Haastoimme 8 ehdokasta astumaan oman kuplan ulkopuolelle – näin vihreä selvisi metsäkoneen puikoista ja kokoomuslainen minibudjetilla ruokaostoksista

Kansanedustajan tärkein taito on ymmärtää toisin ajattelevia, sanovat eduskunnan konkarit.

Hakisitko sinä työpaikkaa, jossa teet töitä erimielisten ihmisten kanssa, tekemisiäsi ja olemustasi ruoditaan julkisuudessa ja nopeita tuloksia ei ole luvassa? Pian eduskuntaan valitaan 200 uutta työntekijää tällaiseen tehtävään. Voit tutustua työnhakijoihin Ylen vaalikoneessa (siirryt toiseen palveluun).

Kansanedustajan työ on vaativaa. Kun konkarikansanedustajilta kysyy, millainen ihminen siinä pärjää, toistuu vastauksissa kaksi asiaa: pitkä pinna ja kyky kompromisseihin.

– Arvot ovat politiikan kompassi, mutta tuloksia ei synny ilman yhteistyötaitoja. Täytyy ymmärtää, miksi joku toinen ajattelee toisin kuin itse, sanoo luopuva kansanedustaja Seppo Kääriäinen (kesk.). Hänellä on yli 30 vuoden kokemus eduskuntatyöstä.

Samaa mieltä on kansanedustaja Riitta Myller (sd.). Myös hän jättää eduskunnan näissä vaaleissa.

– Kansanedustajaksi haluavalla on paljon ideoita, miten maailma pistetään järjestykseen. Täytyy kuitenkin olla avara mieli oppia uutta ja tarkistaa näkemyksiä. Suomessa ei voi tehdä politiikkaa ilman kompromisseja.

Yle halusi haastaa kansanedustajaehdokkaat asettumaan toisen ihmisen asemaan. Puolueet valitsivat kukin yhden ehdokkaan tekemään yllätystehtävän, joka selvisi ehdokkaalle vasta paikan päällä. Tämän jutun videoilta näet, kuinka demari pärjää yksityisen hoivakodin johtajan apurina, miten keskustan ehdokas solahtaa ilmastomielenosoitukseen tai mitä miettii kristillisdemokraattien ehdokas täyttäessään ruokakaupan lonkerohyllyä.

Mukaan kutsuttiin ne rekisteröityneet eduskuntapuolueet, joilla on vähintään kaksi kansanedustajaa päättyvällä vaalikaudella. Tehtävät jaettiin Savo-Karjalan vaalipiirin ehdokkaille. RKP:llä ei ole ehdokkaita Savo-Karjalan vaalipiirissä.

Arvot ovat politiikan kompassi, sanoo luopuva kansanedustaja Seppo Kääriäinen, mutta eduskunnassa on mahdotonta mennä vain oman nuolen suuntaan. Miro Johansson / Yle

Näin ehdokkaat selvisivät yllätystehtävästä

Keskustan eduskuntavaaliehdokas Hanna Huttunen ei ole laskenut omaa hiilijalanjälkeään. Keskustan ilmastolupaukset ovat moniin muihin puolueisiin verrattuna vaatimattomat (siirryt toiseen palveluun) (Helsingin Sanomat), eikä Huttunenkaan olisi valmis tinkimään lihansyönnistä tai maksamaan lihaveroa.

Kun Huttunen tekee hiilijalanjälkitestin nuorten ilmastoaktiivien Vivi Kotilaisen ja Oskari Mehtätalon kanssa, tulos yllättää. Lopuksi Huttunen päätyy elämänsä ensimmäiseen mielenosoitukseen oman ilmastolupauksensa kanssa.

– Olimme eri mieltä monista asioista, mutta yhtä mieltä siitä, että jotain on tehtävä, Hanna Huttunen sanoo.

Hanna Huttunen tekee hiilijalanjälkitestin kahden nuoren ilmastoaktiivin kanssa ja päätyy ensimmäistä kertaa elämässään mielenosoitukseen.

