Suomalaiset kauppaavat New Yorkin museoille lisättyä todellisuutta, joka herättää teokset eloon: "Noste on kova, voimme olla Suomen seuraava Nokia"

New YorkToimitusjohtaja Emmi Jouslehto kävelee tottuneesti New Yorkin ihmisvilinässä eikä väsymyksestä näy merkkiäkään. Ei, vaikka aikaerorasituksen vuoksi Jouslehto on herännyt jo aamuneljältä.

Jouslehto on matkustanut Atlantin yli markkinoimaan yhdysvaltalaisille johtamaansa lisätyn todellisuuden yritystä Arilyniä. Jouslehdon mukaan on täysin mahdollista, että Arilyn ja muut lisättyä todellisuutta eli AR:ää tai virtuaalitodellisuutta eli VR:ää tuottavat firmat voivat olla Suomen seuraava Nokia.

– Hyvin voimme olla ja tulla seuraavaksi Nokiaksi. Noste on tällä hetkellä todella kova. Kaikki maailman isot teknologiayhtiöt investoivat nyt valtavasti AR:ään.

Tähän vauhtiin suomalaiset AR- ja VR-osaajat haluavat mukaan. Keskinäistä kilpailuasetelmaa suomalaisten kesken ei kuitenkaan tunnu olevan.

Mikä AR ja VR? Lisätty todellisuus eli AR (augmented reality) tarkoittaa teknologiaa, jossa virtuaalisia elementtejä luodaan todellisen ympäristön keskelle. Tunnetuin AR:ää hyödyntävä sovellus lienee mobiilipeli Pokémon Go, jossa virtuaalisia hahmoja jahdataan todellisessa maailmassa. AR-toteutusten katsomiseen riittää oma älypuhelin. Virtuaalitodellisuus eli VR (virtual reality) tarkoittaa, että koko ympäristö luodaan virtuaalisesti. Virtuaalitodellisuus tuntuu vaikuttavimmalta erillisillä katselulaitteilla, jolloin kokemusta voimistavat tarkka kuvanlaatu ja mahdollisuus liikkua ympäristössä. Virtuaalitodellisuutta hyödynnetään myös journalismissa: Ylen Paratiisi-VR:ssä pääset kokemaan ydinpommin räjähdyksen Marshallinsaarilla.

– Aina kun suomalaista AR:ää menee maailmalle, se vie koko alaa eteenpäin. Teemme kaikki AR:ää tai VR:ää, mutta vähän eri kulmalla. Me emme kilpaile verissä päin, Jouslehto sanoo.

Hänen havaintonsa näyttää olevan oikea, sillä puolenkymmentä suomalaista AR- ja VR-yritystä esittäytyi sulassa sovussa New Yorkissa. Yhtiöt hakivat sijoittajarahaa ja yhteistyökumppaneita maaliskuun puolivälissä pidetyssä tilaisuudessa.

Jouslehdon ohella joukosta erottui myös toinen naistoimitusjohtaja, jyväskyläläisen Memorandumin Elina Rauhala.

Jyväskyläläinen Elina Rauhala on koulutukseltaan arkeologi ja haluaa AR-sovelluksilla tehdä historian eläväksi. Nina Svahn

Memorandum haluaa herättää historian eloon

Rauhala esitteli New Yorkissa Alvar Aalto -museon kanssa yhteistyössä tehtyä AR-sovellusta. Jyväskylän kaupungille tuotetulla sovelluksella pääsee tutkimaan älypuhelimella tai tabletilla, miten esimerkiksi Aallon Paimio-tuoli on rakennettu.

Älylaitetta kääntelemällä tuolin saa silmiensä edessä purettua osiin ja suurennettua niin, että sen salat paljastuvat yksityiskohtia myöden.

Nuorehko yhdysvaltalaismies kääntelee tablettia, kyykistyy ja on silmin nähden innostunut. Rauhala hymyilee vieressä.

Memorandumin AR-sovellus toi Aallon tuolin keskelle New Yorkia virtuaalisesti. Nina Svahn

Elina Rauhala ei vastaa lainkaan stereotyyppistä kuvaa AR-osaajasta: hänen taustansa ei ole ohjelmoinnissa eikä it-alalla. Hän on valmistunut arkeologiksi ja restauroijaksi ja haluaa nyt tuoda historian eläväksi lisätyn todellisuuden keinoin.

– Olen itse suhtautunut aina intohimoisesti historiaan ja menneisyyteen. Miten rikkaita ja upeita asioita tarinoita ja ihmeellisiä sattumuksia siellä on. Olen pohtinut, miten se kaikki saataisiin tuotua lähemmäksi nykyihmistä. Tämä on se keino, Rauhala kertoo innostuneena.

Rauhalan yhtiön unelma-asiakas olisi museo, joka saisi elävöitettyä ja syvennettyä näyttelyitään lisätyn todellisuuden avulla.

Museokävijälle voisi vaikkapa kampakeraamisen ajan ruukunpalan edessä näyttää, millainen ruukku aikanaan oli, millaisessa ympäristössä sitä käytettiin ja miten.

– Historia voisi tulla jokaisen taskuun ja saisimme tuotua historiasta ihmisen lähelle tulevia tarinoita.

New Yorkin tilaisuudessa Memorandum pääsi esittelemään ideoitaan ainakin parille New Yorkin museolle. Museoiden edustajat eivät halunneet tässä vaiheessa kommentoida käytyjä keskusteluja, mutta Rauhala luonnehtii niitä hyviksi.

