Dome Karukosken ensimmäinen Hollywood-elokuva Tolkien kätkee sisäänsä suomalaisosaamista ja Suomi-viittauksia: "En halua paljastaa kaikkea"

Photo Courtesy of Fox Searchlight Pictures

J. R. R. Tolkienin roolissa nähdään brittiläinen Nicholas Hoult. Hän on tullut tunnetuksi esimerkiksi elokuvasta Poika ja X-Men-elokuvista sekä tv-sarjasta Skins.

J. R. R. Tolkienin roolissa nähdään brittiläinen Nicholas Hoult. Hän on tullut tunnetuksi esimerkiksi elokuvasta Poika ja X-Men-elokuvista sekä tv-sarjasta Skins. Photo Courtesy of Fox Searchlight Pictures

Harvoin 20th Century Fox -elokuvastudion legendaarinen ja mahtipontinen torvitunnari sykähdyttää elokuvan alussa enää nykyisin. Keskiviikkona Dome Karukosken Tolkien-elokuvan lehdistönäytöksen alkaessa se tuntui suomalaisena hienolta.

Vastaavaa ei ole tapahtunut sitten Renny Harlinin elokuvien ja siitäkin on aikaa jo kolmisenkymmentä vuotta.

Tolkienin (Nicholas Hoult) lapsuudenystävää ja rakastettua Edith Brattia esittää Lily Collins, joka on muusikko Phil Collinsin tytär. Photo Courtesy of Fox Searchlight Pictures

Tolkien-elokuva kertoo maailmankuulun kirjailijan John Ronald Reuel Tolkienin (1892–1973) nuoruusvuosista. Hän jäi orvoksi ja tunsi ulkopuolisuuden tunnetta. Oxfordin yliopistossa hän koki vahvaa ystävyyttä kavereihinsa, ja kiinnostus kieliin ja mytologiaan syveni.

Tolkienin elämään kuului myös rakkaus lapsuudenystävään Edith Brattiin sekä traumaattiset kokemukset ensimmäisessä maailmansodassa.

Nämä kaikki tapahtumat vaikuttivat hänen kirjalliseen tuotantoonsa, mihin kuuluvat esimerkiksi klassikkoteokset Hobitti eli sinne ja takaisin -kirja (1937) ja Taru sormusten herrasta -kirjasarja (1954–1955).

Dome Karukosken elokuvassa Tolkienin kokemukset risteilevät takaumina sotatantereelle ja lapsuuden vehreisiin maisemiin. Niissä on selkeät visuaaliset yhteydet hänen tarinoidensa Kontuun ja Keski-Maan taisteluihin.

Karukosken mukaan hän lisäsi elokuvaan fantasiaelementtejä, joita alkuperäisessä käsikirjoituksessa ei ollut. Esimerkiksi sotatantereella kuumehoureinen Tolkien näkee tulta syökseviä lohikäärmeitä ja Mordorin silmän.

J.R.R. Tolkienin roolissa nähdään brittiläinen Nicholas Hoult. Hän on tullut tunnetuksi esimeriksi elokuvasta Poika ja X-Men-elokuvista sekä tv-sarjasta Skins.

"Hollywoodissa pitää kamppailla elintilasta"

Tolkien-elokuvan ensi-ilta on toukokuussa, mutta sitä on Hollywoodin tapaan testattu erilaisille yleisöille jo useaan kertaan. Erikoisnäytöksiä on ollut paljon Tolkien-faneille.

Dome Karukosken mukaan fanit ovat ottaneet leffan vastaan erittäin hyvin.

– Se on äärimmäisen tärkeä ryhmä. Tolkien on merkinnyt mulle paljon lapsena ja edelleen merkitsee tarinankertojana niin kuin myös näille faneille.

Karukoski päätyi tekemään Tolkien-elokuvaa parisen vuotta sitten. Elokuvastudio Fox Searchlight oli nähnyt suomalaisohjaajan elokuvat Leijonasydän (2013) ja Mielensäpahoittaja (2014) ja pitivät ohjaajan tavasta kertoa tarinoita.

Hän oli jo sitoutunut tekmään toista elokuvaa Yhdysvalloissa, mutta sen rahoitus kariutui. Samoihin aikoihin Karukosken sähköpostiin kilahti Tolkienin käsikirjoitus.

– Nämä menevät kohtalon mukaan. Nyt tuntuu, että se meni juuri oikein ja tämä oli oikea elokuva tähän elokuvantekijän vaiheeseen.

Karukosken edellinen elokuva oli vuonna 2017 ensi-iltansa saanut Tom of Finland, jota kuvattiin viidessä eri maassa. Tämän takia hyppy Hollywood-tuotantoon ei tuntunut mahdottoman suurelta.

Elokuvayhtiö Fox Searchlight ei luonut myöskään liikoja paineita, vaikka Tolkien-elokuvan budjetti oli 20 miljoonaa dollaria.

– He kannustivat olemaan se tarinankertoja, jonka tämä tarina saisi. Se oli yllättävän kodikasta.

Dome Karukoski ohjaamassa Nicholas Houltia ja Lily Collinsia. David Appleby

Hollywoodissa pitää kuitenkin osata olla määrätietoisempi kuin Suomessa.

– Siellä on paljon mielipiteitä. Ohjaajana pitää olla tosi voimakas. Täällä on ehkä perhetekemistä enemmän, kun siellä pitää vähän kamppailla elintilasta. Mutta sitten kun sä oot voimakas ja suhun uskotaan, niin sitten sulle annetaan elintilaa.

