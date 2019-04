TV1:n Ykkösaamussa arkkiatri Risto Pelkonen: Mitä haluat kysyä?

Terveydenhoito on käymistilassa. Miten sairaita jatkossa hoidetaan? Entä mikä on vanhenevan suomalaisen ihmisarvo? TV1:n Ykkösaamun vieraana on lääkärikunnan vanhin, arkkiatri Risto Pelkonen.