Vaaleja ja politiikkaa lasten silmin: "Jäin miettimään tuota äänestä Suomi takaisin -lausetta, että mitä se tarkoittaa, kun meillä on jo Suomi"

Poliitiikan ja poliittisen päätöksenteon perusasiat muistuvat mieleen helposti, kun kysyy asiaa lapsilta. Valtaalan koulussa Isossakyrössä ykkös- ja kakkosluokkalaiset pääsivät puhumaan hetkeksi politiikkaa muiden koulutuntien joukossa.

Tulevalla äänestäjäsukupolvella oli jo asiat niin sanotusti hanskassa, vaikka äänestysuurnille he pääsevät vasta kymmenen vuoden kuluttua.

Politiikka oli sana, jota kukaan ei osannut selittää tarkemmin, mutta eduskunta ja kansanedustajat olivat jo tutumpia termejä.

Muutenkin ilmeet ja vastaukset olivat melko vakavia, vaikka hieman huumoria toimittaja saattoi aluksi odottaakin.

"Eikös ne keksi niitä lakeja"

Käsiä nousee pystyyn, kun luokanopettaja Sari Osmo aloittaa keskustelun vaaleista.

– Vaalit tarkoittaa sitä, että Helsinkiin äänestetään ihmisiä päättämään Suomen asioista, tietää 8-vuotias Anni Sippola.

Mitä kansanedustajat oikein eduskunnassa tekevät?

Tokaluokkalainen Anni Sippola Valtaalan koulusta tiesi jo melko paljon politiikasta. Mirva Ekman / Yle

– Eivätkö ne suunnittele jotain juttuja aina siellä, miettii Viola Rinnekari ja vieressä istuva Anni Sippola jatkaa:

– Eikös ne keksi niitä lakeja, tai päättää lakeja siellä.

Tuleva äänestäjäsukupolvi on jo melko hyvin kartalla asioista.

– Jos tämä nyt on oikein sanottu, niin eikö ne halua siellä Suomen parasta, kysyy ekaluokkalainen Anni Suikkanen.

Tehokkaita tekstejä

Luokan seinille oli nostettu muutamia vaalijulisteita havainnollistamaan vaalikeskustelua. Eniten huomiota keräsivät ne julisteet, joissa oli muitakin kuvia kuin pelkästään ehdokkaita.

Mainostekstit olivat lasten mielestä tehokkaita, mutta herättivät ne myös kysymyksiä.

– Jäin miettimään tuota "äänestä Suomi takaisin" -lausetta. Että mitä se tarkoittaa, kun meillä on jo Suomi, Anni Sippola miettii.

Samaa oli jäänyt miettimään Juho Kultti.

Luokan seinille oli nostettu muutamia julisteita havainnollistamaan keskustelua vaaleista. Mirva Ekman / Yle

– Miksi siinä sanotaan niin, kun Suomi ei ole lähtenyt mihinkään kälppimään, Kultti muotoilee.

Kultin mielestä hyvä lause oli "verotuksen tulisi kannustaa työntekoon". Hän ei kuitenkaan tiedä, mitä se tarkoittaa.

Jaakko Rintamäen mielestä paras teksti oli "Suomen arvoisia tekoja". Hän arvelee, että se voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä, ettei Suomeen tule sotaa.

Äänestäminenkö helppoa?

Lapset tietävät myös, että eduskuntaan pitää valita vain muutama henkilö edustamaan koko kansaa. Samalla tavalla toimii myös pienen kyläkoulun oppilaskunta.

– Jos sinne valittaisiin kaikki, niin ei siitä tulisi mitään, jos kaikki olisivat eri mieltä, miettii tokaluokkalainen Viljami Ilves.

Nämä koululaiset astuvat vaaliuurnille noin kymmenen vuoden päästä. Lapset arvioivat, ettei äänestäminen ole kovin helppoa.

– Varsinkin jos tykkää monesta, niin siinähän on vaikea valita, sanoo ekaluokkalainen Anni Suikkanen.

Luokanopettaja Sari Osmo veti lasten kanssa vilkasta keskustelua politiikasta. Mirva Ekman / Yle

Luokanopettaja Sari Osmo uskoo, että tästäkin keskustelusta jää ajatuksia lasten mieleen. Ainakin he muistavat jatkossa, että näistä asioista on jo koulussa puhuttu.

– Se on tärkeää, koska heistä tulee yhteiskunnassa vaikuttajia, ja he ymmärtävät sen, että he voivat vaikuttaa päätöksiin. He pystyvät edistämään asioita vaikuttamalla. Luulen, että se on se tärkein asia lapsille, Osmo hymyilee.