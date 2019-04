Kongressi uhmaa Trumpin Saudi-Arabian-politiikkaa –"USA:n tuki pois sotatoimilta Jemenissä"

Presidentti Donald Trump on uhannut käyttää asiassa veto-oikeuttaan.

Edustajainhuone on äänestänyt Yhdysvaltain tuen vetämisestä Saudi-Arabian johtaman liittouman sotatoimilta Jemenissä.

Päätöslauselma hyväksyttiin äänin 247-175. Senaatti hyväksyi kyseisen päätöslauselman jo maaliskuun puolivälissä.

Lähes identtinen esitys hyväksyttiin jo joulukuussa edustajainhuoneessa, mutta asian käsittely pysähtyi tuolloin, koska edustajainhuone oli republikaanien hallinnassa. Vuodenvaihteen jälkeen aloittaneessa edustajainhuoneessa on demokraattienemmistö.

Valkoinen talo ilmoitti viime kuussa, että presidentti Donald Trump aikoo käyttää veto-oikeuttaan kumotakseen päätöksen.

Jemenin tilannetta on luonnehdittu maailman pahimmaksi humanitaariseksi kriisiksi. Maassa on arviolta 14 miljoonaa ihmistä nälänhädän partaalla. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan sodassa on kuollut 10 000 ihmistä.

Trumpin myötämielistä suhtautumista Saudi-Arabiaan on arvosteltu molemmista puolueista sen jälkeen, kun Yhdysvalloissa asuva saudijournalisti Jamal Khashoggi surmattiin viime vuonna Turkissa.

Esimerkiksi Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA tuli pian murhan jälkeen tutkinnassaan siihen tulokseen, että Saudi-Arabian kruununprinssi Mohammed bin Salman määräsi Khashoggin murhan.

Presidentti Trump on asettunut sille kannalle, että kruununprinssi ei ole ollut osallisena murhaan.

Lähteet: AP, Reuters