Synnyttänyt äiti kahlittiin sänkyyn, lapsi voi jäädä pantiksi – Maailmalla sairaalat pitävät potilaita vankeina, jos heillä ei ole varaa maksaa hoitoaan

Pahimmillaan sairaala tappaa.

Näin kävi nigerialaiselle muotisuunnittelija Folake Oduyoyelle.

Folake Oduyoyen aviomies Adeyemi Oduyoye kertoi perheensä tarinan Broadly-julkaisulle (siirryt toiseen palveluun).

Elokuun lopussa vuonna 2014 Oduyoye synnytti neljännen lapsensa keisarileikkauksella. Leikkaushaava tulehtui pahoin, ja hän joutui valtion sairaalaan hoitoon. Lokakuun lopussa Folake Oduyoye oli vihdoin valmis kotiutettavaksi.

Jopa vainajasta piti maksaa Uutistoimisto AP selvitti maksamattomien laskujen vuoksi sairaalassa pidettyjen ihmisten tapauksia viime vuonna. Ap arvioi, että tapauksia on varovaisestikin arvioiden satoja tuhansia. AP kertoo esimerkiksi filippiiniläisnaisesta, joka joutui sairaalaan sydänongelmien vuoksi. Sairaala kieltäytyi aluksi antamasta perheelle osamaksumahdollisuutta. Jokainen vankina sairaalassa vietetty päivä lisättiin sairaalalaskuun. Intian Bangaloressa pidätetyksi joutui kasvaimen vuoksi hoidettu mies. Laskua oli kertynyt noin 17 000 euroa. Perheen ei annettu edes tavata miestä. Hän kuoli lopulta. Tuolloin sairaala ei suostunut antamaan perheelle edes vainajan ruumista, vaan vaati perheeltä yli 12 000 euron lisälaskun maksamista.

Pitkä hoitojakso teho-osastolla oli nostanut sairaalalaskun lähes 1,4 miljoonaan nairaan eli noin 3 500 euroon.

Adeyemi Oduyoye kertoo, että perheellä ei ollut koko laskuun varaa, joten sairaala kieltäytyi päästämästä Folake Oduyoyea kotiin.

Aviomiehen mukaan vaimo siirrettiin vartioidulle osastolle, josta hän ei saanut poistua. Hoitoa siellä ei saanut. Osastolta puuttui vessa, sähkö ja moskiittoverkot.

Adeyemi Oduyoye kertoi Broadlylle vaimon olleen vangittuna lähes 1,5 kuukautta. Aviomies yritti koko tämän ajan sopia sairaalan kanssa osamaksuohjelmaa siinä onnistumatta.

Joulukuussa vaimo alkoi yskiä. Hän kuoli lapsivuodekuumeeseen ja keuhkokuumeeseen pari päivää myöhemmin.

Tapauksia yli 30 maassa

Tarinoita sairaaloihin vangituista potilaista on paljon. Tarkkaa tietoa ongelman laajuudesta tai yleisyydestä ei ole, mutta sen epäillään koskettavan jopa miljoonia.

Ongelman luonnetta ja laajuutta vuonna 2017 kartoittanut tutkimuslaitos Chatham House arvioi raportissaan (siirryt toiseen palveluun), että joka vuosi sadattuhannet potilaat eri puolilla maailmaa jäävät vangiksi sairaalalaskujensa vuoksi. Raportin mukaan todellinen luku on todennäköisesti tätä suurempi.

Aihepiiriä tutki viime vuoden lopulla myös uutistoimisto AP (siirryt toiseen palveluun). Se löysi todisteita sairaaloiden harrastamista pidätyksistä yli 30 maasta Afrikassa ja Aasiassa, mutta myös esimerkiksi Liettuassa ja Bulgariassa.

Kongon demokraattisessa tasavallassa AP vieraili 20 sairaalassa. Niistä vain yksi ei vanginnut potilaitaan. Asiakkaan pidättäminen sairaalassa maksamattomien laskujen vuoksi on Kongossa laitonta.

Harvardin yliopiston maailman terveysinstituutin johtaja Ashish Jha arvioi AP:lle, että vangitseminen laskujen vuoksi vaikuttaa luultavasti "satojentuhansien, ellei miljoonien ihmisten" elämään.

Syytöksiä seksillä kiristämisestä

Chatham Housen raportissa käytiin läpi tutkimusraportteja ja lehtiartikkeleita. Ne ja AP:n selvittämät tapaukset kertovat karuja tarinoita siitä, mitä voi tapahtua, jos ihmisellä ei ole varaa maksaa sairauttaan.

Usein vankeuteen päätyy äiti, jonka synnytyksessä onkin tullut ongelmia ja hoito monimutkaistunut. Myös onnettomuuksien uhrien tai syöpäpotilaiden laskut voivat nousta koviksi.

Pidätettyjä saatetaan kohdella huonosti ja nöyryyttävästi. Esimerkiksi Keniassa sairaaloita – ja samalla potilaita – vahtivat aseistetut vartijat.

AP:n haastatteleman Kenian ihmisoikeuskomitean varapuheenjohtajan mukaan Nairobissa sijaitsevassa Kenyattan sairaalassa on saatettu pitää potilaita vankina jopa kaksi vuotta.

Hänen mukaansa käy järkeen epäillä, että sairaalassa saatetaan pitää kerralla satoja potilaita, jotka eivät pysty maksamaan laskujaan.

