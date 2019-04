Herätys: Poliisi on suomalaisen luottoystävä, brittiparlamentti äänesti brexitin lisäajan puolesta, Ylellä tänään ilmastotentti

Suomalaiset luottavat vankasti presidenttiin ja varsinkin poliisiin

EVAn suuressa luottamuskyselyssä tasavallan presidentti harppasi kaikkein luotettavimmaksi suomalaisinstituutioksi – heti poliisin jälkeen. Luottamus poliisiin on jopa lujittunut vuosikymmenen mittaan huolimatta johtoasemissakin toimineiden poliisien rikostutkinnoista ja tuomioistakin.

Tapani Brotherus pelasti yli 2 000 diktatuurin vainoamaa

Draamasarjan käsikirjoitus pohjautuu Heikki Hiilamon vuonna 2010 kirjoittamaan kirjaan Kuoleman listat. Häneltä ilmestyi helmikuussa aiheesta uusi teos Näkymättömät sankarit. Yle kuvapalvelu.

Auttaessaan ihmisiä turvaan Chilestä suomalainen Tapani Brotherus joutui toimimaan vastoin työnantajansa ulkoministeriön ohjeita. Hän kutsuu itseään siviilirohkeaksi, muttei sankariksi. Vuoden 1973 tapahtumista kerrotaan Ylen uudessa draamasarjassa Invisible Heroes.

Brittiparlamentti äänesti brexitin lisäajan puolesta

Pääministeri Theresa May vastasi keskiviikkona parlamentissa brexitiä koskeviin kysymyksiin. UK PARLIAMENTARY RECORDING UNIT / EPA-EFE

Britannian parlamentin alahuone hyväksyi myöhään keskiviikkona lain, jolla pakotetaan pääministeri Theresa May hakemaan jatkoaikaa EU-erolle. Lain tarkoitus on välttää sopimukseton EU-ero. Britannian määräaika päätöksenteolle brexitistä menee umpeen ensi viikon perjantaina.

Intian vaaleissa lyödään taas ennätyksiä

Pääministeri Narendra Modia kannattavat naiset olivat laittaneet päähänsä Modi-naamarin Jammussa järjestetyssä vaalitilaisuudessa maaliskuun lopussa. Jaipal Singh / EPA

Maailman suurimman väestön demokratia järjestää parlamenttivaalit viikon päästä. Äänioikeutettuja on 900 000 ja äänestyspaikkojakin on miljoona. Ei siis ihme, että urakka saadaan päätöksen ja vaalien tulokset selviävät vasta toukokuun loppupuolella. Mielenkiintoisinta on, miten hindunationalistisen pääministerin Narendra Modin kannatus kehittyy.

Ylellä tänään ilmastoteemainen vaalitentti

Esko Jämsä / AOP

Poliitikot saavat Ylen kyselyssä äänestäjiltä melko vaisua tukea liikenteen veronkorotuksiin. Veronkorotusten vastustajat löytyvät puoluekartan oikeasta laidasta perussuomalaisten johdolla. Kannattajat taas ovat vasemmalta laidalta. Tulos voi vaikuttaa siihen, mikä hallituskokoonpano lähtee miettimään keinoja vähentää liikenteen kasvavia päästöjä. Ilmastoaiheinen vaalitentti nähdään tänään Yle TV 1:ssä kello 21 alkaen.

Pohjoisessa lunta, etelässä aurinkoa

Sääennuste torstaille 4. huhtikuuta. Yle

Lumi- ja räntäsadealue liikkuu tänään Lapin yli maan keskiosiin. Lunta kertynee Lappiin 2–8 senttiä ja Pohjois-Pohjanmaalle paikoin yli 10 senttiä. Etelässä ja osin idässä jatkuu poutainen ja aurinkoinen kevätsää. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.