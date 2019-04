Koleraepidemian riski kasvaa Mosambikissa hirmumyrsky Idain tuhoalueella. Vahvistettujen koleratapausten määrä on noussut jo yli 1 400.

Sairastuneita on kuitenkin todennäköisesti enemmän, sillä rajuista ripulioireista kärsiviä oli tiistaina Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan rekisteröity 2 700.

WHO aloittaa lähipäivinä 900 000 kolerarokotteen jakamisen.

SPR on pystyttämässä koleranhoitokeskusta Nhamatandassa reilun sadan kilometrin päässä Beiran kaupungista, joka kärsi pahimpia tuhoja hirmumyrskyssä.

Koleraan sairastuneiden hoitoon tarkoitettu keskus nousee aluesairaalan pihalle, kertoo SPR:n kenttäsairaalan ylihoitaja Virpi Teinilä Nhamatandasta.

– Olemme laittamassa vauhdilla koleranhoitokeskusta pystyyn. Kolera on nopeasti leviävä tauti, jos ei sitä hoideta turvallisesti, niin se voi levitä räjähdysmäisesti.

SPR on mukana pystyttämässä kolerahoitokeskusta Nhamatandassa. Luc Alary / Kanadan Punainen Risti

Hoitokeskuksia on WHO:n mukaan toiminnassa seitsemän. Rokotekampanja keskittyy Nhamatandan, Beiran, Buzin ja Dondon alueille.

Avun tarpeessa arvioidaan olevan ainakin 1,8 miljoonaa ihmistä. Tulvavesi on yhä monin paikoin korkealla ja osa teistä on poikki. Puhtaasta vedestä ja ruoasta on pulaa.

– Kaikki ihmiset, joilla on puutetta puhtaasta vedestä eikä pääsyä hoidon piiriin, ovat todella vaarassa, sanoo Virpi Teinilä.

Hirmumyrsky aiheutti suuria tuhoja Mosambikissa, Zimbabwessa ja Malawissa kaksi viikkoa sitten - tiedossa oleva uhrien määrä on yli 900.

Suomen ulkoministeriö kertoi tiistaina, että Suomi on tukenut katastrofin uhreja noin 500 000 eurolla. Tuesta 200 000 on osoitettu SPR:n kenttäsairaalalle.

