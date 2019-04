Pedofiiliringin epäilty yritti välttää vankilan yllättävillä syillä – "Vankilassa on vaikeaa tehdä bisnestä, lentoliputkin hankittu Jenkkeihin"

Yksi laajan pedofiilitutkinnan epäilty on 51-vuotias mies, joka sai viime syksynä kovan huumetuomion Helsingin käräjäoikeudesta. Mies oli tuonut suuria määriä vaarallisena pidetettyä metamfetamiinia Thaimaasta Suomeen sekä myynyt ja levittänyt huumetta.

Ylen tietojen mukaan keskusrikospoliisi epäilee nyt tätä 51-vuotiasta miestä huumerikoksista myös pedofiilitutkinnassa. Lisäksi häntä epäillään lapsipornon hallussapidosta ja levittämisestä.

Kun mies sai viime syksyisen huumetuomion käräjäoikeudesta, hän perusteli varsin mielenkiintoisella tavalla, miksi häntä ei pitäisi vangita heti tuomion jälkeen.

Mies kertoi huumejutun yhteydessä käräjäoikeudelle, että häntä epäillään myös toisessa laajassa esitutkinnassa ja jos hän joutuu vankilaan, hänen on vaikea puolustautua tuossa toisessa rikostutkinnassa. On hyvin todennäköistä, että huumetuomion saanut mies tarkoitti juuri tätä laajaa pedofiilitutkintaa, jossa hän on nyt epäiltynä.

Joka tapauksessa käräjäoikeus ymmärsi miehen selitystä. Oikeus tuomitsi miehen neljän vuoden ehdottomaan vankeuteen, mutta ei määrännyt miestä heti vangittavaksi. Toisin kuin yleensä.

Syyttäjä tyrmistyi käräjäoikeuden vangitsemisratkaisusta ja vei asian hovioikeuteen. Mies vastusti myös hovioikeudessa vangitsemista seuraavilla perusteilla.

Perusteet käyvät ilmi Ylen käsiinsä saamasta vangitsemispäätöksestä.

Vankilasta käsin on vaikea etsiä vuokralaista omistusasuntoon

Vankilassa asioiden hoitaminen on hankalaa

Vankilassa on vaikea valmistella yrityksen tilinpäätöstä

Vangitseminen vaarantaa omaisuuden kerryttämisen

Tuomittu oli ehtinyt ostaa lennot Yhdysvaltoihin

Helsingin hovioikeus ei näitä 51-vuotiaan miehen perusteluja hyväksynyt. Oikeus totesi, että miehen vangitseminen ei ole kohtuutonta hänen esittämistään perusteluista huolimatta.

Hovioikeus teki asiassa pikaratkaisun ja pasitti 51-vuotiaan miehen välittömästi vankilaan.

Keskusrikospoliisin laajassa pedofiilijutussa on siis yksi epäilty vangittuna huumerikostuomion vuoksi.

Julkisuudessa on viime päivinä ihmetelty, että pedofiilitutkinnan pääepäilty päästettiin vuoden pituisesta tutkintavankeudesta helmikuun alussa vapaaksi. Syyttäjä totesi Ylelle aiemmin, että miehen pitäminen vangittuna ei ollut enää kohtuullista.

Pääepäilty on 57-vuotias mies, joka on toiminut kirkkovaltuutettuna ja esimerkiksi luontoyrittäjänä. Pääepäiltyä epäillään Ylen tietojen mukaan törkeästä raiskauksesta ja monesta muusta lasten hyväksikäyttöön liittyvästä rikoksesta.

Pedofiilitutkinta on loppulausunnoilla

Poliisin hallussa on 138 laitetta, ja pelkästään pääepäillyltä on takavarikoitu yli 400 tuntia laitonta lasten hyväksikäyttöön liittyvää videomateriaalia eri maista.

Esitutkinnan mukaan uhrit ovat olleet epäiltyjen rikosten tekohetkellä 6–15-vuotiaita poikia.

Poliisin mukaan epäillyt teot ovat olleet lievimmässä muodossaan sitä, että lapsiuhreille on näytetty aikuispornoa ja pahimmassa tapauksessa sitä, että lasta on raiskattu 10 tuntia huumattuna.

Pedofiilitutkinta on loppulausuntovaiheessa. Sen jälkeen tutkinta siirtyy syyteharkintaan. Syyttäjä on arvioinut, että syyteharkinta valmistuu ennen kesälomia.

