Tuhansien lasten liikuntakerhoja uhkaa lopettaminen

Liikunnallista toimintaa koulupäivän yhteydessä järjestävä WAU ry on jättänyt konkurssihakemuksen. Puolet kerhoista on jo karsittu.

WAU ry on järjestänyt lapsille maksuttomia liikuntakerhoja 40 paikkakunnalla. Yhdistyksellä on ollut toimintaa koulupäivän jälkeen ja pidemmillä välitunneilla. Kerhoihin on osallistunut lähes 10 000 lasta.

WAU ry jätti konkurssihakemuksen maanantaina Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuteen. Yhdistys on kustantanut toimintansa hankkimalla varoja sekä julkisilta ja yksityisiltä rahoittajilta. Yhdistyksen toiminnanjohtaja Rami Luomanpää kertoi Radio Suomen Päivä -ohjelmassa, että tämä malli ei enää tuonut toivottua tulosta ja että yhdistys joutui kassavirtavaikeuksiin. Lasten kerhoja on lopetettu jo tällä viikolla.

– Menoja aiheuttavat toiminnat on ajettu nopeasti alas. Me emme voi enää aiheuttaa lisäkustannuksia. Esimerkiksi tuntiohjaajien ja urheiluseurojen toiminta on jouduttu lopettamaan. Noin 500 viikottaisesta ohjatusta tapahtumasta puolet pystytään vielä toistaiseksi järjestämään.

Rami Luomanpää kertoo, että WAU ry on saanut perheiltä hyvin myönteistä palautetta ilmaisen kerhotoiminnan järjestämisestä. Perheen vähävaraisuus ei ole rajoittanut lasten osallistumista kerhoihin.

– Kyselyn mukaan monet niistäkin lapsista, jotka eivät ole minkään urheiluseuran toiminnassa mukana, saavat liikuntaa Wau ry:n kerhoissa. Kerhoissa pääsevät harrastamaan sellaisetkin lapset, joiden käyttäytyminen voi rajoittaa muita harrastuksia.

Rami Luomanpää toivoo, että WAU ry:n vetämää toimintaa voitaisiin jatkaa paikallistasolla muiden yhdistysten avulla ja yhteistyössä kuntien kanssa.

– Meillä on kuitenkin kova tahto, että löytäisimme toiminnalle uuden kotipesän, jossa toimintaa voitaisiin jatkaa mahdollisen uuden rahoituksen myötä. Toivottavasti hallitusohjelmaan tulee kirjauksia lasten mielekkäästä harrastamisesta, jotta julkista rahoitusta saataisiin lisättyä.

WAU ry:n kesäleireille on otettu jo ilmoittautumisia vastaan. Leirejä pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan jonkun toisen toimijan organisoimana.

Lue lisää:

Ministeriö paikkailee leikkauksiaan: Lasten ilmaiset liikuntakerhot palaamassa lisärahan avulla

"Mukavinta on riehuminen" – koululaisten omissa liikuntakerhoissa ei kilpailla