Memorandum on toteuttanut Jyväskylän kaupungille Alvar Aallon Paimio-tuolista AR-version, jossa koko tuolin rakenne selviää. Nina Svahn

Sijoittajan tiukat kysymykset

Suomalaisfirmojen sijoituspotentiaalia arvioi New Yorkin tilaisuudessa myös useampi sijoittaja. Enkelisijoittajaksi esittäytyvä John Ason sanoo voivansa sijoittaa 100 000–500 000 dollaria yritykseen, jos katsoo yrityksen ja ennen kaikkea sen ihmiset sijoittamisen arvoiseksi.

– Sijoituspäätökseni perustuu aina ihmisiin. Tuotetta voi vaihtaa, mutta ei ihmisiä. Heidän täytyy olla uusia nimiä. Alalla 20 vuotta olleet eivät minua kiinnosta, Ason kertoo.

Ason lähestyy Emmi Jouslehtoa ja esittää tiukan kysymyspatteriston: Missä vaiheessa yrityksenne on? Mikä on liikevaihtonne? Mitä teette ja mikä on ansaintalogiikkanne?

Enkelisijoittaja John Ason sijoittaa alkutaipaleella oleviin yrityksiin, mutta vain jos uskoo sen ihmisiin. Oikealla Emmi Jouslehto. Nina Svahn

Jouslehto ei hätkähdä, vaan kertoo tyynen rauhallisesti Arilynistä ja alkaa esitellä meijeriyhtiö Arlalle tehtyä AR-kissaa. Lisätyn todellisuuden keinoin sen sai älypuhelimella pomppaamaan maitopurkista ja sillä pystyi pelaamaan jalkapalloa. Ason kuuntelee kohteliaasti, mutta ei näytä kovin innostuneelta.

– Tämä kännykällä katselu on vähän kömpelöä. Parhaassa näkemässäni AR-sovelluksessa on viety katsoja keskelle muinaista maya-linnoitusta, Ason sanoo.

Jouslehto alkaa esitellä Asonille Ateneumin taidemuseolle hiljattain tehtyä AR-projektia. Siinä pääsee katsomaan Ateneumin taideteoksia virtuaalisesti missä päin maailmaa tahansa.

Schjerfbeckin ja Simbergin teokset jäävät kuitenkin näyttämättä, sillä harmillisesti juuri kriittisellä hetkellä Jouslehdon kännykkäyhteys tökkää eikä langaton verkko toimi, vaikka muuten koko illan kaikki sujuu moitteetta.

Hivenen epäonnisesta tuote-esittelystä huolimatta Ason jättää Jouslehdolle korttinsa, sillä Asonin mukaan Arilyn voisi kokonsa puolesta olla hänelle juuri ja juuri mahdollinen sijoituskohde.

Rauhalalta enkelisijoittaja Ason puolestaan tivaa, miten paljon rahaa Memorandum on hakemassa.

– Me suomalaiset olemme vaatimattomia, haemme 200 000:ta dollaria, Rauhala kertoo.

Ason kummastelee, miksi niin vähän. Tähän Rauhala toteaa hilpeästi, että voi summan perään laittaa nollan lisääkin.

Lisätyn todellisuuden teknologia voi viedä kohteisiin, jotka ovat maantieteellisesti kaukana. Esimerkiksi Arilynin Ateneumille tekemällä AR-sovelluksella pääsee Ateneumin näyttelysaliin vaikka keskellä New Yorkia. Nina Svahn

Seuraava toimipaikka New Yorkiin?

Sekä Jouslehdon Arilyn että Rauhalan Memorandum kaipaavat sijoittajia rahoittamaan paitsi tuotekehitystä myös laajenemista. Molemmilla on ajatuksia toiminnan laajentamisesta Suomesta Yhdysvaltoihin.

– Unelma olisi saada Memorandum New Yorkiin. Suoraan tänne, ei Helsinki-pysähdystä välissä, Rauhala naurahtaa.

Myös Jouslehto arvelee, että Helsingissä päämajaansa pitävä Arilyn voisi vähitellen tarvita New Yorkin toimiston, vaikka pienenkin.

– Paljon voi hoitaa verkon yli, mutta tässä lisätyssä todellisuudessa moni asia on niin paljon parempi itse nähtynä kuin selitettynä. Lisätyn todellisuuden elämystä on vaikea demonstroida, jos ei ole paikan päällä, Jouslehto sanoo.

Arilynin väkeä on matkannut Atlantin yli taajaan, sillä yhtiö on tehnyt viime vuodesta yhteistyötä New Yorkin taideyliopiston, Fashion Institute of Technologyn kanssa. Yhteistyön jatkamisesta on sovittu. Ensimmäisenä vuonna he tekivät keskelle Manhattania graffititeoksen, jossa käytettiin lisätyn todellisuuden elementtejä.

New York haluaa AR- ja VR-keskukseksi ohi Piilaakson

Toimitilat New Yorkissa voisivat olla viisautta senkin vuoksi, että kaupunki pyrkii kovasti Yhdysvaltain AR- ja VR-keskukseksi - yllättäen ohi Kalifornian Piilaakson. Trendikkääseen Brooklynin kaupunginosaan on valmistunut Yhdysvaltain ensimmäinen kaupungin rahoittama VR- ja AR-keskus, RLab.

Siellä myös suomalaiset AR- ja VR-firmat esittelivät osaamistaan. Paikalle oli kutsuttu lukuisia yhdysvaltalaisia AR- ja VR-alasta kiinnostuneita, toimittajista sijoittajiin.

– Olihan se melkoista hurlumheitä, mutta asioita saatiin eteenpäin ja jatkokeskusteluja sovittua, Jouslehto kertoi viikko tapahtuman jälkeen.

Myös Memorandumin Elina Rauhala on tyytyväinen. Haave Yhdysvaltain-markkinoille pääsystä on askeleen lähempänä.

– Tämä oli Neil Armstrong -kokoluokan loikka lähemmäksi unelmaamme.