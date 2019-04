"Respektera folkets röst" – Vaasan ja Mustasaaren poikkeuksellisen kimurantti kuntaliitoshanke kuumentaa tunteita – Yle näyttää Mustasaaren valtuuston kokouksen suorana klo 17

17:36 Kohta äänestetään siitä, käsitelläänkö kokoukseen tuotu pykälä tänään.

17:35 Valtuuston puheenjohtaja Carola Lithén: kuntarakennelain mukaan neuvottelua ei voi aloittaa uudelleen.

17.34 Samuel Broman: kuntarakennelakia on toki noudatettava, mutta nyt on kyse prosessin uudelleen aloittamisesta. Liitossopimuksen käsitteleminen kiireellisenä voi nyt mahdollisesti rikkoa lakia. Minusta se on väärin, eikä sitä tule käsitellä nyt. Voimme neuvotella uuden sopimuksen.

17:33 Valtuustosalin ulkopuolella kokousta seurataan jännittyneinä.

Jarkko Heikkinen / Yle

17:32 Tulkinta laista jatkuu. Luther: neuvo tässä asiassa on tullut suurimmalta juridiselta taholta (Kuntaliitto).

17:27 Kunnanhallituksen puheenjohtaja Lars Gästgivars: Hiljattain saavutettu pieni enemmistö (liitosvastaiset valtuustossa) haluaa käyttää tilaisuutta hyväksi. Laintulkinnat ovat väitteitä, ei faktoja. Valtuusto voi myös tehdä laittomia päätöksiä, jos on enemmistö.

17:22Kunnanjohtaja Rurik Ahlberg: Kuntaliitto on kertonut tänään meille, että asiaa voi pitää kiireellisenä. Ratkaisevaa on, että sopimus on kuulutettu ja sen aikataulun mukaan liitoksen tulisi toteutua 2020. Asia on käsiteltävä huhtikuun aikana. Kuulutuksen jälkeen liitossopimuksen valmistelua ei voi jatkaa.

*17:20 *Lukuisat valtuutetut haluavat käyttää puheenvuoron asian tiimoilta.

Jarkko Heikkinen / Yle

17:16 Tulkinnat laista vaihtelevat. Ensimmäisten puheenvuorojen perusteella vaikuttaa, että kuntaliitosta kannattavat haluaisivat lykätä sopimuksen käsittelyä ja liitosta vastustavat haluavat käsitellä liitossopimusta tänään.

17:13 Valtuutetut käyttävät puheenvuoroja siitä, miten voidaan toimia tänään lainsäädännön mukaan.

17:07 Mustasaaren suomenkielinen järjestö esittää, että kokouksessa edettäisiin esityslistan mukaan ja vastustaa täten Ingon esitystä.

17:04 RKP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Christoffer Ingo esittää kokouksen esityslistaan muutosta. RKP:n ryhmä esittää, että valtuusto ottaa kuntaliitoksen käsittelyyn tänään.

17:03 Kokouksessa paikalla on 43 valtuutettua.

17:02 Puheenjohtaja Carola Lithén avaa kokoukseen.

16:58 Kokoussali on täyttynyt valtuutetuista ja median edustajista. Aulaan on perustettu erillinen katsomo, jossa kokousta voi seurata videoyhteyden kautta.

16:51 Valtuutetut saapuvat hiljalleen kokoussaliin. Tunnelma on jännittynyt.

16:48Paikalle oli kertynyt jo neljän aikaan kymmeniä mielenosoittajia, jotka muodostivat kujan keltaisine liiveineen. Harva valtuutettu uskaltautui kävelemään kujan läpi. Mielenosoittajat ovat kuitenkin rauhallisia ja paistavat makkaraa.

Merja Siirilä / Yle

16:45 Tervetuloa seuraamaan hetki hetkeltä -artikkelin päivitystä.

HETKI HETKELTÄ -SEURANTA ALKAA TÄSTÄ KLO 16:45.

Yle näyttää suorana ja seuraa hetki hetkeltä dramaattiseksi ennustettua Mustasaaren valtuuston kokousta. Panoksena on nyt pitkään vireillä ollut kuntaliitos Vaasan kanssa. Pohjanmaan pääkaupunkia Vaasaa ympäröivä Suomen suurin RKP-enemmistöinen Mustasaaren kunta on tähän saakka varjellut sinnikkäästi itsenäisyyttään.

Esityslistalla on vain neuvoa-antavan kansanäänestyksen tulos, koska kunnanhallitus halusi palauttaa liitosesityksen valmisteluun. Syynä tähän oli melko murskaava äänestystulos: 61,3 % kuntalaisista vastustaa kuntaliitosta, äänestysprosentti nousi 76,4 prosenttiin.

Liitosesitys aiotaan kuitenkin käsitellä valtuustossa, ja mitä vain voi tapahtua: se saatetaan hylätä, hyväksyä tai palauttaa valmisteluun.

Kuntaliitoksia tehtiin 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä paljon, mutta sote- ja maakuntauudistusten valmistelun vuoksi niitä ei ole käytännössä lainkaan vireillä - Vaasaa ja Mustasaarta lukuun ottamatta.