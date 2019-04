Aikuisten limaleikki ja kauppojen myyntihitti – kombuchan suosio räjähti käsiin

Anna Mäkipää on valmistanut kotonaan jo kymmeniä litroja kombuchaa.

Sokeroidusta teestä käymisen avulla valmistettu juoma on todennäköisesti tämän hetken puhutuin juoma.

Tuotetta markkinoidaan terveysvaikutteisena, vaikka varmaa näyttöä ei ole

Suosio näkyy paikoitellen saatavuusongelmina

Lasipurkissa helmeilevä juoma näyttää epäilyttävältä. Pinnalla kelluu väritön, limainen klöntti. Juoma on kombuchaa, ja pinnalla erottuu sen valmistukseen käytettävä sieni. Tuoksun perusteella juomaa voisi luulla simaksi.

Kaikessa yksinkertaisuudessaan kyse on sokeroidusta teestä, joka fermentoidaan, eli hapatetaan bakteerien ja hiivan symbioosilla.

Suomalaisen suuhun maku onkin kuin vappupiknikiltä, tutun simainen. Parhaimmillaan maku on pirskahtelevan raikas, mutta tekijästä riippuen se voi olla myös etikkainen tai vähän tunkkainen.

Maku ei välttämättä ole kombuchan paras myyntivaltti. Kombuchaa mainostetaan ennen kaikkea terveysjuomana, vaikka sen terveysvaikutuksista ei ole tieteellisesti tutkittua näyttöä.

Mitään kunnon kliinisiä tutkimuksia ei ole tehty, jolloin todennettuja, uskottavia terveysvaikutuksia ei ole tiedossa. Per Saris, mikrobiologian professori

Kombuchan väitetyt terveysvaikutukset perustuvat sen sisältämiin maitohappobakteereihin eli probiootteihin. Näiden bakteerien vaikutusta suolistomikrobiston tasapainoon tutkitaan paljon.

Kuluttajille maitohappobakteerien käyttö on tuttua useista hapanmaitotuotteista, kuten piimästä ja muista hapattamalla valmistetuista elintarvikkeista.

Terveysvaikutuksista kaivataan vielä tarkempaa tutkimusta

Kombucha ei ole mikään uusi keksintö. Sen historia yltää parin tuhannen vuoden taakse Aasiaan. Maailmalla kombuchaa on juotu jo vuosia, mutta Suomessa juoma löysi kuluttajat toden teolla viime syksynä.

Suurimman nosteensa juoma tuntuu saaneen tämän vuoden puolella, kertovat jälleenmyyjät.

Superfood-brändi Puhdistamo tuntuu iskeneen kultasuoneen juuri oikealla hetkellä. Puhdistamo myy suurimman osan kaikista Suomen kombuchoista.

Nuoriso googlaa, miten tehdään limaa. Tämä on vähän kuin aikuisten versio siitä. Anna Mäkipää

Helsingin yliopiston mikrobiologian osaston professori Per Saris muistuttaa, että kombucha-juomia on niin monia erilaisia, että yhden juoman tutkimuksista ei voida yleistää tuloksia.

– Mitään kunnon kliinisiä tutkimuksia ei ole tehty, jolloin todennettuja, uskottavia terveysvaikutuksia ei ole tiedossa.

Elintarvikkeiden sisältämien maitohappobakteerien kohdalla ei myöskään olla varmoja, säilyvätkö bakteerit suolistoon saakka.

– Jos juoma sisältää bacillus-itiöitä, ne säilyvät kyllä suolistoon juotunakin. Jos juomassa on paljon probioottia, riittävä määrä saattaa säilyä vatsalaukusta läpi suolistoon voidakseen tuoda siellä terveysvaikutuksen.

Probioottien käyttöä on myös kyseenalaistettu. Israelissa tehtyjen suolistokokeiden perusteella monien ihmisten elimistö estää tavallisimpia probiootteja asettumasta ruoansulatuskanavaan.

Toisaalta kombuchaa on juotu satojen vuosien ajan. Ravitsemusterapeutti Leena Putkonen totesi Helsingin Sanomissa (siirryt toiseen palveluun)(maksullinen artikkeli), ettei kombuchan juomisesta ole ainakaan haittaa.

Kombuchaa kotikeittiössä

Juoman suosio on saanut sienijuomat muhimaan myös kotikeittiöissä. Sieniä annetaan, vaihdetaan ja myydään kombuchaan hurahtaneiden someryhmissä ja niitä voi hankkia myös kaupoista, ainakin ekokaupoista.

Turkulainen Anna Mäkipää on valmistanut kombuchaa kotonaan jo kymmeniä litroja. Viime syksynä hankittu sieni on hänellä edelleen ja Mäkipää on jakanut siitä osia myös ystävilleen.

Mäkipää ei syö sieniä, mutta kombuchaa hän ei kavahda.

– Kun muutimme yhteen kumppanini kanssa hän epäili, onko hyvä idea asua tällaisten sienten kanssa.

