Meyer Turun telakan liikevaihto kasvoi entisestään – liikevaihto hätistelee jo miljardia euroa

Meyer Turun telakan liikevaihto kasvoi vuodessa 808 miljoonasta eurosta peräti 969,7 miljoonaan euroon.

Yhtiön tilikauden voitto oli kolme prosenttia liikevaihdosta. Liikevoittoa telakka teki 29 miljoonaa euroa. Toissa vuonna liikevoitto oli yli 32 miljoonaa euroa, joten voitto pieneni noin prosentin verran.

– Telakka tekee ja on tehnyt isoja investointeja. Samalla rekrytoimme lisää työvoimaa. Tuotannon kasvu syö siis samalla hieman voittoa. Se tulee näkymään tulevinakin vuosina telakan tilikausien liikevoitossa, kertoo viestintäpäällikkö Tapani Mylly Meyer Turusta.

Investointeihin telakka panosti viime vuonna noin 70 miljoonan euron verran.

– Kuljemme tasaisesti kohti asettamiamme liiketoiminnan tavoitteita. Meidän täytyy kuitenkin kaksinkertaistaa tuotantomme seuraavan neljän vuoden aikana, jotta saamme tilauskirjamme laivat rakennettua. Investoinneilla henkilöstöön, laitteisiin ja tuotantotiloihin on vaikutusta vuoden 2018 kannattavuuteen, ja nämä vaikutukset näkyvät myös seuraavana muutamana vuotena, Jan Meyer toteaa yhtiön tiedotteessa.

Viimeisin valmistunut alus Mein Schiff 2 luovutettiin tämän vuoden tammikuussa. Seuraava alus, Costa Smeralda, valmistuu ensi vuonna.

Meyer Turun tilauskirjassa on tällä hetkellä seitsemän risteilyalusta.

Tapani Mylly arvioi, että Meyer Turun liikevaihto tulee vielä kasvamaan.

– Tarkkoja arvioita emme julkisuuteen luovuta. Meillä on vuoteen 2024 asti tilauskirjat lähes täynnä ja se tarkoittaa, että isoja aluksia on tulossa. Täten voimme sanoa, että kasvua on näköpiirissä jatkossakin.

