Mika Honkakorpi innostui näkemästään niin, että loppuloma Portugalissa kului puhelimessa – nyt hän tuo surffauksen sisälle ostoskeskukseen

Sen piti olla vain loma. Viime kesänä nokialainen järjestelmäasiantuntija Mika Honkakorpi, 37, oli perheensä kanssa Portugalissa.

Hän kävi testaamassa lomakohteessa olevaa surffisimulaattoria ja innostui.

– En ole surffannut ikinä merellä, mutta olen aina halunnut. Se vaatisi matkustelua sopivalle rannikolle harjoittelemaan.

Ulkona sijaitsevaan surffisimulaattoriin pääsi sortseissa. Simulaattori luo 70 neliön alueelle vesivirtauksen. Lautaa liikuttamalla pääsee ylös tai alas.

– Parin tunnin harjoittelulla surffaus alkoi sujua. Surffaus muistuttaa lumilautailua, mitä olen harrastanut. Itse asiassa lumilautailu kesti kauemmin oppia.

Tältä sisäsurffaamoissa näyttää promokuvien perusteella. Surffaamo

Seuraavana päivänä Honkakorpi vei simulaattoriin vaimonsa ja sukulaisensa. Mieleen hiipi ajatus. Tämä pitäisi saada myös Suomeen.

– Vaimo oli ihmeissään, kun lomareissun lopun olin puhelimessa ja soittelin laitevalmistajille, Honkakorpi sanoo.

Ei ihan pieni projekti

Avoimia kysymyksiä oli paljon. Suomessa on kylmä, joten Honkakorpi halusi viedä Surffaamon sisätiloihin. Mistä löytyisi sellainen tila?

Pelkkä laite maksaa 750 000 euroa, joten mistä rahat?

Suomessa on ennestään yksi sisäsurffaamo Pyhtäällä ja siellä on myös tunnettu tuulitunneli. Paikkaa on ollut talouslukujen valossa vaikea saada kannattamaan.

Miten Honkakorpi vakuuttaa sijoittajat?

Mika Honkakorpi on töissä Elisalla järjestelmäasiantuntijana. Hän on tehnyt aiemmin yrittäjänä töitä, joten yrityksen perustaminen ei tuntunut vaikealta. Myös vaimo innostui heti ajatuksesta ja oli mukana.

Vastaavia sisäsurffaamoja on Honkakorven mukaan vain kourallinen maailmalla. Ranskassa niitä on neljä, joista kaksi miehen tietojen mukaan ostoskeskuksissa. Ranskassa katteet ovat olleet Honkakorven mukaan hyviä.

– Laskimme, että tarvitsemme 250 asiakasta viikossa. Ranskassa asiakkaita on 600 viikossa.

Rakentamissäädökset kovat Suomessa

Mika Honkakorpi etsi sopivia toimitiloja puoli vuotta. Tehtävä ei ollut helppo, koska ison tilan lisäksi tarvittiin märkätiloja. Surffaamo on lasiseinien ympäröimä ja siinä on myös katto. Tilaan tulee myös kahvila ja saunatilat. Tämä kaikki maksaa.

– Tehokas ilmanvaihto tarvitaan valtavan ilman kuivaustarpeen vuoksi. Rakentamissäädökset ovat kovat. Ranskassa ei ole niin tarkkaa, mikä on märkä- ja mikä kuivatilaa.

Kauppakeskus Elo sijaitsee Ylöjärvellä. YLE / Petri Aaltonen

Portugalin lomalla saatu bisnesidea alkoi maksaa jo miljoonan. Mies ei kuitenkaan luovuttanut. Hän tutustui Suomen surffaajapiireihin, joissa paikasta oli haaveiltu kauan, mutta kovien investointien takia hanke ei ollut saanut tulta alleen.

Honkakorvet saivat yritykselle innovaatiotukea. Seuraavaksi ajatuksesta innostui Elon kauppakeskus Ylöjärvellä. Sisäsurffaamolle on nyt varattu tilaa 700 neliötä ensi syksystä alkaen.

Mika Honkakorvella seuraava askel on osakeanti, joka on tulossa.

– Jos osakeannin minimitavoite ei onnistu, hanke viivästyy, hän sanoo.

Mielikuvitus rajana

Kauppakeskus Elon kauppakeskuspäällikkö Timo Matinlompolo Spondasta sanoo, että ostoskeskuksissa on yhä useammin elämyksiä.

– Kauppakeskukset muuttuvat entistä enemmän elämyskeskuksiksi eli kyllä tarvitaan elämyksiä tuottavia palveluita ja Surffaamo kuulostaa ainutlaatuiselta.

Elämyksiä on useissa muissakin kauppakeskuksessa.

Itäkeskuksessa on avattu Imax-elokuvateatteri. Maxim Fedorov / Yle

Esimerkiksi Espoossa Isossa Omenassa on Duudsonit Activity Park. Ideaparkissa Lempäälässä on puolestaan sisähuvipuisto Särkänniemi Zones ja Ti-Ti Nallen koti.

Suomen Kauppakeskusyhdistyksen toiminnanjohtaja Johanna Aho luettelee muita esimerkkejä lisääntyneestä vapaa-ajan palvelujen tarjonnasta. On lentosimulaattoria, kiipeilyareenoita, HopLopeja ja muita.

– Itiksessä avattu uusi Finnkinon Imax-elokuvateatteri vetää hyvin väkeä. Myös kahvila- ja ravintolapalveluilla haetaan elämyksellisyyttä. Kauppakeskuksiin pyritään saamaan useampia toimialoja, jotta ne ovat mahdollisimman houkuttelevia erilaisiin tarpeisiin.

Elämyksellisyydellä tavoitellaan Ahon mukaan esimerkiksi yhteisöllisyyttä ja uutuusarvoa.

– Toisaalta elämyksellisyyden nälkään tarjotaan tapahtumia, esimerkiksi Matkus Kuopiossa järjestää maksuttomia Tenava-tiistai lastentapahtumia, Citycenterin makkarafestari kokoaa hyvinkin paljon väkeä kaupungin keskustassa. Myös konsertit ja katuruokafestarit ovat olleet suosittuja. On järjestetty trial-ajot kauppakeskus Myllyssä. Lähitulevaisuudessa ehkä robotti-parkour lähtee kiertueelle kauppakeskuksiin.

Iso Omena Ilkka Klemola / Yle

