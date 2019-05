Nuori musliminainen luo Suomi-kuvaa somessa ja valmistautuu pian koittavaan paastoon – hänellä on yli 400 000 seuraajaa Instagramissa

19-vuotiaalla Al-Khalidilla on Instagramissa yli 400 000 seuraajaa. Se on enemmän kuin monella suomalaisella artistilla.

19-vuotiaalla Al-Khalidilla on Instagramissa yli 400 000 seuraajaa. Se on enemmän kuin monella suomalaisella artistilla.

Lahdessa asuva Yusur Al-Khalidi on meikkaamisesta nauttiva nuori nainen, joka haluaa hammashoitajaksi. Hänellä on myös yli 200 000 seuraajaa Youtubessa.

Tästä on kyse Irakista koitoisin oleva Yusur Al-Khalidi muutti suomeen loppuvuodesta 2017.

19-vuotiaalla Al-Khalidilla on satojatuhansia seuraajia sosiaalisessa mediassa

Videoillaan hän kertoo muun muassa arjestaan Suomessa arabiankielisille seuraajilleen.

Yusur Al-Khalidi oli vain 7-vuotias, kun hän näki ensimmäistä kertaa kadulla kuolleen ihmisen. Nyt hän on 19-vuotias ja onnellinen siitä, että Suomessa hän saa olla sellainen kuin on: nuori hammashoitajan urasta haaveileva, youtubettava musliminainen.

Al-Khalidista tuli Instagram-videon myötä julkkis arabimaissa. Nyt hänellä on Instagramissa (siirryt toiseen palveluun) seuraajia yli 400 000 ja Youtubessa (siirryt toiseen palveluun) reilut 200 000.

Sosiaalisessa mediassa näkyy Lahdessa asuvan nuoren arkea, johon kuuluvat matkat lähijunalla ja kahvituokiot suositussa ketjukahvilassa. Arabiankielisillä Youtube-videoilla nuori nainen laskee pulkalla, kertoo meikkivinkkejä ja tanssii Fortnite-pelin tahtiin.

– Ihmiset kysyvät, millaista Suomessa on ja haluavat nähdä Suomea. Kerron aina, että asun kivassa paikassa, mutta täällä on kylmä! hän nauraa.

Tällä hetkellä Al-Khalidin elämässä on ajankohtaista Ramadan, joka alkaa 5. toukokuuta. Al-Khalidin perheessä vietetään Ramadania muun muslimiyhteisön tavoin.

Suomessa Ramadan on Yusurille erityisen haastava, sillä syödä saa vasta, kun aurinko laskee. Paastonaika kestää kuukauden ja päättyy 4. kesäkuuta.

– Ramadan täällä, oh my! Viime vuonna emme syöneet 20 tuntiin. Söimme vain muutaman tunnin, sillä aurinko nousee niin aikaisin.

Ei politiikaa, eikä uskontoa somessa

Vuonna 2016 Al-Khalidin perhe joutui jättämään kotimaansa Irakin. He elivät ensin vuoden Turkissa, mutta muuttivat Suomeen loppuvuodesta 2017. Kuusihenkinen perhe on asettunut aloilleen lahtelaiseen lähiöön.

Synnyinmaansa politiikkaan tai uskontoon Yusur Al-Khalidi ei halua videoissaan ottaa kantaa, vaikka asuukin kaukana Irakista. Al-Khalidin mukaan mielipiteen kertomisella saattaa olla kohtalokkaat seuraukset.

Al-Khalidi elää omilla ehdoillaan, minkä takia hän uskoo olevansa suosittu sosiaalisessa mediassa.

– Arabimaissa ihmisillä ei ole sananvapautta. Jos kertoo mielipiteensä, sinut voidaan tappaa tai laittaa vankilaan.

Viime syksynä irakilainen malli ja Instagram-tähti Tara Fares ammuttiin kuoliaaksi (siirryt toiseen palveluun)Irakin pääkaupunkissa Bagdadissa.

Al-Khalidin mukaan Fares eli tavallisen nuoren naisen elämää, jota Irakissa ei kaikkialla vielä suvaita. Al-Khalidi uskoo, että se on myös yksi syy, miksi häntäkin seurataan sosiaalisessa mediassa: hän on musliminainen, joka elää elämää omilla ehdoillaan.

