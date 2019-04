Herätys: Ennakkoäänestys alkaa, testaa pärjäisitkö kansanedustajana, keväistä lämpöä ja aurinkoa

Ennakkoäänestys alkaa tänään – näillä ohjeilla pärjäät äänestyspaikalla

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys alkaa tänään Suomessa ja ulkomailla. Viimeinen ennakkoäänestyspäivä on Suomessa ensi viikon tiistaina, 9. huhtikuuta. Tällä kertaa mahdollista on ensimmäistä kertaa myös kirjeäänestys, mikäli äänestät ulkomailla. Lue täältä Ylen kattava tietopaketti ennakkoon äänestämisestä.

Miten pärjäisit kansanedustajan saappaissa?

Eetu Pietarinen / Yle

Mitä kansanedustaja oikein tekee työkseen? Ylen peli laittaa sinut vaalikauden kiperimpiin paikkoihin, ja pääset testaamaan edustajantaitosi.

Keltaiset nauhat eivät enää liehu Barcelonan hallintopalatsissa – Espanja poistatti itsenäisyysjohtajia tukevat symbolit, aluejohtajaa uhkaa syyte

Itsenäisyysaktivisti Lluis Villacorta osoittaa mieltä hallintopalatsin edustalla lähes päivittäin. Maija Salmi / Yle

Katalonian hallintopalatsin parvekkeella Barcelonassa ei enää riipu keltaisia nauhoja, jotka symboloivat solidaarisuutta tuomiota odottaville itsenäisyysjohtajille. Aluejohtaja Quim Torra taipui kieltoon, mutta kehotti kansalaisia lisäämään nauhoja ja lakanoita omille parvekkeilleen.

Britanniassa odotetaan, löytävätkö pääministeri ja oppositiojohtaja ratkaisun EU-erosotkuun – pääministeri toivoo lyhyttä lykkäystä eroon

Britannian pääministeri Theresa May. Jack Taylor / AFP

Britannian pääministeri Theresa May haluaa istahtaa samaan pöytään opposition kanssa. Mayn toiveissa on, että neuvonpito työväenpuolueen johtajan Jeremy Corbynin kanssa toisi kompromissiratkaisun siihen, miten Britannian pitäisi erota Euroopan unionista. May on esittänyt myös lyhyttä lisäaikaa erolle.

Sää lämpenee

Yle

Aamu on vilpoinen, kun lämpötilat ovat koko maassa pakkasella. Päivä on vielä pitkälti aurinkoinen ja lämpötila kohoaa maan etelä- ja länsiosassa 10 asteen tuntumaan, Lapissakin paikoin viiteen asteeseen. Illalla lumikuuroja leviää pohjoiseen.