Suomalaisohjaaja vitsailee, että hänellä oli silti povitaskussa oli aina mukana maitojunan aikataulu. Suurissa elokuvatuotannoissa kun ei voi koskaan tietää, josko seuraavana päivänä työt loppuvat.

Karukoski itse päätyi vaihtamaan brittiläisen apulaisohjaajan kesken kuvausten, sillä heidän näkemyksensä eivät käyneet yksiin. Tilalle tuli oma luottomies Suomesta.

Suomi-viittauksilla vinkataan silmää

Elokuvan tekeminen J. R. R. Tolkienin kaltaisesta kirjailijalegendasta hirvittäisi varmasti monia ohjaajia. Dome Karukoski mietti, onko hänellä oikeutta tehdä elokuvaa ihmisestä, joka on niin tärkeä monelle. Samaa hän oli pohtinut Tom of Finlandin kanssa.

– Voinko mä tehdä sen kunnioittavaan sävyyn? Mutta kun opin tuntemaan Tolkienin elämää ja olen rehellinen itselleni ja sille hahmolle, niin mä uskon, että silloin siitä tulee hyvä elokuva. Siinä pitää luottaa omaan vaistoon.

Nicholas Hoult Photo Courtesy of Fox Searchlight Pictures

Karukoski joutui miettimään myös sitä, kuinka paljon hän tuo elokuvassa esiin Suomea. Tolkien oli kiinnostunut suomen kielestä ja hän teki sen pohjalta tarinoihinsa suurhaltiakielen.

Elokuvassa nuori Tolkien huutelee umpihumalassa koulunsa pihalla Kalevalasta tuttujen hahmojen nimiä. Joukahainen! Sampo! Väinämöinen!

Karukoski muistuttaa, että kirjailija oli innostunut myös muista kielistä kuten muinaisnorjasta.

– Sitä piti tasapainottaa, kuinka paljon mä pystyin Suomea sinne laittaa. Ettei se vaikuta siltä, että suomalainen ohjaaja omii tämän aiheen. Mutta kyllä siellä on pientä, niille jotka tykkäävät löytää niitä. En mä haluu paljastaa niitä, mutta vähän vinkataan silmää, ohjaaja virnistää.

Tolkien-elokuva on muutoinkin poikkeuksellisen suomalainen elokuva. Karukosken tiimissä olivat mukana muun muassa apulaisohjaaja Antti Lahtinen, tuotantokoordinaattori Jannika Öberg ja leikkaajana Harri Ylönen, joka on leikannut hänen kaikki elokuvansa.

Ylönen kertoo olevansa ylpeä elokuvasta, sillä se vahvisti käsitystään hänen omasta ammattitaidostaan. Leikkaaja uskoo, että suomalaisia elokuvantekijöitä nähdään jatkossa enemmänkin kansainvälisissä tuotannoissa.

– Siinä haluan auttaa ja mahdollisesti madaltaa kynnystä. Jouduin itse opettelemaan suurimman osan asioista vauhdissa, mikä ei ole optimitilanne. En ole minkään projektin jälkeen ollut henkisesti ja fyysisesti niin poikki. Olo oli kuin olisi tullut ultramaratonin jälkeen maaliin.

Suurempi avaus Hollywoodiin?

Dome Karukoskella alkaa tästä parin kuukauden mittainen Tolkien-elokuvan promootiorundi. Se vie häntä ympäri maailmaa Intiasta Etelä-Amerikkaan sekä eri puolille Yhdysvaltoja.

Suomalaisohjaaja ei osaa arvioida, muuttaako ensimmäinen Hollywood-elokuva mitään hänen urallaan.

– Ehkä niille jotka ovat epäilleet siellä sitä, että osaanko ohjata englanniksi. Se on kysymysmerkki, että ymmärtääkö englannin kielen nyanssit. Mulla on apua siitä, että olen puoliksi amerikkalainen ja englanti on luontaista mulle.

Karukoski kuitenkin sanoo, että hän on oppinut tämän elokuvan tekemisen aikana paljon etenkin siitä kuinka paljon elokuvastudiot satsaavat laatuun. Se on kilpailussa valttikortti.

– Koko ajan yritettiin työntää ja tukea sitä, että tehdään laatua ja vielä paremmin. Jos jostain tulee parempi vaikka se maksaa, niin se tehdään. Resurssit auttavat siinä.

Tolkien-elokuvassa tärkeässä roolissa on opiskelukavereiden ystävyys. Näyttelijät vasemmalta oikealle: Anthony Boyle, Tom Glynn-Carney, Patrick Gibson ja Nicholas Hoult. Photo Courtesy of Fox Searchlight Pictures

Seuraavasta Hollywood-elokuvasta Dome Karukoski ei vielä puhu mitään. Ohjaaja sanoo olevansa Foxin miehiä, mutta viihdejätti Disney osti juuri elokuvayhtiön ja sen tulevaisuus on tällä hetkellä auki.

– Kukaan ei vielä tiedä mitään. Tällä hetkellä luen käsikirjoituksia, kirjoja ja mietin tulevia hankkeita, mutta tässä pitää ensiksi katsoa mitä työnantajalle tapahtuu ennen kuin voi miettiä itseään.

Mutta miltä suomalaisohjaajasta tuntuu, kun oman elokuvan avaa Foxin legendaarinen tunnari?

– Onhan se hienoa. Siinä on jotain vanhaa Hollywoodia. Kuten myös nahkapenkeissä, avoautoissa ja elokuvastudion porteissa. Aloin kulkea niistä joskus 2013 lähtien ja niissä on joku kutsu, hehku ja glamour.

Tolkien-elokuva saa maailmanensi-iltansa Suomessa ja Britanniassa perjantaina 3. toukokuuta.