– Ei ole väliä, käyttääkö hijabia vai ei, miltä näyttää tai miten pukeutuu. Suomessa naisena on samat oikeudet kuin miehillä. Tasa-arvo toteutuu.

Yusur Al-Khalidi arvostaa Suomessa erityisesti tasa-arvoa.

"Pienikin muutos on iso muutos arabimaailmassa"

Al-Khalidin perheessä vain äiti pitää hijabia päässään. Perheen tyttäret ovat itse saaneet päättää, miten pukeutuvat. Yusur Al-Khalidin rakastaa meikkaamista ja tekoripsiä.

– Irakissa monet perheet ovat kuten me: avoimia. Se ei mene niin, että pitää mennä moskeijaan tai joutuu helvettiin. Me rukoilemme perheen kanssa kotona tai ihan vain yksinään.

Hitaasti arabikulttuurissa kuitenkin tapahtuu muutosta avoimempaan suuntaan, arvioi Al-Khadi. Monissa perheissä ja monilla asuinalueilla tytöt saavat olla esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

En halua valehdella. Irakissa on huono tilanne. Yusur Al-Khalidi

– Pienikin muutos on iso muutos arabimaailmassa.

Al-Khalidi kertoisi mielellään positiivisia asioita kotimaastaan Irakista. Siihen on kuitenkin syynsä, miksi perhe on jättänyt sukulaiset ja ystävät tullakseen Suomeen suojaan.

– En halua valehdella. Irakissa on huono tilanne. Siellä on vaarallista.

Yusur Al-Khalidi asuu Lahdessa yhdessä perheensä kanssa.

Ennen Suomeen asettumistaan perhe on asunut Turkissa ja Syyriassa. Irakiin kuusihenkinen perhe muutti, kun levottomuudet Syyriassa alkoivat.

– Irakissa ei voi kulkea silloin kuin haluaa. Ei voi tietää, milloin seuraavaksi räjähtää.

Kotiin ei voi jäädä vain siksi, että ulkona voi kuolla. Harvalla on kuitenkaan rahaa tai mahdollisuutta muuttaa levottomuuksien keskeltä turvaan. Al-Khalidin parhaat ystävät jäivät Irakiin.

– Toivon, että Irakista tulee vielä turvallinen paikka. En tiedä, ovatko ystäväni turvassa juuri nyt.

Al-Khalidi muistuttaa, että irakilaiset ovat kuin ketkä tahansa muutkin ihmiset tässä maailmassa, mutta maan asukkailla ei ole ollut onnea valtaapitävien kanssa.

Kesällä Yusur aikoo opiskella Suomea ja uida läheisessä järvessä. Syksyllä hän toivoo pääsevänsä Valma-koulutukseen.

Tulevaisuus auki

Reilun vuoden Suomessa asunut Yusur Al-Khalidin on opiskellut suomea kolmen kurssin verran ja aikoo aloittaa syksyllä ammatilliseen koulutukseen valmistavassa Valma-koulutuksessa.

– Puhekieli ja kirjakieli, oh my, ne ovat ongelma. Koulussa opiskellaan kirjakieltä, mutta puhekieli on helpompaa. Kun puhuu suomalaisten kanssa, puhutaan puhekieltä, mutta sitäkään ei ymmärrä, kun suomalaiset puhuvat niin nopeasti, Al-Khalidin huokaisee.

Al-Khalidin kertoo, ettei ole koskaan törmännyt rasismiin Suomessa. Päin vastoin – hän kehuu, että suomalaiset ovat ystävällisiä.

Vloggaaminen on nuorelle naiselle suuri intohimo, ja hän aikoo jatkaa harrastustaan. Muusta tulevaisuudesta hän ei osaa vielä sanoa, sillä juuri nyt hän haluaa keskittyä opiskeluun. Al-Khalidi haluaa isona hammashoitajaksi.

– Olen niin onnekas, että olen Suomessa. Suomessa naista arvostetaan. Haluan elää täällä.

