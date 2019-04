Pienpuolueet väittelivät vihapuheesta ja ilmastosta: "Vihapuhe on tekaistu käsite"

Pienpuolueilla on Ylen Taloustutkimuksella teettämässä kannatusmittauksessa yhteensä kolmen prosentin suosio.

Ylen tiistai-illan pienpuoluetentti tarjosi katsojille värikkään parituntisen. Erimielisyyksistä huolimatta kommunistit, kansallismieliset, feministit ja eläinten oikeuksien puolustajat mahtuivat samaan studioon.

Yksi oli kuitenkin poissa. Seitsemän tähden liikkeen puheenjohtaja Paavo Väyrynen kieltäytyi kutsusta. Se ei vauhtia vähentänyt.

Tentin alussa puheenjohtajille näytettiin juttu ilmastonmuutoksesta. Jutussa oli mukana ruotsalainen lapsi-ilmastoaktivisti Greta Thunberg. Thunberg vaati aikuisilta tekoja ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi.

Suomen Kansa Ensin -puolueen puheenjohtaja Marco de Wit heittäytyi heti poikkiteloin.

– Tässä oli hyvä esimerkki törkeästä propagandasta. Tämän pitäisi olla eduskuntavaalitentti ja meidän aikaamme haaskataan yksipuolisiin näkemyksiin, de Wit ilmoitti.

Liberaalipuolue, feministit ja piraatit vaativat, että ilmastokeskustelua käytäisiin tieteellisen tiedon – ei mielipiteiden – pohjalta.

Liberaalipuolueen puheenjohtaja Tea Törmänen oli sitä mieltä, että muutos voi olla Suomelle myös bisnesmahdollisuus.

– En näkisi tätä (ilmastonmuutosta) pelkkänä kustannuskysymyksenä. Meillä on mahdollisuus vaikka ruveta tekemään pienydinvoimaloita. Ruvetaan myymään osaamistamme ulkomaille.

Piraattipuolue komppasi liberaaleja.

– Puolet Helsingin päästöistä tulee kaukolämmöstä. Ne voitaisiin poistaa käyttämällä sarjatuotettuja pienydinvoimaloita, sanoi piraattipuolueen puheenjohtaja Petrus Pennanen.

Itsenäisyyspuolueen puheenjohtaja Henri Aitakari ihmetteli, miten voidaan asettaa päämääriä, kun kukaan ei ole valmis luopumaan mistään.

– Ainoa hyvä puoli tässä on, että ihmisten on viimein pysähdyttävä, Aitakari sanoi.

Kansalaispuolue lähtisi ensin liikkeelle ihmisten vapaaehtoisuudesta. Puheenjohtaja Sami Kilpeläinen vetosi siihen, että uudet tutkimukset näyttävät, että hätä ei ole tämän näköinen. Aikaa muutosten tekemiseen voi olla 10–15 vuotta.

– Meidän ei pidä asettaa velvoitteita, vaan luoda kannustimia. Jo nyt me korvaamme jo esimerkiksi muovia mäntyöljyllä.

"Onko vihapuhetta olemassa?"

Yhdeksän pienpuoluetta kävi myös kiistaa siitä, mitä on vihapuhe. Suomen kommunistinen puolue olisi valmis kieltämään vihapuheen lailla.

– Ei lähdetä tölvimään ketään, kyllä siihen pitää pystyä lailla tarttumaan, sanoi puheenjohtaja Juha-Pekka Väisänen.

Kommunistisen työväenpuolueen puheenjohtajalle Mikko Vartiaiselle vihapuheen käsite oli jäänyt epäselväksi.

– Mitähän sillä vihapuheella oikein tarkoitetaan. Meillähän on kansainvälinen sopimus, jonka mukaan sotapropagandaa ei saa tiedotusvälineissä levittää, tosin Suomi on tehnyt siihen varauman. Olemme skitsofreenisia, Vartiainen sanoi.

Keskustelussa vedottiin myös siihen, että kunnianloukkaus ja kiihottaminen kansanryhmää vastaan on jo kielletty lailla.

"Poliisilla olisi parempaakin tekemistä"

Feministipuolueelle vihapuhe ja vihaposti on tullut tutuksi. Puolueen puheenjohtaja Katju Aro totesi, että vihapostia on tullut ja tulee.

– Olen saanut paljon erilaista vihapostia. Sama koskee meidän äänestäjiä ja meidän aktiiveja, joista osa on maahanmuuttajia. Vierastan ajatusta, että vihapuheeseen puuttuminen on sananvapauden rajoittamista, sanoi puolueen puheenjohtaja Katju Aro.

Kansalaispuolueen puheenjohtaja Sami Kilpeläinen oli sitä mieltä, että poliisilla olisi parempaakin tekemistä kuin vihapuheeseen puuttuminen.

– Vihapuhe on tekaistu käsite. Poliisin voimia käytetään siihen, että kytätään toisten tekemisiä. Meillä on jo lainsäädäntö kunnianloukkauksesta. Miksi me edes puhumme vihapuheesta?

Pienpuolueiden puheenjohtajat kertoivat kohdanneensa myös vaalihäirintää. Julisteita revitään ja vaalimainosten päälle liimaillaan natsitarroja. Vastustajat myös uhkailevat sanallisesti.

