Tyhjenevä kunta pani miljoonat peliin rakentamalla hulppean ostoskylän – selvitimme, oliko siinä mitään järkeä

Zsar Outlet Villagen seinien sisällä on keväisenä arkipäivänä hiljaista. Akustinen musiikki kaikuu tuulisilla kaduilla. Muutama turisti kävelee ohi ostoskassi kädessä.

Ei uskoisi, että takana on ostoskylän ennätysviikko. Jos vanhat merkit pitävät paikkansa, viikonloppuna kävelykatu pullistelee väkeä.

– Heti kun aurinko tulee esiin, se näkyy kävijämäärissä. Viime viikon perjantain ja sunnuntain välillä täällä kävi noin 8000 ihmistä, Zsar Oy:n toimitusjohtaja Sami Vainiomäki sanoo.

Vaalimaalla Virolahdella sijaitseva ostoskylä on ollut auki alle puoli vuotta. Seuraavien kuukausien aikana sinne on aukeamassa muutamia liikkeitä lisää, muun muassa viinibaari ja kahvila. Ostoskylän kävijätavoite tälle vuodelle on puolitoista miljoonaa kävijää. Odotukset alkavalle kesäsesongille ovat kovat.

– Jos vauhti jatkuu samanlaisena kuin mitä se on nyt ollut, uskon, että saavutamme tämän tavoitteen, Vainiomäki toteaa.

Ostoskylä jäljittelee ilmeeltään pientä kaupunkia. Sen kivijalassa on kansainvälisten merkkiliikkeiden tehtaanmyymälöitä. Juulia Tillaeus / Yle

Zsar Outlet Villagen rakentaminen alkoi vuoden 2017 loppupuolella. Kun ostoskylä avasi ovensa noin vuotta myöhemmin, auki saatiin vain kolmasosa sinne mahtuvista liikkeistä. Osa liiketilojen ikkunoista on yhä tapetoitu Coming Soon -teksteillä.

– Olemme nyt vuokranneet noin puolet liiketiloista, eli ainakin 30 liikettä vielä mahtuisi. Jos kaikki sujuu sovitusti, vuoden loppuun mennessä lähes kaikki tilat ovat käytössä, toimitusjohtaja Vainiomäki toteaa.

Vaikka marraskuussa avattu ostoskylä ei ole vielä täynnä, sillä on jo nyt ollut merkittävä vaikutus sen kotikunnalle Virolahdelle. Lisänostetta on tuonut myös viime vuoden alkupuolella valmistunut E18-moottoritie Haminasta Vaalimaalle.

– Viime vuosi oli vauhdikas. Se oli Virolahden satavuotiaan historian tehokkainta aikaa. Ostoskylä ja uusi moottoritie ovat elinvoimamme kannalta äärettömän tärkeitä, sanoo Virolahden kunnanjohtaja Osmo Havuaho.

Satoja uusia työpaikkoja

Vielä muutama kuukausi ennen Zsar Outlet Villagen avajaisia sinne etsittiin kiireellä työntekijöitä. Nämä uudet työpaikat ovat tuoneet Virolahdelle toivottua nostetta, ja viime vuoden lopulla työttömien työnhakijoiden määrä kääntyi laskuun.

– Zsar-ostoskylän myötä on syntynyt jo tähän mennessä yli 200 uutta osa- ja määräaikaista työpaikkaa. Toivomme, että määrä tuplaantuu vuoden loppuun mennessä, Virolahden kunnanjohtaja Osmo Havuaho kertoo.

Virolahden viime vuoden tilikauden tulos jäi kuitenkin budjetoitua huonommaksi ja painui liki 700 000 euroa miinukselle. Suurimpina syinä tähän olivat arvioitua pienemmät verotulot ja sisäilmaongelmista kärsivä päiväkotirakennus.

12 000 neliömetrin kokoinen, reilun 50 miljoonan euron Zsar Outlet Village on Virolahden alueella tähän mennessä mittavin kaupallisen rakentamisen kohde. Kustannukset kunnalle ovat olleet noin 2,7 miljoonaa euroa.

– Olen erittäin tyytyväinen ostoskylään investointina. Se on hyvännäköinen ja vetovoimainen paikka, joka tuo alueelle ostovoimaa ja liikettä, Havuaho sanoo.

Virolahden kunnanjohtaja Osmo Havuahon mukaan Virolahdella eletään vauhdikasta kehitysvaihetta. Tiina Karppi / Yle

Ihmisvirtojen pysäyttäjä

Kuntatutkija Timo Aro pitää Zsar-ostoskylää siitä mielenkiintoisena, että se sijaitsee Venäjän rajalla Vaalimaan raja-aseman tuntumassa. Hän näkee risteävissä turistivirroissa sekä uhkia että mahdollisuuksia.

