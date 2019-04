Seinäjoen kirjasto sai erityistehtävän edistää Suomen lasten ja nuorten lukemista

Seinäjoki valikoitui tehtävään kymmenen kirjaston joukosta. Taustalla on huoli lukutaidon rapistumisesta.

Seinäjoen kirjasto on saanut lasten- ja nuorten lukemista ja lukutaitoa edistävän erityistehtävän. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä valtakunnallinen erityistehtävä alkaa ensi vuoden alusta ja Seinäjoen kaupunginkirjasto saa sitä varten erillistä valtionavustusta enintään 200 000 euroa.

Seinäjoki valikoitui tehtävään kymmenen kirjaston joukosta. Seinäjoella on jo pitkään tehty työtä lasten ja nuorten lukemisen eteen.

– Strateginen kehittäminen, pitkäjänteisyys ja veturina toimiminen erilaisissa hankkeissa lukemisen edistämiseksi on nostanut meidät esiin hakijajoukosta, Seinäjoen kirjastotoimenjohtaja Mervi Heikkilä uskoo.

Erityistehtävää hoitava kirjasto huolehtii lasten ja nuorten lukemista edistävien kirjastopalvelujen kehittämisestä koko Suomessa.

Lisäksi Seinäjoen kaupunginkirjasto huolehtii kirjastopalvelujen kehittämisen valtakunnallisesta koordinoimisesta ja toimijaverkoston luomisesta.

Täysin uusi tehtävä

Lasten ja nuorten lukutaidon heikkenemisestä on oltu huolissaan jo pitempään. Silloinen opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen asetti vuonna 2017 kansallisen lukutaitofoorumin vastaamaan lukutaidon ja lukuinnon heikkenemiseen.

Foorumin tehtävänä oli laatia suuntaviivat lasten ja nuorten lukutaidon ja lukemisharrastuksen kehittämiselle.

– Seinäjoen kirjaston valikoituminen tähän uudentyyppiseen tehtävään on lukutaitofoorumin linjauksen mukainen. Tehtävä on suunnattu erittäin tärkeälle asiakasryhmälle, eli lapsille ja nuorille. Valtion panostus tähän tehtävään on tärkeää, sanoo opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuriasiainneuvos Leena Aaltonen.