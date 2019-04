Katso suorana: Syyriaan ja Irakiin lähti Suomesta 80 jihadistia, mukana 20 naista – Isisin naiset eivät ole vain uhreja

Sisäministeriön raportin mukaan Suomi on yhä jihadismin syrjäkylä. Liikehdintä on kuitenkin lisääntynyt 2010-luvulla.

Kansainvälisissä uutiskuvissa esiintynyt suomalainen “Sanna” on antanut kasvot Syyriaan ja Irakiin lähteneille suomalaisille. Sanna on kertonut lähteneensä Syyriaan neljä vuotta sitten marokkolaisen miehensä kanssa.

Kuvissa näkyvät vain väsyneet silmät.

Sisäministeriön raportin mukaan Suomesta on lähtenyt Syyriaan ja Irakin konfliktialueille on noin 80 henkilöä. Joukossa on 14 eri kansallisuutta.

Kaikki lähtijät eivät tietenkään ole viranomaisten tiedossa. Viidennes lähtijöistä on ollut naisia.

Sisäministeriön tilaaman raportin Jihadistinen liikehdintä Suomessa ovat kirjoittaneet terrorismin tutkija Leena Malkki ja jihadismin tutkija Juha Saarinen.

– Jihadismilla ei tarkoiteta raportissa vain terrorismia. Kaikki toiminta konfliktialueilla ei ole myöskään rangaistavaa, vaikka mielikuvissamme jihadismi liittyy Euroopassa tehtyihin iskuihin, sanoi tutkija Leena Malkki.

Noin kahdestakymmenestä Suomesta lähteneestä naisesta suurin osa oli taustaltaan somaleja tai suomalaisia, jotka olivat kääntyneet muslimeiksi. Suurin osa matkusti miehensä kanssa, mutta joukossa on ollut myös yksin lähtijöitä.

Suomalaisen Sannan 13-vuotias tytär on tiettävästi jo naimisissa.

Suomalainen "Sanna" on yksi paristakymmenestä suomalaisnaisesta, jotka lähtivät Syyriaan. AFP

Osa lapsista on jo aikuisia

Syyrian ja Irakin konflikti-alueille on 80 aikuisen lisäksi päätynyt Suomesta noin 30 lasta, joko molempien vanhempiensa kanssa tai isiensä kaappaamina.

Osa lapsista on syntynyt alueella ja jotkut ovat ehtineet kasvaa aikuisiksi. On todennäköistä, että he ovat saaneet alueella aseellista koulutusta.

Perhesuhteilla on ollut suuri merkitys, koska Suomessa ei ole näkyvästi toimivia aktivisteja, radikaaleja yhteisöjä ja avoimia jihadistien kohtaamispaikkoja. Sukulaisten ja perheenjäsenten rooli kuitenkin muuttunut.

Sosiaalinen media on tullut perhesuhteiden tilalle. Jihadistiksi lähteneet ovat löytäneet samanmielisiä Twitterin ja Facebookin kautta.

Sisöministeriö julkaisi tänään myös toisen raportin Jihadistinen verkkoviestintä ja Suomi.

Jihadistien Facebook-sivujen sulkemisen jälkeen viestittely on siirtynyt esimerkiksi helpommin salattavaan pikaviestipalvelu Telegramiin.

Ikärakenne selittää paljon: Suomesta konfliktialueille lähtijät olivat 18–50-vuotiaita, suurin osa kuitenkin parikymppisiä.

Mistä he tulevat?

Konfliktialueille hakeutuneet jihadistit ovat asuneet pääosin Etelä- ja Länsi-Suomen suurimmissa kaupungeista. Pienemmiltä paikkakunnilta on lähtenyt yksittäisiä henkilöitä.

Syykin on selvä: suurin osa muslimeista ja niistä, joilla on kontakteja muslimeihin, asuu isoissa kaupungeissa

Pääsääntöisesti suomalaiset jihadistit matkasivat Irakiin ja Syyriaan 2012–2016. Sen jälkeen matkustaminen on hiipunut. Terroristijärjestö Isisin kalifaatti on nujerrettu.

Sen soluja on kuitenkin yhä elossa.

Tuhannet ihmiset ovat viime päivinä paenneet viimeisiltä Isisin hallussa olleilta alueilta Baghouzissa Syyrian itäosassa lähellä Irakin rajaa. Bulent Kilic / AFP

Parikymmentä Suomesta lähtenyttä on jo kuollut

Suomalaiset ovat toimineet Syyriassa monenlaisissa tehtävissä. Konfliktialueelle on matkustanut koodaajia, fysioterapeutteja ja ambulanssinkuljettajia. Raportin mukaan 75 prosenttia lähtijöistä on kuitenkin halunnut taistelijoiksi.

Naisia on tarvittu lähinnä kasvattamaan synnyttämään lapsia ja kasvattamaan uusia muslimisukupolvia. Osa naisista on toiminut myös aktiivisia itse. Se tarkoittaa, että he ovat osallistuneet terroristiseen toimintaa.

– Naisilla on myös omia haluja ja agendoja. He ovat esimerkiksi levittäneet Isissä propagandaa. Euroopassa on nähty, että naiset ovat perustaneet myös iskusoluja. Turha kuvitella, että he ovat vain viattomia uhreja, sanoo jihadismin tutkija Juha Saarinen.

Terroristijärjestö Isisille kelpasivat kaikenlaiset ihmiset ja järjestöön liittyjille luvattiin, että vanhat rikokset saa anteeksi. Järjestö houkutteli riveihinsä myös rikollisia, koska heillä oli mahdollisuus päästä irti menneisyydestään.

Tämänhetkisten tietojen mukaan Suomesta lähteneistä jihadisteista on kuollut parikymmentä.

Suomalaista palaajaa ei voi karkottaa

Suomella on myös edessään vaikea tehtävä: miten suhtaudutaan niihin, jotka haluavat palata kotimaahan. Tähän mennessä Suomeen ei ole palannut vierastaistelijoita, mutta naisia on tulossa takaisin ennemmin tai myöhemmin.

Suomalainen Sannakin on ilmoittanut haluavansa tulla takaisin. Sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) ei ole kuitenkaan luvannut järjestää paluukyytejä Suomeen palaaville.

Sisäministeriön raportin mukaan edessä on useita pulmia: syytteitä on vaikea nostaa, koska tekijöitä vastaan on vaikea löytää todisteita tai he eivät ole syyllistyneet rikoksiin.

Esimerkiksi lasten kasvattaminen Isisin kalifaatissa ei ole rikos.

Avainaktivistin toimintaan on vaikea puuttua, mikäli hän on toisen maan kansalainen tai saapunut Suomeen pakolaisena tai turvapaikanhakijana.

Mikäli palaaja on Suomen kansalainen, häntä ei lain mukaan voi karkottaa.

juttua päivitetään

Lue myös:

LM: Isis-lapsia on palannut kriisi-alueelta Suomeen

Isisin vierastaistelijoiden paluu piinaa Eurooppaa – Mitä tehdä mahdollisesti raskaisiin rikoksiin syyllistyneille ja heidän perheilleen?

Isisin kalifaatista kotiin haikaileva "Sanna" videolla: "Pystyn elämään normaalia elämää Suomessa"