Sienet ovat pysyneet astioissaan, mutta kerran Mäkipää huomasi sienen liikkuneen pohjalta puoliväliin purkkia. Hän naurahtaa, ettei tiedä miten ja miksi sieni liikkui itsekseen, mutta vielä se ei ole kävellyt vastaan.

Kombucha ihastuttaa enemmän maullaan kuin ulkonäöllään. Johanna Manu / Yle

Mäkipää nauraa, että kombuchan kanssa puuhastelu on kuin aikuisten limaleikki.

– Nuoriso googlaa, miten tehdään limaa. Tämä on vähän kuin aikuisten versio siitä.

Mäkipää maistoi ensimmäisen kerran kombuchaa Livonsaaren yhteisökylässä Naantalissa ja ihastui sen makuun. Hän haki tietoa juomasta netin kautta ja löysi myös kauhutarinoita. Kombuchan vaikutuksia, hyvässä tai pahassa, ei ole pystytty täysin todentamaan.

Mäkipää uskoo piristävän vaikutuksen tulevan osittain juomaan käytetyn teen kofeiinista.

– Kombuchan on sanottu lisäävän vastustuskysyä. En ole ollut kipeänä, mutta ei voi tietää, mistä se sitten johtuu.

Hapattamalla valmistetussa juomassa on alkoholia prosentin verran. Humalaan sillä ei itseään kuitenkaan saa.

Valmistajalla noin miljoonan pullon jono

Soittokierros varsinaissuomalaisiin marketteihin osoittaa, että kombucha katoaa hyllyiltä melko vikkelästi kuluttajien käyttöön. Joskus juoma loppuu kesken.

Saatavuudessa on ollut jonkin verran eroja. Toiset myymälät joutuvat tyytymään satunnaisiin eriin, toisissa juomaa on riittänyt hyvin.

Se on pantu merkille, että menekki on selvästi noussut viime kuukausien aikana, vaikka useassa myymälässä juomaa on ollut saatavilla jo viime kesästä. Puhdistamo otti mainoskasvokseen Mikael Gabrielin, mikäilmeisesti toimi, sillä marketeissa huomattiin juoman kysynnän nousseen markkinointikampanjan käynnistyttyä.

Soittokierroksella marketteihin moni kauppias tai osastovastaava kertoi, että enemmänkin kombuchaa myytäisiin, jos olisi, mitä myydä. Pienemmissä kaupoissa Turun keskustan ulkopuolella menekin kasvu on huomattu, mutta juomia riittää vielä halukkaille.

Kasvanut menekki on aiheuttanut ainakin kombuchaa valmistajalle huolia. Puhdistamon myynti- ja markkinointijohtaja, osakasyrittäjä Joni Inkinen kertoo, että tällä hetkellä kombuchasta on miljoonan pullon tilausjono.

– 200 000–300 000 pulloa menee heti valmistuttuaan. Helpotusta saamme jo tämän vuoden puolella, mutta tällä hetkellä tilanne on armoton, Inkinen kertoo.

Kauppojen kombuchat myydään välillä loppuun. Onneksi juoma on helppo valmistaa myös itse. Johanna Manu / Yle

Kun myyntimäärää verrataan esimerkiksi kolajuomien myyntiin, kombuchasta ei ole vielä kilpailijaksi, mutta kiri on jo alkanut. Esimerkki suuren varsinaissuomalaisen Citymarketin myynnistä: kolajuomia myydään kahden pullon pakkauksissa reilut 6 000 litraa kuukaudessa – ja tähän on lisättävä vielä yksittäisten pullojen myynti. Kombuchaa kyseisessä marketissa myydään samassa ajassa 2 000 puolen litran pulloa.

Juhlapyhät nostavat kolajuomien myyntiä entisestään. Jälleenmyyjien mukaan kombucha kilpailee myynnissä tällä hetkellä kookosveden kanssa.

Hyvinvoinnista tuli trendikästä

Mikä nosti maailmalla jo suurimman hypetyksen kokeneen juoman suosioon Suomessa vasta nyt? Sitä on myyty ja tehty itsekin jo vuosia, mutta vasta nyt tuntuu, että siitä puhutaan ja kirjoitetaan paljon. Muut Pohjoismaat eivät tunnu tarttuneen hypetykseen vieläkään.

Puhdistamon Joni Inkinen uskoo, että ajoitus oli yksi suurista tekijöistä. Hyvinvointia edistävät tuotteet kiinnostavat.

– Halutaan juomia, joilla on terveysvaikutuksia ja jotka myös maistuvat hyvältä.

Yle kirjoitti viime syksynä, miten kansainvälinen hyvinvointitrendi näkyy myös suomalaisten juomavalikoimassa.

Kotikeittiössään kombuchaa valmistava Anna Mäkipää uskoo juoman nostavan suosiotaan kesää kohti mentäessä.

– Odotan jo kesää kombuchan kanssa. Se on varmasti kiva kesäjuoma maistella tuossa ulkona, omenapuun alla.

Aiheesta voi keskustella kommenttikentässä kello 20:een saakka.

