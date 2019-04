Lapin edustusmajoissa lomaillaan ja kestitään arvovaltaisia vieraita – Saariselän kuuluisin on Suomen Pankin Luppomaja

Erityisesti Inarin Saariselkä on tunnettu yritysten ja pankkien edustusmajoista.

Aivan Saariselän hiihtokeskuksen ytimessä on jokseenkin huomaamaton tummista pyöröhirsistä tehty majarykelmä mäntyjen siimeksessä. Se on kuulu Suomen Pankin Luppomaja, joka täytti viime vuonna 50 vuotta.

Maineikas maja ei pröystäile kultahanoilla. Sisustus on hillittyä, perinteistä hiihtomajakulttuuria. Vanhimmassa vuonna 1968 valmistuneessa majassa on kauniit luonnonkivitakat. Pääjohtajien osastossa on sentään Alvar Aallon huonekaluja.

Valtaosa Luppomajan käytöstä on Suomen Pankin henkilökunnan lomakäyttöä. Vieraita on ollut presidenteistä keskuspankkien pääjohtajiin.

– Esimerkiksi tänä vuonna täällä on ollut rahapolitiikkaseminaari. Paikalla oli vajaa kymmenen tutkijaa ja Suomen pankin asiantuntijoita. Tyypillisesti aamupäivällä pidetään esityksiä ja käydään keskusteluja. Iltapäivisin on hiihtoa tai muuta ulkoilua, sanoo Suomen Pankin viestintäjohtaja Elisa Newby.

Suomen Pankin Luppomaja sisältä. Jarmo Honkanen / Yle

Ensimmäistä kertaa suksilla oleville ulkomaalisille vieraille keskuspankki järjestää paikalle hiihdonopettajan.

– Matkailukohteena Lappi on ulkomaalaisille vieraille eksoottinen ja mielenkiintoinen. Se on tietysti meillekin sellainen pieni vetonaula, että saadaan kiireisiä arvovaltaisia vieraita Suomen pankkiin, sanoo Newby.

Hiihtomajoja käytetään vientimarkkinointiin

Kymmenkunta vuotta sitten Suomen pankki sai paikalle tuntuvasti lisää rakennusoikeutta hyvityksenä lähelle rakennetun kerrostalon peittämästä tunturimaisemasta. Enempää keskuspankki ei aio rakentaa.

– Ollaan hyvin tyytyväisiä näihin majoihin, että ei meillä ole laajennussuunnitelmia, sanoo osastopäällikkö Veli-Matti Lumiala Suomen Pankista.

Lumialan mukaan Luppomajan ylläpito maksaa noin 300 000 euroa vuodessa. Siitä suurin osa menee hoitokuluihin, kiinteistöjen ylläpitoon, energiaan ja kiinteistöveroihin.

Suomen Pankin Luppomaja portilta. Saariselkä, Inari 3.4.2019 Tapani Leisti / Yle

Osa yrityksistä on luopunut Lapin majoista, mutta eivät läheskään kaikki. Pelkästään Saariselällä niitä arvioidaan olevan yhä useita kymmeniä. Esimerkiksi Pohjoismaiden suurin alkoholiyhtiö Altia käyttää runsaasti Saariselän majaansa ulkomaanmarkkinointiin tuomalla sinne asiakkaita Aasiaa myöten.

Yritysmajat vauhdittaneet Saariselän kehitystä

Vuosikymmenet paikallisena yrittäjänä Saariselällä toiminut Teuvo Katajamaa sanoo yritysmajojen tukeneen Saariselän kehitystä merkittävästi.

– Ovat varmasti vaikuttaneet, varsinkin nämä vanhemmat, Suomen pankki ehkä merkittävimmin. Se on virkistyttänyt varmasti yrityselämää muutenkin, sanoo Lapin Luontolomat Oy:n yrittäjä Teuvo Katajamaa.

Alkujaan Alkon nykyään Altian Saariselän kelomajalla avataan vientiä Aasian markkinoille. Saariselkä, Inari 3.4.2019 Tapani Leisti / Yle

Voi olla, että Saariselällä nähdään kohta myös uuden edustusmajan synty. Nokian Renkaat nimittäin pohtii oman talon rakentamista. Se tuo alueella olevaan White Hell -testikeskukseensa joka vuosi tuhatkunta asiakasta Pohjoismaista, Keski-Euroopasta, Venäjältä ja Pohjois-Amerikasta.

Kommentointi sulkeutuu 8.4. kello 22.