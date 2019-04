Brasilian oikeistohallitus haluaa muuttaa koulujen historianopetusta – Sotilasvallankaappaus ei olisikaan enää vallankaappaus

Brasilian presidenttinä aloitti vuoden alussa entinen asevoimien kapteeni Jair Bolsonaro, joka on sanonut arvostavansa sotilasdiktatuurin aikaa. Kuvassa Bolsonaro on Santiagossa Chilessä, jossa hän osallistui maaliskuun lopussa useiden Latinalaisen Amerikan maiden johtajien kokoukseen.

Brasilian presidenttinä aloitti vuoden alussa entinen asevoimien kapteeni Jair Bolsonaro, joka on sanonut arvostavansa sotilasdiktatuurin aikaa. Kuvassa Bolsonaro on Santiagossa Chilessä, jossa hän osallistui maaliskuun lopussa useiden Latinalaisen Amerikan maiden johtajien kokoukseen. Alberto Valdes / EPA-EFE

Brasilian opetusministeri Ricardo Veléz sanoo, että koulukirjoja aiotaan muuttaa Brasilian vuoden 1964 vallankaappausta kuvaavilta osilta, kertoo muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC. (siirryt toiseen palveluun)

Sotilaat syrjäyttivät tuolloin demokraattisesti valitun vasemmistolaisen presidentin João Goulartin verettömässä vallankaappauksessa. Sitä seurasi julma 21-vuotinen sotilasdiktatuuri. Diktatuurin aikana lähes 500 ihmistä katosi ja tuhansia pidätettiin ja kidutettiin. Demokratiaan maa palasi vuonna 1985.

Vélez sanoo kuitenkin Valor Económico -lehden haastattelussa, ettei Goulartin syrjäyttäminen ollut vallankaappaus perustuslakia vastaan, vaan "institutionaalinen muutos".

Hän myös kuvaa vallankaappausta seurannutta sotilasdiktatuuria voimakeinon ylläpidetyksi demokraattiseksi hallinnoksi, joka oli tuohon aikaan "välttämätön".

Vélezin mukaan koulukirjoja tullaan muuttamaan asteittain heijastamaan "laajempaa versiota historiasta".

Brasilian oppikirjayhdistyksen puheenjohtaja Cândido Grangeiro arvostelee Vélezin suunnitelmaa. Hän toteaa, että oppikirjamateriaaleja muutetaan laajan akateemisen tutkimuksen, ei mielipiteiden pohjalta.

Hallitus olisi halunnut viettää kaappauksen vuosipäivää

Brasiliassa nousi vuoden alussa valtaan presidentti Jair Bolsonaro, jota on luonnehdittu äärioikeistolaiseksi ja oikeistopopulistiksi. Hän on asevoimien entinen kapteeni ja on kertonut arvostavansa vuosien 1964 –1985 sotilasdiktatuurin aikaa. Hänen hallituksensa ministereistä kolmannes on sotilaita.

Opetusministeri Vélez on kohahduttanut jo aiemmin vaatimalla, että opettajien on luettava kouluissa oppilaille Bolsonaron iskulausetta "Brasilia kaiken yläpuolella, Jumala jokaisen yläpuolella" sekä kuvattava oppilaita laulamassa kansallishymniä. Resurssiongelmista kärsivät koulut tyrmistyivät ja Vélez joutui vetämään kehotuksensa takaisin.

Hallitus joutui myös perumaan aikeensa järjestää muistopäivä sotilasvallankaappauksen 55. vuosipäivänä. Tuomari huomautti, että virallisten juhlapäivien viettoon tarvitaan kongressin hyväksyntä.

Bolsonaro puolestaan aiheutti suuttumusta väitettyään tällä viikolla, (siirryt toiseen palveluun) että natsismi oli vasemmistolainen liike. Hän esitti väitteen vierailtuaan holokaustin muistomuseossa Yad Vashemissa Jerusalemissa. Äärioikeistolainen Saksan kansallissosialistinen puolue nimenomaan vastusti kommunismia.

