttävästi vaikuttavaa tetrahydrokannabinolia eli THC:tä.

Kasvin kukinnoista Vildósola uuttaa kannabisöljyä, jota hän lisää aamuin illoin 14 tippaa Urakille tarjoamaansa ruokaan.

Kahdeksanvuotias bokseri näyttää pitävän kannabiksesta.

– Joka kerta, kun avaan purkin, ja Urak tietää saavansa öljyä, se alkaa hyppiä ja panee pystyyn kunnon show’n, Vildósola kuvailee.

Vildósola painottaa, että hän antaa kannabistippoja koiralle perinteisen lääkehoidon ohella, eikä olisi valmis luopumaan tavanomaisesta lääkityksestä.

Samalla hän kuitenkin sanoo, että vasta perinteisiä lääkkeitä myöhemmin aloitettu kannabishoito on saanut Urakin kunnon kohentumaan nykyisenlaiseksi.

Lääkintä perustuu käytännön tietoon

Vaihtoehtohoitoja tarjoava eläinlääkäri Alexandro Navarro on käyttänyt kannabista koirien ja kissojen lääkinnässä vajaan viiden vuoden ajan. Se tekee hänestä pioneerin lemmikkieläinten kannabishoidoissa Chilessä.

Eläinlääkäri Alexandro Navarro on hoitanut vajaan viiden vuoden ajan koiria ja kissoja kannabiksella. Miguel Soffia

Nykyään Navarro ottaa viikossa vastaan kolmisenkymmentä lemmikkiä, joista muutamaa hän hoitaa kannabiksella. Hänen mukaansa lääkekannabis ei ole tarkoitettu eläinten ensisijaiseksi hoidoksi, vaan ensin ratkaisua pitää etsiä perinteisen lääketieteen piiristä.

Navarro sai kimmokkeen eläinten kannabishoitoihin omasta lääkekannabiksen käytöstään, jolla hän lievittää selkäsairaudestaan johtuvia kipuja. Hän käyttää ainetta koirien ja kissojen kroonisiin kipuihin sekä syövän ja epilepsian hoidossa. Näihin sairauksiin kannabista käytetään myös ihmisillä.

Navarro sanoo, että kannabista voidaan hyödyntää myös lemmikkieläinten masennuksen, aggressiivisuuden tai ahdistuneisuuden hoidossa. Hän kuitenkin myöntää, että tutkittua tietoa kannabiksen käytöstä eläinlääketieteessä on vasta vähän. Siksi hän luottaa paljon kokemuspohjaiseen tietoon ja soveltaa lemmikkeihin ihmisiin perustuvaa tutkimusnäyttöä.

– Kannabis ei ole ihmelääke, mutta oman kokemukseni mukaan siitä on yleisesti hyötyä, Navarro tiivistää.

Kannabiksen sivuvaikutuksia eläimille – kuten uneliaisuutta, suun kuivumista ja janon tunnetta – hän pitää vähäisinä ja helposti hallittavina oikean annostuksen löydyttyä.

Kasvisöljyyn uutettu kannabis annostellaan lemmikkieläimien ruokaan tippoina. Miguel Soffia

Kannabisasenteet vapautumassa Amerikoissa

Chilen lainsäädäntö sallii lääkekannabiksen käytön, eikä sen kasvatus lääkinnällisiin tarkoituksiin ole laitonta. Käytännössä lakia ei kuitenkaan tulkita yksiselitteisesti edes silloin, kun kyse on ihmispotilaista.

Siksi Chilessä käsitellään parhaillaan lakialoitetta, joka takaisi kannabiksen turvallisen kasvatuksen lääkekäyttöön. Parlamentin alahuone hyväksyi viime vuonna aloitteen murskaenemmistöllä. Seuraavaksi siitä äänestetään senaatissa.

Asenteet kannabista kohtaan ovat vapautumassa Chilessä yleisemminkin, kuten koko Amerikan mantereella. Monissa Latinalaisen Amerikan maissa on viime vuosina päätetty vapauttaa kannabis lääkinnällisiin tarkoituksiin osittain tai kokonaan.

