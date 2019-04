Porin kaupunki sai neljä tarjousta Helsinki-lentojen kilpailutuksessa

Tästä on kyse Pori on saanut neljä tarjousta Helsinki-lennoista.

Tarjoukset käydään läpi ja asia viedään kaupunginhallitukseen toukokuun alussa.

Porin ja Helsingin väliset lennot loppuivat viime toukokuussa Nextjet-lentoyhtiön konkurssin takia.

Porin kaupunki on saanut neljä tarjousta Pori–Helsinki-lentojen kilpailutuksessa.

Lennot on kilpailutettu julkisena hankintana, eli kaupunki on valmis laittamaan reitin ylläpitoon omaa rahaa. Syynä on se, että esimerkiksi paikallinen elinkeinoelämä katsoo lentoyhteyden olevan välttämätön.

Poliittinen päätös keväällä?

Kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkosen mukaan lentojen tukiasia ja kilpailutuksen voittajan valinta viedään kaupunginhallitukselle toukokuun alussa päätöksentekoa varten. Tuohon mennessä tarjousten joukosta yritetään löytää paras mahdollinen yhtiö hoitamaan taloudellisesti hankalaksi osoittautunutta reittiä.

Rahaa on palanut myös nyt, kun reitillä ei ole ollut liikennöijää, sillä kaupunki on maksanut Porin lentoaseman kustannuksia kenttää käyttävälle Suomen ilmailuopistolle 50 000 euroa kuukaudessa.

Jos reitille ei löydy toimijaa, Finavia saattaa lopettaa Porin lentoaseman ylläpitämisen.

Lennot seis toukokuussa 2018

Porista ei ole päässyt lentäen Helsinkiin sen jälkeen, kun reittiä viimeksi liikennöinyt Nextjet-yhtiö ajautui viime toukokuussa konkurssiin.

Nyt uusi lupa julkisen palvelun velvoitteen mukaisille lennoille on annettu aikavälille 1.8.2019–23.12.2022.

Porin tavoitteena on kaupunginjohtaja Luukkosen mukaan löytää sellainen lentoyhtiö, joka ei mene konkurssiin tai luovu leikistä kesken. Porin lentoliikenteessä on nähty viime vuosina monia yrittäjiä, mutta yksikään ei ole kestänyt reitillä kovin kauaa.

Kilpailutuksen hinta ei ole vielä tiedossa vaan riippuu saaduista tarjouksista. Niitä ei vielä avata julkisuuteen.