Meneekö muoviroska Riihimäelle vai Kiinaan? Piilotimme jäljittimet viiteen muovipussiin ja sinä voit seurata niiden matkaa

Jäljitin on piilotettu muovisylinterin ja pehmusteen sisään. Sylinteri on merkitty, jotta sitä osataan odotella Fortumin laitoksella Riihimäellä. Mira Bäck / Yle

Mihin menet, muoviroska? Onko muovin lajittelu vaivan arvoista, jos ei jätteen määränpäästä kuitenkaan voi olla täysin varma? Ylen I love Muovi -kampanjan nimissä ruotsinkielinen toimitus päätti tutkia asian kunnolla.

Yle Svenskan Älskade plast -toimituksessa asennettiin jäljittimet viiteen muovipussiin. Muoviroskat kiikutettiin jätepisteille huhtikuun toisena päivänä. Siitä alkaen niiden matkaa on voinut seurata kartalla. Testin perusteella selviää, kulkeutuivatko muoviroskat Riihimäelle vai sittenkin mereen.

Sitkeä epäily suomalaisen muoviroskan päätymisestä Kiinaan ja sitä kautta maailman meriin ei ole vieläkään kokonaan sammunut. Ei, vaikka Helsingin yliopiston dosentti Mikko Paunion Lännen Mediassa vuonna 2018 antamat väitteet on torpattu jo useasti, kuten esimerkiksi Kalevan uutisessa kerrotaan (siirryt toiseen palveluun). Ylekin on uutisoinut, että Kiina on sulkenut muovirallin Euroopasta.

Jäljittimillä varustettua muoviroskaa lähti matkaan Vaasasta, Turusta, Helsingistä, Porvoosta ja Raaseporin Pohjasta. Ainakin viimeksi mainittu näytti keskiviikkona lähestyneen nopeammin Riihimäkeä kuin Kiinaa.

Mihin muoviroskat menevät? Klikkaamalla kartalla näkyviä paikantimia Yle Svenskan jutussa Vi satte fem sändare i plastinsamlingskärl i landet - det här är varför näet, missä kuljetukset ovat antaneet viimeisimmät signaalit.

