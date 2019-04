"Kurt Cobain oli erittäin kurinalainen, ennen studiota piti harjoitella kuukausia" – Manageri muistelee 25 vuotta sitten kuollutta rocktähteä

– Hän oli erittäin kurinalainen ja keskittyi siihen, mitä hän halusi saada aikaan. Hän vaati kuukausien harjoituksia ennen kuin he menivät studioon tekemään levyä. Hän oli hämmästyttävän ahkera.

Näin Nirvanan manageri Danny Goldberg kuvailee yhtyeen edesmennyttä laulaja ja kitaristi Kurt Cobainia The Washington Post (siirryt toiseen palveluun) -lehden haastattelussa.

Cobainin kuolemasta tulee tänään kuluneeksi tasan 25 vuotta.

Goldberg on julkaissut kirjan Cobainin kuoleman vuosipäivän alla. _Serving The Servant: Remembering Kurt Cobain _-kirjaan Goldberg on koonnut omia muistojaan sekä haastatellut muun muassa Cobainin leskeä Courtney Lovea ja Nirvanan basisti Krist Novoselicia.

Kurt Cobain ja Courteny Love vuonna 1993 AOP

The Washington Postissa Goldberg kertoo kuinka nopeasti bändi nousi suureen suosioon.

– Bändin ollessa kiertueilla, he joutuivat nukkumaan ihmisten lattioilla, koska heillä ei ollut varaa hotellihuoneisiin. Nirvana oli nuori punkbändi, joka uskoi omaan tekemiseensä ja alakulttuuri kunnioitti heitä. Heidän musiikkinsa soi kuukauden MTV:ssä ja teki heistä tunnetun miljoonille ihmisille. Siitä tuli maailmanlaajuinen ilmiö uskomattoman nopeasti.

Nirvana (Kurt Cobain ylhäällä oikealla) vuonna 1993. AOP

Kuolema järkytti koko maailmaa

Grunge rockia soittanut Nirvana vaikutti voimakkaasti 1990-luvun populaarimusiikkin. Vuonna 1991 julkaistua ja yhdysvaltalaisyhtyeen äkilliseen suosioon nostanutta Nevermind-albumia on myyty 30 miljoonaa kappaletta maailmanlaajuisesti. Sen tunnetuin kappale on Smells Like Teen Spirit.

Yhtyeen maine ja median Cobainille asettama status sukupolvensa äänenä aiheuttivat hänelle suuria paineita. Ennen kuolemaansa Cobain käytti huumeita ja kärsi masennuksesta.

Cobain teki itsemurhan kotonaan 5. huhtikuuta 1994 vain 27-vuotiaana. Kuolema oli suuri järkytys hänen faneilleen.

South China Morning Post (siirryt toiseen palveluun) -lehden haastattelussa Goldberg kertoo kuoleman olleen musertava.

– Pitkän aikaa se oli liian kivuliasta minulle. Ikävöin häntä, rakastan häntä edelleen. Toivoisin hänen elävän edelleen, mutta olen iloinen, että sain ylipäätään tuntea hänet.

Kirjallaan Goldberg haluaa muistuttaa ihmisiä siitä, millainen ihminen Kurt Cobain oli. Goldberg toivoisi ihmisten muistavan Cobainin hänen elämästään ja musiikistaan eikä pelkästään hänen kuolemastaan.

Goldberg muistuttaa, miten Cobain puolusti muun muassa naisten ja homojen oikeuksia.

– Toivon voivani kirjallani valaista hänestä sellaisia puolia, jotka ovat jääneet pimentoon. Jotta ihmiset näkisivät mielessään hänen hymynsä, kuten minä näen sen, Goldberg sanoo Washington Postille.

Kurt Cobain AP Graphics Bank