– Se on Suomen puolella ensimmäinen iso kohde, joka voi pysäyttää ihmisvirtoja. Toisaalta Venäjä ei ole kovin ennakoitava toimija, joten suuria muutoksia voi tapahtua lyhyessä ajassa, Aro toteaa.

Hän pitää Virolahden suurta panostusta ostoskylään kunnioitettavana ja suhteellisen poikkeuksellisenakin.

– Monissa pienissä kunnissa odotetaan ikään kuin ihmettä, joka toisi työpaikkoja tai veroeuroja. Etenkin viimeisen kymmenen vuoden aikana on tullut selväksi, että oma-aloitteisuus ja rohkeidenkin liikkeiden tekeminen on se, mikä näitä mahdollisuuksia konkreettisesti tuo, Aro sanoo.

Noin kolmasosa Zsar-ostoskylän asiakkaista tulee Venäjältä. Tiina Karppi / Yle

Huolena väkiluvun lasku

Kun on työpaikkoja, pitäisi saada myös lisää asukkaita. Se on Virolahden kunnan seuraava tavoite. Väki on vähentynyt viime vuosina tasaisesti.

Nyt Virolahdella rakennetaan uusia asuntoja. Ensimmäinen uusi rivitalo valmistuu toukokuussa. Lisäksi neuvottelut ovat parhaillaan käynnissä, jotta yksityistä rahaa saataisiin liikkeelle asuntorakentamiseen.

– Virojoen taajaman keskustaan on ajateltu tähän tarkoitukseen kerrostalotonttia, kunnanjohtaja Osmo Havuaho kertoo.

Kuntatutkija Timo Aro ei ole aivan yhtä toiveikas. Nykypäivänä monilla sellaisilla alueilla, joilla on paljon avoimia työpaikkoja, saattaa olla hyvinkin negatiivinen väestönkehitys.

– Suuri määrä avoimia työpaikkoja alueella ei automaattisesti tarkoita sitä, että ihmiset muuttaisivat sinne. Moni matkustaa mieluummin paikasta, jossa arki ja vapaa-aika on mahdollisimman viihtyisää, Aro kertoo.

Zsar Outlet Villagessa on yhä tyhjiä liiketiloja. Tiina Karppi / Yle

Ei pikavoittoja

Virolahden kunta on investoinut Zsar Outlet Villageen ja uusiin asuntoihin noin 5,3 miljoonaa euroa, mikä on kunnan mittakaavalla huomattavan suuri summa. Aro uskoo, että se voi mahdollisista riskeistä huolimatta kantaa pitkälle.

– Kun kunta itse pyrkii vaikuttamaan alueensa vetovoimaan, merkitys on valtava. Se voi pitkällä tähtäimellä näyttäytyä tulevaisuusinvestointina, joka on tehty oikeaan aikaan, riittävän rohkeasti ja riittävän isosti, Aro sanoo.

Hän arvelee, että tuottojen heijastumista Virolahdelle saadaan kuitenkin odottaa todennäköisesti 5-10 vuotta.

– Pikavoittoja ei ole saatavilla.

Uuden rakentaminen Virolahdella ei ole loppumassa.

Mystinen "kauppa" alkaa rakentua

Länsikeskuksen tontti, jolle aiemmin kaavailtiin Vaalimaa Shopping Centeria, sijaitsee muutaman sadan metrin päässä Zsar-ostoskylästä. Kunnanjohtaja Osmo Havuaho toivoo, että rakentaminen siellä alkaisi vielä tulevan kesän aikana.

– Sinne rakennetaan kauppaa, mutta en kommentoi, minkälaista. Se on sitten asianomaisen yrittäjän asia kertoa, Havuaho sanoo.

Kuntatutkija Timo Aro uskoo, että tämän kaltaisen keskittymän ympärille voi pidemmällä aikavälillä tulla yhä enemmän liikettä.

– Hyviä vertailukohteita ovat esimerkiksi ABC-asemat. Ne sijaitsevat monissa pienissä kunnissa optimaalisessa paikassa, ja näiden asemien ympärille on myöhemmin keskittynyt myös muita palveluja.

Muiden rakennushankkeiden ohella myös Zsar Outlet Village on laajentumassa lähivuosina. Nyt auki on ostoskylän niin sanottu ensimmäinen vaihe, joka kattaa kokonaisuudesta 60 prosenttia.

– Kylä laajenee vielä melkein toisella samankokoisella osalla, jonne tulee lisää kauppoja ja ravintoloita. Se tulee suoraan nykyiseen kiinni. Tarkkaa aikataulua ei vielä ole, mutta arvelisin, että rakentaminen alkaa muutaman vuoden päästä, toimitusjohtaja Sami Vainiomäki kertoo.