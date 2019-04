Kosmologi Syksy Räsänen: “Ilmastonmuutos ei ole uhka, vaan se on paraikaa toteutuva katastrofi”

– Jos katsoo, miten tähän katastrofaaliseen ilmastonmuutokseen suhtaudutaan, niin ei näytä kovin hyvältä.

Kosmologi Syksy Räsänen on työskennellyt tutkijana Oxfordin yliopistossa ja myös Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskuksessa CERNissä. Suomeen Räsänen palasi vuonna 2010 työskentelemään dosenttina Helsingin yliopistolle.

Räsäsen oma suhtautuminen ilmastoasioihin on hyvin yksiselitteinen. Hän ei näe ilmastonmuutosasiaa jossain tulevaisuudessa siintävänä uhkana.

–Ilmastonmuutos ei ole uhka, vaan se on paraikaa toteutuva katastrofi, joka tappaa satoja tuhansia ihmisiä vuosittain. Kysymys on siitä kuinka pahaksi se tulee ja uhkaako se teknologisen sivilisaation tai pahimmassa tapauksessa koko ihmiskunnan selviytymistä.

Fysiikan opetuksen taso ihmetyttää

Räsänen on kosmologina huolissaan fysiikan opetuksen tasosta Suomen kouluissa. Hän pohjaa käsityksensä siihen, että suhteellisuusteorian ja kvanttifysiikan osuus on hänen mukaansa lähes olematon koulujen opetussuunnitelmassa.

– Suhteellisuusteoria mainitaan ehkä ohimennen ja kvanttifysiikastakin on ihan vähän siellä. Tämä on sinänsä hassua, koska näillä on ollut valtava maailmankuvallinen merkitys meille.

Kosmologi Syksy Räsänen kertoo ajatuksiaan Suomen koulujen fysiikan opetuksen tasosta.

– On hämmentävää, että vaikka ihminen kävisi läpi meidän koko koulujärjestelmän ja ottaisi kaikki fysiikan kurssit siellä, niin ne ovat lähes yhtä tietämättömiä kuin 1800-luvun esi-isät siitä, millainen todellisuus on.

"Fysiikka ja luonnontieteet ovat mullistaneet meidän käsityksemme maailmasta"

Tiedemaailmassa Syksy Räsänen on tullut tutuksi maailmankaikkeuden laajenemista koskevasta tutkimuksesta. Hänet tunnetaan myös kansantajuisista kolumneistaan, jotka käsittelevät kosmologiaa. Kysymykseen siitä, mitä kaikkien pitäisi ymmärtää kosmologiasta, hänen on kuitenkin vaikea vastata.

– Tämä on vähän samanlainen kysymys kuin, onko jotain, mitä ihmisten pitäisi tietää historiasta? Sen sijaan, että nostaisin minkään yksittäisen asian niin sanoisin, miten fysiikka ja luonnontieteet ovat mullistaneet meidän käsityksen maailmasta. Niillä on ollut valtava teknologinen merkitys.

– Kolmanneksi se, mitä minusta ei usein osata arvostaa on, miten tämä teknologinen kehitys on toiminut yhteiskunnallisen muutoksen moottorina, jos ajattelee vaikka teollista vallankumousta.