Sairaalan edustajat eivät halunneet kommentoida asiaa AP:lle.

Sairaalan työntekijöiden on myös syytetty kiristäneen naisilta seksiä vastineeksi laskujen maksamisesta.

Poliisi vahti Pumwanin synnytyslaitosta Nairobissa syyskuussa 2018. Paikalla vieraili tuolloin hallituksen edustajia. Sairaalasta oli löytynyt 12 kuollutta vauvaa muovipussissa. Daniel Iringu /EPA

Sakset vatsaan, käsiraudoilla sänkyyn

Keniassa kahden synnyttämään menneen naisen tapaukset päätyivät muutama vuosi sitten oikeuteen asti.

Syyskuussa 2010 Maimuna Awuor Omuya synnytti kuudennen lapsensa Pumwanin synnytyslaitoksella Nairobissa. Koska Omuya ei pystynyt maksamaan laskuaan, hän päätyi yli 60 muun naisen kanssa osastolle vangiksi.

Omuya joutui nukkumaan märällä lattialla tulvivan vessanpöntön vieressä. Häntä pidettiin osastolla lähes kuukausi. Apu koitti vasta, kun ystävä vetosi paikalliseen pormestariin, AP kertaa.

Pari kuukautta myöhemmin Pumwaniin saapui Margaret Oliele. Hänen keisarileikkauksensa epäonnistui surkeasti: lääkärit unohtivat hänen vatsaansa sakset. Ne piti poistaa toisella leikkauksella. Oliele sai myöhemmin muun muassa virtsarakon repeämän ja verenmyrkytyksen.

Koska laskuun ei ollut varaa, myös Oliele päätyi pidätettyjen osastolle. Hän yritti paeta, mutta jäi kiinni portilla. Sen jälkeen hänet kahlittiin käsiraudoilla sänkyyn, Oliele muisteli AP:lle.

Ihmisoikeusjärjestö Center for Reproductive Rights kuuli naisista ja auttoi heitä viemään tapauksensa oikeuteen. Lopulta, vuonna 2015 naiset voittivat. Oikeus kuvasi kohtelua paitsi perustuslain vastaiseksi, myös julmaksi, epäinhimilliseksi ja alentavaksi.

Suureen muutokseen ratkaisu ei johtanut.

Pari vuotta myöhemmin Omuyan nuorempi veli sairastui ja joutui hoidettavaksi sairaalaan. Kun rahaa laskuun ei löytynyt, veli vangittiin osastolle.

Kenyattan kansallinen sairaala Nairobissa on yksi sairaaloista, joita syytetään potilaiden vangitsemisesta laskujen vuoksi. Kuva on otettu tammikuussa 2018, jolloin sairaalan työntekijöitä epäiltiin seksuaalisesta hyväksikäytöstä synnytysosastolla. Daniel Irungu / EPA

Pahimmillaan hoito jää välistä kustannusten pelossa

Vankeus tarkoittaa myös, että potilaan köyhyys voi entisestään pahentua.

Työt jäävät hoitamatta, sukulaisilla on paineita auttaa laskuissa ja jonkun täytyy pitää huolta lapsista, jos vaikkapa yksinhuoltajaäiti on pidätettynä sairaalassa. Jos sukulaisia ei ole tai he kääntävät selkänsä potilaalle, tilanne voi olla lohduton.

Joskus ilo lapsen parantumisesta kääntyy paineeksi saada lapsi sairaalasta ulos.

Kenialaisessa Eldoretin kaupungissa sijaitsevassa sairaalassa työskentelevä lasten syöpälääkäri kertoi AP:lle, että hänen sairaalansa pitää osastoilla säännöllisesti lapsia, joiden syöpähoidot ovat loppuneet, mutta joiden vanhemmat eivät pysty maksamaan laskua. Lapsia saatetaan pitää "panttina" osastolla viikkoja tai kuukausia.

Pelko kovista laskuista tarkoittaa pahimmillaan, että ihmiset lopettavat hoidot tai eivät edes hakeudu sairaalaan.

Chatham House siteeraa kenialaiskyselyä syöpään sairastuneiden lasten perheistä, joilla ei ole sairausvakuutusta: sen mukaan hiukan yli puolet perheistä sanoi jättäneensä syöpähoidot kesken kustannusten vuoksi.

Kysely tehtiin vain yhdessä sairaalassa, mutta se kuvaa hyvin, miten raakojen valintojen eteen köyhät perheet voivat joutua.

"Ei kukaan palaa maksamaan"

Sairaalat käyttävät pidättämistä paitsi laskujen karhuamiseen, myös pelotteena.

– Emme voi vain antaa ihmisten lähteä maksamatta, kongolaisen sairaalan hallintovirkailija Leedy Nyembo-Mugalu sanoi AP:lle.

Hänen mielestään kyse ei ole ihmisoikeuskysymyksestä, vaan tavasta hoitaa liiketoimintaa.

– Ei kukaan palaa kuukauden tai kahden päästä maksamaan laskuaan.

Pitäiskö kehitysapua ohjata enemmän julkisen terveydenhoidon kehittämiseen? Oletko jopa itse törmännyt vastaaviin ongelmiin matkustaessasi ulkomailla? Aiheesta voi keskustella jutun perässä klo 18 asti Yle-tunnuksin.