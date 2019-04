Lahtelaisperhe eli 5 vuotta ilman autoa, mutta taipui sitten helpompaan arkeen – keskustele: millä porkkanalla sinä vähentäisit autoilua?

Oletko vähentänyt autoilua? Koetko sen tarpeelliseksi? Miten toivot Suomen valtion kannustavan yksityisautoilun vähentämiseen? Keskustele aiheesta tämän artikkelin lopussa!

Lahtelainen Klingan perhe päätti vuonna 2014 luopua autosta. Auto oli vähäisen käytön takia lähinnä kuluerä, ja huoli ilmastosta teki luopumispäätöksestä helpon.

Tilalle hankittiin laatikkopyörä – sähköavusteinen polkupyörä, jonka edessä olevaan laatikkoon mahtuivat perheen pienimmät, Onni ja Oiva.

Isä Jari polki ensin lapset päiväkotiin ja jatkoi sitten omalle työmaalleen. Kilometrejä kertyi päivän mittaan reilut 15.

– Perusarjen ulkopuolella se vaati enemmän suunnittelua. Esimerkiksi silloin, kun tarvitsi hakea jotakin isompaa, joka ei laatikkoon mahtunut.

Viisi vuotta perheen isä ja lapset fillaroivat kesät talvet. Äiti Hanna kulki Helsingissä töissä, bussilla ja junalla.

– Asenteella mentiin. Lumi tai sade eivät haitanneet. Ne kerrat, kun oli oikein jäistä ja hirveät urat, mietin, että olisipa edes aurattu kunnolla. Keväällä hiekoitussepelit puhkoivat muutaman kerran kumit. Hikisiä hetkiä, Jari muistelee nauraen.

Viiden autottoman vuoden jälkeen, loppuvuodesta 2018, Klingat kuitenkin päättivät ostaa auton.

Jari Klinga pyöräili ensin lapset päiväkotiin ja jatkoi sitten omalle työpaikalleen. Lassi Häkkinen / Lahden kaupunki

Kun vaivattomuus vei voiton

Auto hankittiin helpottamaan perheen arkea. Hanna Klinga valmistui uuteen ammattiin ja sai uuden työpaikan. Vaikka työmatka lyheni reiluun kymmeneen kilometriin, joukkoliikenteeseen upposi aikaa eikä sunnuntaivuoroon edes päässyt bussilla.

– Työmatkaan meni helposti tunti. Alettiin miettimään, että se aika on perheeltä pois ja työ itsessäänkin on raskasta. Se vaivattomuus ja nopeus veivät voiton.

Perheen suuremmat kauppareissut tehdään nykyään autolla. Päiväkotiin ja kouluun kuljetaan kuitenkin edelleen pyörällä.

Vanhemmat haluavat näyttää lapsilleen, ettei ainakaan lyhyitä matkoja varten tarvitse startata autoa.

– Puhutaan paljon, että koululaisten hyötyliikunta on vähentynyt. Sen sijaan, että kulkisi autolla lyhyetkin matkat, on kiva nähdä, että omat pojat haluavat kävellä tai pyöräillä, Jari sanoo.

Viiden autottoman vuoden jälkeen Klingat ostivat auton helpottamaan perheen arkea. Lyhyet matkat perheessä taitetaan edelleen kävellen tai pyörällä. Meeri Niinistö / Yle

Verotusta vai porkkanaa?

Liikenne tuottaa viidenneksen Suomen kasvihuonepäästöistä, ja tästä 90 prosenttia on tieliikenteen osuus.

Suomi on sitoutunut puolittamaan liikenteen hiilidioksidipäästöt vuoteen 2030 mennessä. Jotta tähän tavoitteeseen päästäisiin, esimerkiksi bensa- ja dieselkäyttöisten henkilöautojen myyntikiellon pitäisi tulla voimaan vuonna 2027. Tämä selviää Suomen ilmastopaneelin väliraportista.

Myös Liikenne- ja viestintäministeriö on tehnyt oman ehdotuksen (siirryt toiseen palveluun) päästöjen vähentämiseksi. Työryhmä on listannut keinoiksi muun muassa liikennevälineiden uusiutumisen, tavaraliikenteen tehostamisen sekä henkilöautolla ajettujen kilometrien vähentämisen.

– Suomen kaltaisessa maassa on selvää, että yksityisauto tulee esimerkiksi maaseudulla olemaan helpoin ja ehkä ainutkin vaihtoehto. Auton käyttöä ei pidä lähteä kieltämään tai rankaisemaan sen käytöstä. Esimerkiksi verotuksella ja erilaisilla tuilla voidaan tukea esimerkiksi autokannan uudistamista, sanoo LVM:n työryhmän varapuheenjohtaja Sabina Lindström.

Sekä LVM että Ilmastopaneeli esittivät myös, että auto- ja ajoneuvovero korvattaisiin kilometriverolla.

Lahtelainen Jari Klinga uskoo, että kilometreihin perustuva verotus voisi vähentää autoilua. Myös joukkoliikenteeseen panostaminen sekä kävely- ja pyöräteiden kunnostaminen voisivat hänen mukaansa rohkaista kaupunkilaisia kulkemaan autotta.

– Se, että julkinen liikenne toimii, on yksi asia. Toinen on se, että pitäisi olla sellaiset olosuhteet, että on helppoa ja turvallista mennä myös pyörällä ja kävellen.

Raha jää taskuun, kun tuhlaamaan ei pääse

Klingan perheessä viiden vuoden autottomuus toi säästöjä myös arjessa.

– Paljon on säästetty rahaa, kun ei tullut sellaista tyhjänpäiväistä shoppailua, että "pitääkin lähteä tätä ja tuota hakemaan", Hanna Klinga sanoo.

– Monessa perheessä viikonloppuna lähdetään ostoskeskukseen pyörimään ja viettämään aikaa. Siinä menee rahaa. Mitä vanhemmaksi tulee, sitä enemmän tulee sellainen olo, että vähemmän on enemmän. Ei tarvitse olla koko ajan kuluttamassa, hän jatkaa.

Hanna ja Jari Klinga haluavat opettaa lapsilleen, ettei jokaista matkaa tarvitse kulkea autolla. Meeri Niinistö / Yle

Liikennevirasto teetti viime vuonna kyselyn (siirryt toiseen palveluun), jonka mukaan reilu viidennes autoilijoista haluaisi vähentää ajamistaan. 16 prosenttia pyrkiikin vähentämään autoilun aiheuttamia päästöjä.

– Kannattaa kokeilla rohkeasti. Sitähän voi kokeilla ihan vain sillä tavalla, että jättää sen auton pihaan, Jari sanoo.

– Lapsille se tarjoaa jotakin vähän erilaista. Raitista ilmaa, luontoa ja kaikkia niitä ääniä ympärillä. Kaikki aistit pelaavat pyöräillessä eri tavalla. Luulen, että lapset muistelevat lämmöllä niitä aikoja, kun iskä kuskasi ympäri kaupunkia kesät talvet, Hanna lisää.

Millaisella porkkanalla sinä voisit ajatella vähentäväsi ajettuja kilometrejä? Näin huoltoasemalla vastattiin:

Kerro meille, millaisia ajatuksia sinulla on tulevaisuuden autoilusta! Keskustelua voi käydä klo 22 asti.