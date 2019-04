Chicagolaiset valitsivat poikkeuksellisen pormestarin – perhedynastioiden miesten aikakausi päättyi

Lori Lightfoot on tummaihoisena naisena poikkeus Yhdysvaltain suurkaupunkien pormestarien miesvaltaisessa joukossa.

Chicagossa on valittu pormestariksi 56-vuotias Lori Lightfoot, avoimesti lesbo ja afroamerikkalaiseen vähemmistöön kuuluva nainen.

Politico-verkkojulkaisun (siirryt toiseen palveluun) mukaan Lightfootin valinta on monella tapaa poikkeuksellinen. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun kolmessa suurimmassa yhdysvaltalaiskaupungissa New Yorkissa, Los Angelesissa ja Chicagossa nousee valtaan tummaihoinen nainen.

Näissä kaupungeissa ei ole myöskään aiemmin valittu avoimesti homoseksuaalista ihmistä pormestariksi.

– Voitto on historiallinen, ja kiistämättä tämä on ylpeydenaihe kaupungin HLBTQ-yhteisölle, chicagolaisen sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ajavan järjestön johtaja Brian Johnson sanoi uutistoimisto AP:n (siirryt toiseen palveluun) mukaan.

HLBTQ-lyhenne tulee sanoista homo, lesbo, biseksuaali, transihminen ja queer.

Historialliset pormestarivaaleista teki myös se, että toisella kierroksella oli vastakkain kaksi afroamerikkalaista naista. Lightfootin vastaehdokas oli 72-vuotias chicagolainen pitkän linjan poliitikko Toni Preckwinkle.

Yhdysvaltain kolmanneksi suurimmassa kaupungissa on yleensä valittu pormestareiksi perinteisiin poliittisiin mahtisukuihin kuuluvia miehiä.

"Poikien vanha kerho" vaihtoon

Lightfootilla ei ole kytköksiä sisäpiiriin eikä aiempia poliittisia luottamustoimia. New York Times arvioi (siirryt toiseen palveluun), että äänestäjät halusivat muutoksen kulttuuriin, jossa valta on siirtynyt politiikan sisäpiiriläiseltä toiselle ja korruptio rehottaa.

– Ei mitään henkilökohtaista, mutta hän ei kuulu samaan vanhaan poikien kerhoon, 40-vuotias Lightfootin kannattaja Kimberly Smith kommentoi lehdelle.

Chicagoa on vain kerran aiemmin johtanut nainen, Jane Byrne 1970- ja 80-lukujen vaihteessa.

Uutistoimisto AP:n mukaan seitsemässä muussa suuressa amerikkalaiskaupungissa on pormestarina afroamerikkalainen nainen, esimerkiksi eteläisissä Atlantassa ja New Orleansissa.

Nelivuotisella pormestarikaudellaan Lightfoot haluaa jakaa Chicagon varakkaiden alueiden hyvinvointia kaupungin köyhempiin osiin.

– Saatamme olla toisillemme tuntemattomia, mutta tässä huoneessa ja kaupungissa olemme toistemme naapureita, hän sanoi voitonpuheessaan CNN:n mukaan (siirryt toiseen palveluun).

