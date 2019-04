Tuomio yhdestä Oulun seksuaalirikoksesta: 23-vuotias mies tuomittiin reilun kolmen vuoden vankeuteen

Oikeuden mukaan tekijä on käyttänyt hyväkseen uhrin puolustuskyvyntöntä tilaa.

Oulun käräjäoikeus on tuominnut 23-vuotiaan Abdul Aziz Nayef Dbeisan Al-Bodourin törkeästä raiskauksesta ja törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Uhri on ollut teon tapahtuessa alaikäinen, mutta lähellä suojaikärajaa. Mies kiisti teot ja aikoo valittaa tuomiostaan.

Mies on tuomittu kolmen vuoden ja kahden kuukauden ehdottomaan vankeuteen. Sen lisäksi Al-Bodour on velvoitettu maksamaan uhrille yhteensä 7300 euroa muun muassa henkisestä kärsimyksestä, kivusta ja särystä.

Rikos tapahtui viime vuoden marraskuussa. Uhri oli tullut eri paikkakunnalta Ouluun ja hänellä ei ole ollut yöpaikkaa. Hän pääsi kuitenkin yöksi erääseen yksityisasuntoon, jonne myös Al-Bodour tuli. Oikeuden mukaan tekijä on käyttänyt hyväkseen uhrin puolustuskyvyntöntä tilaa. Al-Bodour ja uhri eivät tunteneet entuudestaan.

Useita seksuaalirikosepäilyjä

Oulun epäillyt seksuaalirikokset nousivat esiin viime vuoden lopussa, kun poliisi kertoi epäilevänsä kahdeksan miehen hyväksikäyttäneen lasta törkeästi useiden kuukausien ajan Oulussa. Tapaukseen liittyy useita rikosnimikkeitä, yhden miehen osalta epäillään myös seksuaalipalvelujen ostamista nuorelta henkilöltä.

Oulun poliisi on kertonut aikaisemmin tutkivansa 29:ää rikoskokonaisuutta, joissa epäillään törkeitä alaikäisiin kohdistuneita seksuaalirikoksia. Epäillyissä on sekä suomalaisia että ulkomaalaisia epäiltyjä. Nyt annettu tuomio on yksi näistä, eikä se liity kahdeksan epäilyn vyyhtiin.

Osassa Oulun seksuaalirikosepäillyissä yhteydenotto on tapahtunut netin kautta, ja osassa epäilty ja uhri ovat tunteneet toisensa entuudestaan.