Kokoomukseen on tarttunut maine hyväosaisten puolueena, ja näissäkin vaaleissa sen ehdokkaiksi ovat valikoituneet kaikkein kovatuloisimmat (siirryt toiseen palveluun). Puolueen joensuulaisen ehdokkaan Timo Elon mielestä paras tapa auttaa köyhiä olisi lisätä työtä esimerkiksi tuloverotusta keventämällä.

Kun häntä pyydettiin valitsemaan kaupasta 15 eurolla kolmen päivän ruokakassi pariskunnalle, yrittäjätaustaisen Elon laskupää joutui koville. Valmentajana hänellä oli Kuopion Ruoka-avun Harri Miettinen, jonka asiakkaat joutuvat tämänkaltaisiin tehtäviin päivittäin.

Riittivätkö rahat, kun kansanedustajaehdokas Timo Elo joutui valitsemaan 15 eurolla kolmen päivän ruoat vähävaraiselle pariskunnalle?

Kristillisdemokraattien ehdokas Satu Melkko ei tunne alkoholijuomia. Kaupan lonkerohyllyissä riittää kuitenkin täyttämistä, sillä yli kolmannes pienen K-kaupan myynnistä tulee juomista. Kauppias Harri Leinonen myisi mielellään ohikulkeville kesämökkiläisille oluen lisäksi myös viinejä, mutta kristilliset ovat toista mieltä. Puolue vastusti jyrkästi uutta alkoholilakia (siirryt toiseen palveluun). (Kristillisdemokraattien sivut)

– Viina on vaikea asia meille suomalaisille, Melkko pohtii.

Kristillisdemokraatit vastustivat jyrkästi uutta alkoholilakia. Mutta miten sujuu Satu Melkolta lonkerohyllyjen täyttö kauppiaan kanssa? Ja olisiko hyllyssä tilaa maitokauppaviineille?

Osa perussuomalaisista ei haluaisi ollenkaan rahoittaa verovaroilla (siirryt toiseen palveluun) monikulttuurista toimintaa järjestävän Setlementti Puijolan Kompassin kaltaisia laitoksia. Puolueen kuopiolainen ehdokas Pia Punkki sai pikakurssin Puijolan toimintaan, kun hän toimi vapaaehtoisena suomen kielen opettajana maahanmuuttajille.

– Meillä ei hyysätä, meillä pikemminkin potkitaan, tiivisti Kompassin asiantuntija Tsega Kiflie Punkille työnkuvansa.

Perussuomalaisten ehdokas Pia Punkki pääsi apuopettajaksi maahanmuuttajien kielikurssille. Mutta pitääkö kursseja rahoittaa verovaroista vai ei?

Siniset on ollut maalitauluna kiistellyn aktiivimallin puolustajana (siirryt toiseen palveluun). Siksi oli sopivaa, että puolueen kuopiolainen ehdokas Teija Savolainen-Lipponen lähetettiin täyttämään aktiivimallin ehtoja katsomalla varsin puuduttavaa työnhakuwebinaaria.

Sosiaalitieteitä opiskelevan Julia Koskisen mielestä työttömyysturvan aktiivimalli on ollut työttömille lähinnä leikkuri. Millaisia eväitä Savolainen-Lipponen sai työttömien aktivoimiseen yhteisestä webinaarituokiosta opiskelijan kanssa?

Siniset ajoivat hallituksessa läpi aktiivimallin. Mitä miettii sinisten ehdokas Teija Savolainen-Lipponen, kun osallistuu työllistämistoimenpiteisiin käytännössä.

SDP:n ehdokas Seppo Eskelinen ajaa hoitajamitoituksen nostamista vanhustenhuollossa, ja hänen puolueensa otti voimakkaasti kantaa hoivakotikeskusteluun alkuvuodesta. Hoivakoti Vilinan yrittäjä Eija Weeman kertoo, että nykyisillä kilpailutussopimuksilla pienen hoivakodin yrittäjällä ei olisi siihen varaa. Mutta miten Eskelinen selviää hoivakodin aamuvuorossa yrittäjän apuna, kun yhden asukkaan jalat kaipaavat rasvausta ja toinen täytyy auttaa vuoteesta pyörätuoliin?

