Herätys: Leikkaavatko pienydinvoimalat kaukolämmön päästöjä, sijaisperheistä jatkuva pula, sää poutaantuu koko maassa

"Niin vaan nuori halusi tulla kotiini asumaan"

Sijaisperheistä on jatkuva pula, ja lapset voivat joutua odottamaan sopivan perheen löytymistä kuukausitolkulla. Nykypäivän sijaisperhe voi olla muutakin kuin äiti, isä ja hevostila maaseudulla. Mitä tapahtuu, kun avioero rikkoo sijaisperheidyllin, miespari asioi neuvolassa ja sinkkumiehestä tulee viiden pojan isä?

Pienydinvoimala voisi leikata kaukolämmön päästöjä

Kanadalaisen Terrestrial Energyn suunnittelema ydinvoimalaitos näyttäisi ulkoapäin teollisuuslaitokselta. Sulasuolareaktorit ovat yläkuvassa näkyviä kuparinsävyisiä lieriöitä. Terrestrial Energy (CC-BY-SA)

Ydinvoima-alalla on viime vuosina käännetty katsetta pienempiin laitoksiin, kun suurten rakentaminen on osoittautunut vaikeaksi. Vaikka pientä voimalaitosta ei vielä voi tilata, odottaa energia-ala tilanteen muuttuvan ensi vuosikymmenellä.

"Eeppinen kauppasopimus Kiinan kanssa on erittäin lähellä"

Donald Trump Jim Lo Scalzo / EPA

Yhdysvallat ja Kiina ovat erittäin lähellä kauppasopimuksen solmimista, kertoo presidentti Donald Trump. Presidentin mukaan kauppaneuvottelut Kiinan kanssa voidaan saada päätökseen lähiviikkoina. Hän kuvailee tuloillaan olevaa sopimusta eeppiseksi ja upeaksi. Muutoin sopimusta ei ole tulossa Trumpin mukaan.

Boeingin 737 Max -koneista paljastui uusi ongelma

Boeing MAX 737 rullasi indonesialaisella lentokentällä joulukuussa 2014. EPA

Yhdysvaltalaislähteiden mukaan Boeingin kiistellystä konemallista on paljastunut uusi ongelma, joka koskee siipien nostovoimaa lisääviä laippoja ja muita lentokoneen hallintalaitteistoja. Ongelma on luokiteltu kriittiseksi lentoturvallisuuden kannalta. Boeingin edustaja arvioi, että ohjelmisto-ongelma on melko pieni.

Sää poutaantuu – viikonloppu alkaa aurinkoisena

Sääennuste perjantaille 5. huhtikuuta. Yle

Aamulla lunta tai räntää satelee vielä paikoin, mutta päivällä on jo poutaista. Etelässä lämpötila kohoaa aurinkoisilla alueilla 10 asteen vaiheille. Maan keskivaiheilla on pilvisempi kaistale, pohjoisessa on etelän tapaan aurinkoista. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.