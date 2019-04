Koittiko Algeriaankin vihdoin arabikevät? Ei - eikä presidentin ero välttämättä tyynnytä mielenosoituksia

Vaikka monet algerialaiset haluavat eroon kenraalien vallasta, oppositioliikkeen on vaikea edetä ilman armeijan hyväksyntää.

– On hämmästyttävää, kuinka rauhallisesti Algerian valtavat mielenosoitukset ovat sujuneet, sanoo Tampereen rauhan- ja konfliktintutkimuskeskuksen tutkija Karim Maïche Ylen haastattelussa.

Maïchen mukaan mielenosoituksia on ollut joka puolella maata ja niissä on ollut erittäin hyvä henki. Algerian kansa on todella halunnut näyttää, että vanha poliittinen eliitti halutaan syrjään.

Karim Maïche TAPRI

Maïche tekee väitöskirjaa Algerian ammattiyhdistysliikkeestä ja kansalaisyhteiskunnasta. Hänen mukaansa mielenosoittajajoukko on ollut kaduilla yhtenäinen ja ihmiset ovat halunneet osoittaa, että väkivallasta voidaan pidättäytyä.

Algeriaa 20 vuotta hallinnut Abdelaziz Bouteflika ilmoitti eilen erostaan. Ilmoitus oli oppositiolle voitto, joka nostatti toiveita muutoksen etenemisestä. Maïchen mukaan on suuri riski, ettei muutos kuitenkaan tyydytä mielenosoittajien vaatimuksia. Tästä voi olla seurauksena yhteiskunnallisia levottomuuksia.

Algerian 38-miljoonaisesta väestöstä huomattavan suuri osa on kaksikymppisiä nuoria. Tämä selittää osaltaan, että mielenosoittajilla on jopa epärealistisen suuret odotukset toivotusta muutoksesta. Nuorisotyöttömyys on Algeriassa laajaa. Nuoret haluavat kohennusta omaan elämäänsä, mutta yhtä lailla myös kotimaansa poliittisiin oloihin.

Ilkka Kemppinen / Yle

Hallittu muutos?

Karim Maïche kertoo pohtineensa kovasti, miten Algerian poliittinen vallankumous voisi tapahtua niin, että kansa saisi sen mitä toivoo, mutta ilman että syntyy väkivaltaa.

Opposition hajanaisuus tekee käytännössä mahdottomaksi sen, että sen riveistä nousisi jokin yhdistävä hahmo. Oppositio koostuu monenlaisista puolueista, ay-ryhmittymistä ja alueellisista järjestöistä, jotka riitelevät sekä keskenään ja sisäisesti.

Algeriassa vahvana taustavoimana toimii armeija. Opposition yhdistäjällä tulisi olla myös armeijan hyväksyntä, jotta hänen toiminnallaan olisi mahdollisuus menestyä.

Ranskan algerialaiset vaativat vanhan kotimaansa politiikkaan täysremonttia – Nuoret haikailevat Macronin kaltaista uudistajaa

Tällä hetkellä maan pääministerinä toimii Noureddine Bedoui, joka aiemmin toimi maan sisäministerinä. Opposition näkökulmasta hän kuuluu Algerian vanhaan poliittiseen eliittiin.

Bedoui muistetaan siitä, että hän muutama vuosi sitten komensi armeijan käyttämään voimakeinoja, kun Oranin kaupungissa lääkärit osoittivat mieltään. Valokuvat tapahtumista ovat karua katseltavaa, Maïche kertoo.

Algerian uuteen hallituksen mukaan naisia ja nuoria – mielenosoitukset jatkuvat

Bedoui on myös lähellä väistyneen presidentin veljeä, Saïd Bouteflikaa, joka kuuluu samaan ryhmään, josta mielenosoittajat haluavat eroon.

Aivan viime päivinä Algeriasta on kuultu, että maan entinen tiedustelupalvelun johtaja Mohamed Mediène (tunnettu myös nimellä "Toufik") on ollut yhteydessä maan entiseen presidenttiin Liamine Zèroualiin. Voisiko olla mahdollista, että Zèroual valittaisiin johtamaan eri hallintopiireistä ja oppositioryhmistä koostuvaa kansallista komissiota, joka on määrä perustaa laatimaan suunnitelma Algerian uudeksi hallinnoksi?

Maïche pohtii Zèroualin mahdollisuuksia. Olisi tietysti outoa, että pelätyn tiedustelupalvelun johtaja junailisi entisen kenraalin ja presidentin opposition luottomieheksi.

Toisaalta monet algerialaiset arvostavat Zèroualia. Hänen arvioidaan toimineen hyvin presidenttikaudellaan 1995–1999. Hän hoiti hommansa ja on sen jälkeen pitänyt matalaa profiilia. Hänellä ei uskota olevan valtapyrkimyksiä. Zèroual voisi ehkä olla komission johdossa pari vuotta ja työnsä päätettyään siirtyä tyylikkäästi syrjään, Maïche puntaroi.

