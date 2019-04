"Ajatus, että naiset olisivat viattomia uhreja, ei pidä paikkaansa" – Naiset ja lapset Syyriasta palaavia vierastaistelijoita suurempi ongelma

Jihadismitutkija Juha Saarisen mukaan Euroopassa on nähty, että myös naiset ovat muodostaneet iskusoluja.

Suomeen palaavia vierastaistelijoita suurempi ongelma ovat tällä hetkellä naiset ja lapset, jotka ovat Syyriassa leireillä, arvioi sisäministeriön poliisiosaston kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen.

Mankkinen huomautti tänään keskiviikkona Ylen A-studiossa, että varsinaisia vierastaistelijoita eli miehiä ei ole hänen tietojensa mukaan alueelta juurikaan tulossa.

– Isompi ongelma tällä hetkellä ovat naiset ja lapset, jotka ovat siellä leireillä, Mankkinen pohti.

Sisäministeriön poliisiosaston kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen sanoo, että Syyriaan vietyjen lasten tilanne on ongelmallinen. Yle

Hän huomautti, että alueella olevat naiset ovat saattaneet oleskella siellä pitkään. Naiset ovat myös itse todennäköisesti osallistuneet eri tavoin terroristiseen toimintaan.

– Sellainen ajatus, että naiset olisivat jotenkin viattomia uhreja, ei pidä paikkaansa, Mankkinen jatkoi.

Lapset kasvatettu ideologiaan

Mankkinen huomautti, että alueelle vietyjen lasten tilanne on ongelmallinen.

– Haasteena on se, että heihin liittyy myös uhka, koska heidät on varmasti kasvatettu siihen ideologiaan ja he ovat olleet propagandan kohteena, Mankkinen selitti.

Jihadismitutkija Juha Saarinen huomautti, että naisilla on myös omia agendoja. Yle

Ilta-Sanomat uutisoi viime viikonloppuna (siirryt toiseen palveluun) Suomessa jo 15 vuoden ajan vaikuttaneesta radikaalia islamia harjoittavasta verkostosta, jossa keskeisessä roolissa ovat olleet kantasuomalaiset muslimeiksi kääntyneet naiset. Tähän verkostoon linkittyy myös Sannana tunnettu CNN:n haastattelussa esiintynyt suomalaiselta kuulostava nainen.

A-studion terrorismikeskusteluun osallistunut jihadismitutkija Juha Saarinen totesi, että naisilla oli selkeä rooli Isisissä, joka pyrki rakentamaan yhteiskuntaa.

– Silloin kun jihadistinen ryhmä ei pyri pelkästään osallistuman taisteluihin, vaan myös rakentamaan yhteiskuntaa, niin naisilla on siinä selkeä rooli. He ylläpitävät kotia ja kasvattavat seuraavaa taistelijasukupolvea, Saarinen selitti.

Naiset ovat muodostaneet iskusoluja

Saarinen huomautti, että naisilla on kuitenkin myös omia agendoja ja haluja. He eivät ole automaatteja, jotka käyttäytyvät siten kuin ryhmä omassa ideologiassaan määrää.

Saarisen mukaan Euroopan laajuisesti on nähty, että myös naiset ovat muodostaneet iskusoluja.

– Vaikka tällaista naisten toteuttamaa terrori-iskua ei ole vielä toteutunut, niin tätä väkivallan uhan elementtiä alaa olla jonkin verran nähtävissä.

