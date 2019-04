Ensimmäinen ulkomailla terrorismista tuomittu suomalainen on siirretty Suomeen kärsimään rangaistustaan – opetti koraania Isisissä

Tanskassa terrorismirikoksista tuomittu nuori suomalaismies on siirretty kaikessa hiljaisuudessa Suomeen kärsimään vankeusrangaistustaan.

Rikosseuraamuslaitos kertoo, että ensimmäinen ulkomailla terrorismirikoksista tuomittu suomalainen on siirretty kotimaahansa kärsimään rangaistustaan. Siirto on toisesta Pohjoismaasta ja se on tapahtunut viimeisen vuoden sisällä.

Ylen tietojen mukaan kyse on Tanskassa tuomitusta 26-vuotiaasta miehestä. Mies sai Tanskan Esbjergissä neljän vuoden tuomion terrorismirikoksista maaliskuussa 2018. Yle kertoi tuomiosta vuosi sitten.

Miehen tanskalainen puolustusasianajaja vahvisti A-studiolle, että mies on siirretty Suomeen.

Rikosseuraamuslaitoksen tiedossa on, että myös toisessa Euroopan maassa on ollut viimeisen vuoden aikana harkittavana terrorismirikoksesta tuomitun siirtäminen Suomeen.

Kyseinen maa kuitenkin ilmoitti, ettei se aio tehdä siirtoesitystä Suomelle eikä asia tullut Rikosseuraamuslaitoksen käsiteltäväksi. Vangin siirtoon vaaditaan vangin lisäksi suostumukset kummaltakin valtiolta.

Antoi uskonnollista opetusta Isisissä

Suomeen hiljattain siirretty mies sai tuomion Tanskassa maaliskuussa 2018.

Tanskalaisoikeus katsoi suomalaismiehen liittyneen Syyriassa terroristijärjestö Isisiin ja antaneen uskonnollista opetusta koraanikoulussa.

Tuomitun tanskalainen puolustusasianajaja Mette Grith Stage kertoo Ylelle, että mies siirrettiin useita kuukausia sitten Suomeen.

Grith Stagen mukaan miehellä ei ollut halua jäädä Tanskaan. Hänellä ei olisi ollut siihen myöskään tuomionsa kärsimisen jälkeen mahdollisuutta, sillä Tanska määräsi miehen karkotettavaksi ja asetti suomalaismiehelle elinikäisen maahantulokiellon.

– Hänellä ei ole täällä perhettä eikä hän ei puhu tanskaa. Hän halusi takaisin Suomeen, Grith Stage kertoo.

Mies syntyi Suomessa ja muutti 13-vuotiaana somali-isänsä kanssa Manchesteriin Englantiin. Perheen suomalainen äiti ei muuttanut heidän mukanaan.

Englannissa mies kuului samaan kaveripiiriin Manchesterin pommittajan kanssa. Manchester Arenalle toukokuussa 2017 tehdyssä itsemurhaiskussa kuoli 22 ihmistä ja yli 500 loukkaantui.

Suomalaismies matkusti Syyriaan vuonna 2013 ja asui siellä vuoteen 2015 asti.

Syyrian jälkeen hän oleskeli Suomessa hetken aikaa, mutta muutti vuonna 2016 Tanskaan opiskellakseen yliopistossa. Englantiin mies ei voinut palata, sillä hänellä oli sinne maahantulokielto.

Tanskassa mies pidätettiin alkuvuonna 2017.

Oikeudenkäynnissä paljastui, että Suomessa olon aikana häntä kävi tapaamassa yksi Manchesterin (siirryt toiseen palveluun)kaveripiiriin kuuluneista henkilöistä, jonka kanssa hän oli tiiviisti viettänyt aikaa Englannissa. Kyseinen mies oli yhtä aikaa myös Syyriassa. Tämä tuomittiin terrorismirikoksista (siirryt toiseen palveluun) viime kesänä Tanskassa.

Vaimo ja lapsi asuivat myös Suomessa

Suomalaismies kertoi oikeudessa, että hänellä on vaimo ja pieni lapsi Englannissa. Hänen vaimonsa oli ollut miehen kanssa Syyriassa. Myös vaimo oleskeli lyhyen aikaa Suomessa pariskunnan palattua Syyriasta.

Puolustusasianajajalla ei ole tietoa, missä maassa miehen perhe tällä hetkellä sijaitsee.

Grith Stage kertoo kehottaneensa päämiestään valittamaan Tanskassa saamastaan tuomiosta, mutta mies ei halunnut valittaa. Asianajajan mukaan mies ei halunnut odottaa vankeudessa seuraavaa käsittelyä.

– Sain hänestä sen käsityksen, että hän oli todella ottanut opikseen virheistään. Se mies, joka tuomittiin täällä Tanskassa oli hyvin eri mies, joka oli Syyriassa. Hän ei enää uskonut siihen ideologiaan, Grith Stage toteaa.

Rikosseuraamuslaitos ei kerro, istuuko mies vielä tällä hetkellä vankilassa. Ulkomailla annetut rangaistukset voidaan siirron jälkeen muuttaa vastaamaan Suomen rangaistustasoa. Pohjoismaista tulevista siirroista ei tehdä mukauttamismenettelyä.

Ensikertalaisella on kuitenkin Suomessa mahdollista päästä ehdonalaiseen vapauteen istuttuaan puolet vankeusrangaistuksestaan. Ylen tietojen mukaan kyseisellä henkilöllä ei ole Suomessa aiempaa rikosrekisteriä.

Rikosseuraamuslaitoksella on tiedot ainoastaan EU:n sisältä tulevista siirtoesityksistä. EU:n ulkopuoliset vankien siirrot hoitaa oikeusministeriö. Ministeriöllä ei ole tiedossa yhtään EU:n ulkopuolelta siirrettyä terrorismirikoksista tuomittua suomalaista.

Ulkoministeriön tietojen mukaan maailmalla on alle kymmenen terrorismista epäiltyä tai tuomittua suomalaista. Ulkoministeriö ei yksilöi tarkkaa lukua.

Pysyvätkö viranomaiset terrorismista epäiltyjen perässä Suomessa? Illan A-studiossa kysymystä ovat pohtimassa jihadismitutkija Juha Saarinen, suojelupoliisin erikoistutkija Pekka Hiltunen ja sisäministeriön poliisiosaston kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen klo 21.05 alkaen. Lähetyksen juontaa Annika Damström. #yleastudio