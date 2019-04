Pankkikortti korvaa käteisen lapsillakin: kortti hankitaan yhä nuoremmille, kun vanhempien lompakoista ei käteistä enää juuri löydy

Suomalaislapsille on hankittu pankkikortti yleensä teini-ikäisenä. Käteisen käytön hiipuessa pankkikorttia haetaan jo 7-vuotiaillekin.

Moni perhe miettii, minkä ikäisenä lapsi tarvitsee oman pankkikortin.

Yleensä kortin hankinta tulee ajankohtaiseksi, kun lapsi alkaa kulkea yksin esimerkiksi harrastuksiinsa. Kortilla voi ostaa vaikkapa välipaloja, maksaa leffa- tai uimahalliliput ja tehdä pieniä hankintoja.

Lapsen oma pankkikortti voi helpottaa perheen arkea, kun vanhemman ei tarvitse aina varautua tällaisiin menoihin nostamalla käteistä rahaa. Kortti on yleisin maksutapa, eikä vanhempien lompakoistakaan enää automaattisesti löydy käteistä. Yllättäviin menoihin voi lapsensa tilille siirtää rahaa vaikka kesken työpäivän.

Mutta minkä ikäiselle lapselle ensimmäinen pankkikortti yleensä hankitaan? Kysyimme pankeilta.

Pankkikortin käyttö on keskeinen taloustaito, joten mitä aikaisemmin sen opettelee niin sitä parempi. Turkka Suo

Pankeista OP myöntää pankkikortin 10-vuotiaille ja S-Pankki 7-vuotiaille. Danske Bankissa, Säästöpankkiryhmässä ja Nordeassa kortin myöntämiselle ei ole alaikärajaa. Vanhemmat saavat itse harkita, minkä ikäisenä oma lapsi on valmis käyttämään pankkikorttia.

– Suosittelen, että kun ostetaan lapselle ensimmäinen kännykkä, niin olisi hyvä hetki hankkia myös se pankkikortti, Nordean asiakaspalvelusta vastaava johtaja Turkka Suo sanoo.

– Pankkikortin käyttö on keskeinen taloustaito, joten mitä aikaisemmin sen opettelee niin sitä parempi.

Oma pankkikortti yleensä 11–15-vuotiaille

Turkka Suo Nordeasta kertoo, että nuorimmat pankkikorttia hakevat ovat ykkös- ja kakkosluokkalaisia. Hyvin yleisesti omaa pankkikorttia haetaan viides-, kuudes- ja seitsemäsluokkalaisille.

Säästöpankeista ensimmäinen pankkikortti haetaan yleensä 10–15-vuotiaalle lapselle ja osuuspankeista noin 15-vuotiaalle.

Danske Bankin tuotepäällikkö Jouni Tirkkosen mukaan heillä 15 vuotta on aiemmin ollut yleisin ikä ottaa ensimmäinen pankkikortti.

– Mutta hankintaikä alenee koko ajan. Tällä hetkellä yleisin ikä on jo 13–14 vuotta ja sitäkin nuorempien osuus kasvaa.

S-pankin tuoteryhmäpäällikkö Marketta Lundell on huomannut saman.

– Lapsille haetaan pankkikortteja koko ajan enemmän. Se yleistyy lapsienkin maksutapana nopeasti.

Lapsille suunniteltu omia mobiilipankkisovelluksia

Pankit ovat tuoneet markkinoille myös lapsille ja nuorille suunniteltuja älypuhelimeen ladattavia mobiilisovelluksia. Ne on suunnattu niille lapsille ja nuorille, joilla ei vielä ole verkkopankkitunnuksia.

Sovelluksen avulla voi tarkistaa puhelimestaan tilinsä saldon ennen ostosten tekemistä ja opetella seuraamaan omaa rahankäyttöään.

Tällaisia sovelluksia ovat esimerkiksi 10–17-vuotiaille tarkoitettu OP Junior ja Danske Bankin 8–14-vuotiaille suunnattu MunRahat.

Lapsille haetaan pankkikortteja koko ajan enemmän, myös 7-vuotiaille. Se yleistyy lapsienkin maksutapana nopeasti. Marketta Lundell

Se, minkä ikäiselle omat verkkopankkitunnukset annetaan, vaihtelee pankeittain. Yleensä niitä myönnetään yläasteikäisille. S-Pankissa alaikäraja on 12 vuotta ja osuuspankeissa, säästöpankeissa sekä Danske Bankissa 15 vuotta.

Nordeassa ei ole alaikärajaa, mutta pankista kerrotaan, että omia verkkopankkitunnuksia haetaan yleisimmin kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisille.

Pankkitunnukset antavat mahdollisuuden verkkopankin lisäksi käyttää myös mobiilipankkia, joka mahdollistaa puhelimella maksamisen.

Turvaa tuovat käyttörajoitukset

Alaikäisille myönnettävät pankkikortit ovat Visa Electron- ja Visa Debit-kortteja tai MasterCardin vastaavia kortteja. Ne ovat niin sanotusti varmentavia. Tiliä ei voi ylittää, koska tilin kate varmistetaan jokaisen oston yhteydessä.

Tunnusluvulla varustetulla kortilla voi nostaa rahaa pankkiautomaateista ja maksaa ostoksia kaupassa.

Jos pelkää, että lapsi kadottaa korttinsa, voi kortille asettaa vuorokausikohtaisen käyttörajan. Näin tililtä ei voi nostaa kaikkia rahoja, vaikka se joutuisi vääriin käsiin.

Lapsen kortilta voi halutessaan estää myös verkko-ostosten tekemisen.

Kun ostot ja nostot näkyvät lapsen tilillä, on vanhemman helppo seurata kortin käyttöä.

Korttiin vaaditaan molempien vanhempien suostumus

Nordeassa (siirryt toiseen palveluun) pankkikortin tilaaminen lapselle onnistuu kokonaan verkossa. Danske Bankissa (siirryt toiseen palveluun) vain MunRahat-sovelluksen kortin saa tilattua verkossa, muuten täytyy asioida lapsen kanssa konttorissa.

Osuuspankeissa (siirryt toiseen palveluun), säästöpankeissa (siirryt toiseen palveluun) ja S-Pankissa (siirryt toiseen palveluun) korttia haetaan aina paikan päällä pankissa.

Jos lapsella on kaksi huoltajaa, tarvitaan lapsen pankkikorttiin heidän molempien suostumus. Poissaolevalta on siis saatava valtakirja, mikäli hän ei pääse paikan päälle. Valtuutuksen voi yleensä antaa verkossa, ainakin jos on pankin asiakas.

Pankissa sekä vanhemmilla että lapsella pitää olla mukanaan kuvallinen henkilöllisyystodistus.