Uruguay ja Kanada ovat puolestaan maailman ensimmäiset maat, jotka ovat laillistaneet kannabiksen myös viihdekäyttöön. Kannabiksen käyttö niin lääkkeenä kuin päihteenä on sallittu myös joissakin Yhdysvaltain osavaltioissa kuten Kaliforniassa.

Eläinlääketieteessä kannabiksen käyttö on kuitenkin vielä hyvin marginaalista ja tutkimusta aiheesta on vähän. Myös Chilessä valtaosa eläinlääkäreistä suhtautuu lääkekannabikseen varauksella.

– Eläinten hoitaminen kannabiksella on vielä hyvin kaukana valtavirrasta. Ihmisille tehtyä tutkimusta ei voi soveltaa sellaisenaan eläimiin, yli 25 vuotta alalla toiminut chileläinen eläinlääkäri Jorge García sanoo.

Eläinlääkäri Jorge García ei suosittele lääkekannabista, koska siitä on liian vähän tutkittua tietoa. Miguel Soffia

García uskoo, että lääkekannabiksen kuten monien muidenkin vaihtoehtohoitojen teho perustuu suurelta osin lumevaikutukseen, ja siksi niiden vaikutus on vähäisempää eläimillä. Hän ei tyrmää kannabiksen käyttöä eläinlääketieteessä, mutta peräänkuuluttaa sen seikkaperäisempää tutkimista ennen laajempaa käyttöönottoa.

Lääkekannabiskokeiluja odotetaan Suomeen

Kannabiskasvin lääkinnälliset ja päihdyttävät vaikutukset johtuvat sen sisältämistä kemiallisista yhdisteistä, joita kutsutaan kannabinoideiksi. Niitä on kymmeniä.

Tetrahydrokannabinoli eli THC tunnetaan kannabiksen keskeisimpänä huumaavana ainesosana, jonka käyttö Suomessa on päihtymistarkoituksessa kielletty.

Toinen hampusta saatava yhdiste on kannabidioli eli CBD, joka ei ole päihdyttävä tai laiton. Kumpaakin ainesosista käytetään lääkinnällisiin tarkoituksiin niin ihmisten kuin eläintenkin hoidossa.

Kannabiskasvi sisältää kymmeniä kannabinoideja. Nämä yhdisteet luovat kasvin päihdyttävät ja lääkinnälliset vaikutukset. Miguel Soffia

Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen farmakologian professori Outi Vainio kertoo puhelimitse, että CBD-tuotteita pidetään lähtökohtaisesti turvallisempina eläinten lääkinnässä kuin keskushermostoon päihdyttävästi vaikuttavaa THC:tä. THC voi väärin annosteltuna aiheuttaa vakavia myrkytystiloja.

Vainion tietoon ei ole tullut yhtään tapausta, jossa Suomessa toimiva eläinlääkäri olisi määrännyt potilaalleen lääkekannabista. Hänen mukaansa lääketieteen ammattilaiset ja ylipäätään koko suomalainen yhteiskunta suhtautuvat nuivasti kannabiksen ja etenkin THC:n lääkinnälliseen käyttöön.

Vainio kuitenkin uskoo, että lääkekannabis on rantautumassa eläinten hoidossa myös Suomeen. Aihe on tällä hetkellä erityisen kuuma Pohjois-Amerikassa, josta kokeilujen on tapana kantautua ennen pitkää valtameren toiselle puolelle.

– Kaikenlaiset eläintenhoitokäytännöt tulevat meille yleensä USA:sta 10–15 vuoden viiveellä. Jolleivät suomalaiset eläinlääkärit edistä asiaa, eläinten omistajat alkavat itse vaatia lääkekannabiksen kokeilua, Vainio sanoo.

Tiukka lainsäädäntö ja viranomaiskäytännöt pitävät kuitenkin huolen siitä, että lääkekannabis tuskin rynnistää kovin helposti laajaan käyttöön suomalaisten eläinten hoidossa.