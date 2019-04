Kaksospojat näyttävät, kuinka muovin kierrättämällä sekajäte väheni alle puoleen

Viidesluokkalaiset Aapo ja Eetu Autio innostuivat muovin kierrättämisestä alkuvuodesta. Keittiön allaskaapin alle sijoitettiin muoviämpäri muovijätteelle. Kotona kertyvä muovijäte sujautetaan tyhjään muoviseen leipäpussiin.

– Täällä on leipäpusseja, jotka täyttyy muovilla. Sitten ne pistetään isoon muovikassiin ja viedään kaupalla olevaan muovin keräyspisteeseen, esittelee Aapo Autio.

Muovin keräyskassi täyttyy helposti viikossa. Samalla kaikki kierrätetty muovi on pois sekajätteestä. Sekajätteen määrä onkin poikien kotona vähentynyt merkittävästi.

– Joo, selvästi yli puolella tai enemmän. Meillä mietittiin jo, olisko pitänyt hankkia isompi jäteastia, mutta sitä ei tarvittukaan, koska me alettiin lajittelemaan, vahvistaa Eetu Autio.

Mielenkiintoista ja yllättävääkin

Poikien äiti Marianna Pynttäri toteaa, että muovinkierrätys on osoittautunut mielenkiintoiseksi ja jopa yllättäväksi.

– Meillä sekajäteastia varsinkin juhlapyhien jälkeen on täyttynyt niin, että hyvä kun kannen on saanut kiinni. Nyt ei ole semmoista ongelmaa ollut.

Muovijätettä syntyy kotitalouksissa paljon. Timo Leponiemi / Yle

– Kodin jätteistä huomattava osa tuntuu olevan muovia, kun kaikki elintarvikkeet on pakattu muoviin. Kyllä se varmaan tosiasia on, että ruuan säilymisen ja käsittelyn takia muovia tarvitaan. Toisaalta se kauhistuttaa, mihin se kaikki muovi päätyy.

Marianna Pynttäri sanookin, että heillä muovin keräys jatkuu ehdottomasti. Siitä on tullut perheen yhteinen "harrastus". Muille hän antaa sellaisen vinkin, että kierrätys ei ole ollenkaan vaikeaa, eikä se vaadi mitään keittiöremonttia tai uutta roskiskaappia.

Kaksospoikien kodin allaskaapissa ulosvedettävässä roskisvaunussa oli aiemmin kaksi isoa astiaa sekajätteelle. Niiden vierellä kaapissa oli pesuainepulloja. Muovin kierrättämiseksi pesuainepullot siirrettiin toiseen kaappiin ja niiden paikalle sijoitettiin kaksi tavallista muoviämpäriä. Toiseen niistä kerätään nyt lasi ja toiseen muovi. Roskisvaunussa toiseen astiaan menee nyt metalli ja toiseen vähiin käynyt sekajäte.

– Kierrättämisestä saa onnistumisen elämyksiä, kun huomaa sen tulokset, sanoo Marianna Pynttäri.

Lapset innokkaita kierrättämään

Aapon ja Eetun koulussa Janakkalan Turengissa kolmannen luokan opettaja Piia Aitto-oja on tehnyt koululle I love muovi –kampanjaan opetusmateriaalia. Tässä kuussa oppilaille onkin luvassa kierrätysaiheinen teemaviikko. Kierrätys on muutenkin osa koulun arkea.

Luokanopettaja Piia Aitto-oja on laatinut Turengin koululle "I love muovi" –kampanjaan opetusmateriaalia. Timo Leponiemi / Yle

– Koululla on opettajista kostuva ympäristötiimi. Meillä on joka luokkaan tuotu paperinkeräyslaatikot ja koulu kierrättää kartongit. Parannettavaa toki vielä on.

Aitto-oja on huomannut, että lapset ovat innokkaita kierrättämään. Oppilaat ovat myös päässeet vierailemaan kunnan keskustan kierrätyspisteellä.

Lapset ovat innokkaita kierrättämään. Timo Leponiemi / Yle

– Jos halutaan tulevaisuudessa puhtaampi maailma ja se, että esimerkiksi tämä pahamaineinen muovi saataisiin paremmin kiertämään, niin liikkeelle täytyy lähteä lapsista.

Paljon parannettavaa

Ylen I love muovi -kampanja pyrkii herättelemään suomalaiset muovin ja nimenomaan arkielämässä käytettyjen pakkausmuovien kierrättämiseen.

Syytä onkin, sillä eurooppalaisessa vertailussa Suomi on muovin kierrätyksessä häntäpäässä. EU:n alueella muovijätteestä alle kolmasosa kierrätetään, melkein kolmasosa päätyy kaatopaikoille ja reilu kolmannes poltetaan.

Suomessa meneekin hukkaan tonnikaupalla arvokasta raaka-ainetta. Kaikkein pahinta on, jos muovi hukataan luontoon. Muovipussin maatuminen kestää 10–20 vuotta ja muovipullon jopa 450 vuotta.

Lue myös: Mitä muovijätteelle tapahtuu? – "Kuluttajamuovia ei ole koskaan viety ulkomaille"

Muovi pelastaa ihmishenkiä – monissa käyttökohteissa sitä ei voi korvata muilla materiaaleilla

Katso kartasta, missä on sinua lähimmät muovin keräyspisteet