Bouteflikan kohtalo

Algerian opposition turhautuminen juontaa juurensa jo 1990-luvulle. Tuolloin sai alkunsa kehitys, joka heikensi maan demokratiaa, Maïche kertoo.

Vuonna 1991 maassa järjestettiin demokraattiset vaalit. Niiden voittajaksi oli nousemassa islamilainen puolue, mitä armeija ei hyväksynyt, vaan vaalien tulos mitätöitiin. Tästä alkoi vuoteen 2002 kestänyt sisällissota.

Abdelaziz Bouteflikan vuonna 1999 alkaneella valtakaudella vaalien merkitys heikkeni entisestään. Maan perustuslain mukaan presidentti voi olla vallassa korkeintaan kaksi vaalikautta.

Bouteflikan toisen kauden lopulla maan johto sai läpi perustuslain muutoksen, joka salli Bouteflikalle kolmannen kauden, ja tämän jälkeen vielä neljännen.

Bouteflika kylläkin voitti käydyt presidentinvaalit, mutta Maïchen mukaan vaaleja ei voi pitää rehellisiä. Maïche arvioi, että Bouteflika saattoi hyvinkin saada enemmistön annetuista äänistä, koska hänen kannattajansa masinoitiin ääniuurnille.

Todellinen äänestysprosentti tuskin nousi juuri yli kahdenkymmenen, vaikka virallisesti sen sanottiin olleen yli 50:n.

Kun Bouteflika sai vuonna 2013 aivoinfarktin, Algerian poliittinen julkisuus muuttui vastenmieliseksi, Maïche kertoo. Bouteflika oli silminnähden sairas ja kykenemätön hoitamaan tehtäväänsä. Hänestä näytettiin televisiossa vain muutaman sekunnin pätkiä ja jos presidentti sanoi jotain, hänen voimansa alkoivat loppua jo muutaman sanan jälkeen.

Analyysi: Algerian vanhojen miesten valtaa kaadetaan kaduilla – nuoret ja naiset eturintamassa

Bouteflika ei kansan silmissä ollut erityisen epäsuosittu, mutta oli irvokasta, että häntä pidettiin vuodesta toiseen todellisen vallan kulissina, Maïche arvioi.

Kun Bouteflikalle alettiin puuhata viidettä valtakautta, kansan kärsivällisyys loppui.

Armeija ja suuryritykset

On vaikea sanoa täsmällisesti, kuka Algeriaa todellisuudessa johtaa, Maïche toteaa. Suurta valtaa käyttävät ainakin armeija ja tiedustelupalvelu DRS. Lisäksi maan poliittisen koneiston sisällä on klaaneiksi kutsuttuja ryhmiä, jotka koostuvat samalta seudulta kotoisin olevista ihmisistä.

Armeijan rooli on maan kehitykselle ratkaiseva. Jos poliittinen muutos lähtee väärille urille tai muuttuu väkivaltaiseksi, armeija puuttuu peliin samalla tavalla kuin 1992, Maïche ennakoi.

Monet algerialaiset ovat isänmaallista väkeä ja suhtautuvat armeijaan myönteisesti. Armeija on omaksunut roolin yhteiskunnan viimeisenä vakauden tukipilarina, tutkija arvelee.

Suuryritysten rooli vallan taustalla on hämärämpi. Niilläkin on vaikutusta poliittiseen eliittiin ja epäilemättä myös kytköksiä armeijaan.

Suuryritykset ovat kuitenkin epäyhtenäinen joukko. Algeriasta on myös tullut uutisia, joiden mukaan eräitä suurliikemiehiä on kielletty poistumasta maasta. Käskyn on täytynyt tulla armeijalta. Mitä siitä voidaan päätellä, on epäselvää.

Maïche painottaa, että toisin kuin monissa muissa maissa, joissa viime vuosina on yritetty vallankumouksia, Algeriassa kansalaisyhteiskunta toimii hyvin. Maassa on myös vahva ja vapaa lehdistö, joka on voimakkaasti kritisoinut vallanpitäjiä. Opposition toiminta ei siis tule yllätyksenä.

Muun muassa tämän takia Algerian tapahtumia ei voida pitää jatkumona ns. arabikeväälle, tutkija sanoo.

Karim Maïchen mukaan Algerian vallankumouksen tähän saakka jatkunut rauhanomaisuus on erittäin myönteinen merkki, mutta suuren epävarmuuden maan kehitykseen tuovat mielenosoittajien suuret odotukset, jotka suurella todennäköisyydellä jäävät ainakin osittain täyttymättä.