– Yrittäjiä tarvitaan julkisen puolen kumppaneiksi, se on selvä, mutta kilpailutuksen kriteereitä on pakko miettiä uusiksi, sanoo Seppo Eskelinen, joka on ollut myös itse päättämässä kilpailutuksista Joensuun kaupunginhallituksen puheenjohtajana.

SDP:n ehdokas Seppo Eskelinen auttaa hoivakotiyrittäjää aamuvuorossa ja pohtii, riittääkö hoitajamitoitus.

Vasemmistoliiton eduskuntavaaliehdokas Anni Järvinen muistaa joskus kokeilleensa lypsämistä, vaikka kaupunkilainen onkin. Nykyaikaisessa robottinavetassa lypsyllä ei enää tarvitse kyykkiä itse, mutta lietettä syntyy samalla tavalla kuin ennenkin. Sen loppusijoituksesta Järvinen ja maatalousyrittäjä Jari Puhakka ovat eri mieltä. Ilmasto-ohjelmassaan (siirryt toiseen palveluun)Vasemmistoliitto muistuttaa, että maatalouden osuus on jopa viidennes Suomen päästöistä.

– Kotimaista ruoantuotantoa tarvitaan kyllä, mutta ympäristölakien noudattamisesta ei voi tinkiä, Järvinen sanoo.

Vasemmistoliitto tunnetaan punavihreiden kaupunkilaisten puolueena, mutta pysyykö talikko Anni Järvisen kädessä robottinavetassa?

Vihreillä ja metsäalalla on ristiriitainen suhde. Puolue haluaisi luonnon vuoksi vähentää metsien hakkuita (siirryt toiseen palveluun), mikä veisi töitä metsäalan ammattilaisilta.

Vihreiden iisalmelainen ehdokas Anne Roponen pääsi puunkaato-oppiin Jussi Mensosen harvesterin penkille. Tehtävä oli sosiaalialalla työskentelevälle Roposelle suorastaan jännittävä.

– Sydän takoi kahtasataa. Mutta vieruskaveri oli rauhallinen, ja kun sitä puuta rupesi oikeasti kaatamaan, siinä tuli oikeasti ihan hyvä olo!

Mitä tapahtui, kun lähetimme vihreiden Anne Roposen puunkaato-oppiin metsäkoneenkuljettaja Jussi Mensosen penkille?

Kuplautumista vastaan täytyy taistella

Kansanedustajuus vaatii rautaista stressinsietokykyä. Kritiikkiä sataa eri suunnilta, ja silti pitäisi pystyä rakentavaan keskusteluun. Työpsykologi Ari-Pekka Skarp muistuttaa, että työminän ja siviiliminän erottaminen toisistaan auttaa käsittelemään paineita.

– Paineen alla kyky ymmärtää muita ihmisiä ja heidän ajatteluaan kapeutuu. Kansanedustajalta vaaditaan kykyä oman työn suunnitteluun, muuten vaarana on uupuminen ja poteroituminen omaan näkemykseen.

Kansanedustajat kuuluvat eittämättä eliittiin. Uhkaako yhteys tavallisten ihmisten elämään katketa eduskunnan käytävillä?

– Kun muistaa käydä toreilla ja huoltoasemilla, tuntuma säilyy. Ja kuunteleminen on julistamista tärkeämpää, Seppo Kääriäinen sanoo.

Hänen mielestään hyvä kansanedustaja esittää itselleen kysymyksen aina ennen napin painamista: mitä vaikutuksia tällä päätöksellä on ja kenelle?

Paineen alla kyky ymmärtää muita ihmisiä ja heidän ajatteluaan kapeutuu. Ari-Pekka Skarp, työpsykologi

Riitta Myllerin mielestä suomalaisilla kansanedustajilla on hyvä kosketus arkeen, sillä edustajaksi päädytään monenlaisista taustoista. Hän kuitenkin myöntää, että usein kansanedustaja elää siviilissä itsensä kaltaisten ihmisten keskuudessa. Kuplautumista vastaan pitää taistella tietoisesti.

– Esimerkiksi rahasta puhuttaessa oma hyväosaisuus saattaa unohtua. Parinkympin leikkaus ei merkitse hyvätuloiselle mitään, mutta voi keikauttaa pienituloisen koko talouden, Myller sanoo.

